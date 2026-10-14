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着眼于即将到来的CEO交接，大华银行是否应寻求转型合并？
这家本地第三大银行或需尽快扩大规模，以实现长期可持续发展
- 如果业绩持续落后于同行，大华银行可能会发现更难吸引和留住人才，也更难在人工智能、技术和风险管理能力方面进行足够投资。 照片：海峡时报
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【新加坡】过去两年， 星展集团 (DBS Group) 和 华侨银行 (OCBC) 的掌舵人都发生了变动。那么 大华银行 (UOB) 是否会很快跟进，任命新的首席执行官呢？
现年73岁的Wee Ee Cheong担任首席执行官已超过19年。他同时也是大华银行的副主席。如果他交出首席执行官的接力棒，该银行很可能会任命一位非黄氏家族成员来接替他。
他于2007年从其父亲、已故的Wee Cho Yaw手中接任该行首席执行官一职。
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