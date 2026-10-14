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HOCK LOCK SIEW

着眼于即将到来的CEO交接，大华银行是否应寻求转型合并？

这家本地第三大银行或需尽快扩大规模，以实现长期可持续发展

Leslie Yee

Leslie Yee

Published Wed, Oct 14, 2026 · 07:00 AM
    • 如果业绩持续落后于同行，大华银行可能会发现更难吸引和留住人才，也更难在人工智能、技术和风险管理能力方面进行足够投资。
    • 如果业绩持续落后于同行，大华银行可能会发现更难吸引和留住人才，也更难在人工智能、技术和风险管理能力方面进行足够投资。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】过去两年， 星展集团 (DBS Group) 华侨银行 (OCBC) 的掌舵人都发生了变动。那么 大华银行 (UOB) 是否会很快跟进，任命新的首席执行官呢？

    现年73岁的Wee Ee Cheong担任首席执行官已超过19年。他同时也是大华银行的副主席。如果他交出首席执行官的接力棒，该银行很可能会任命一位非黄氏家族成员来接替他。

    他于2007年从其父亲、已故的Wee Cho Yaw手中接任该行首席执行官一职。

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