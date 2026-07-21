放眼新加坡以南：构建与印尼合伙业务的新愿景

POLITICS THAT MATTER

与廖内群岛、廖内本土和苏门答腊的交流合作，或可成为一个至关重要的试验平台。

巴淡岛的巴里朗大桥。尽管外界对监管、政策可预测性及印尼经济前景感到担忧，但新加坡资本一直持续被该国吸引。 照片：商业时报资料图

新加坡与其南部岛屿的联系源远流长，且仍在持续。早在1990年代初，各方就努力将新加坡、柔佛和廖内连接起来，形成所谓的“新柔廖增长三角”。但在取得初步进展后，后续发展基本停滞不前。

相比之下，首个越南-新加坡工业园于1996年才启动，如今已发展到26个，并有更多园区正在规划中。另外，柔佛-新加坡经济特区也取得了进展。诚如我在上一篇专栏文章中所讨论的，尽管该特区并非没有隐忧，但预计于2026年第四季度出炉的全面总体规划和投资蓝图将为其注入新的动力。

那么，现在是否是重新审视新加坡向南发展战略的良机？与廖内群岛的巴淡岛、民丹岛和卡里蒙岛的合作能否深化，并进一步扩展至廖内本土和苏门答腊的省份？新的合作领域能否应运而生？

答案是肯定的，但这需要两国首都具备政治远见和持续的承诺，以及更清晰地认识到这两个印尼省份如何能与新加坡扮演不同但互补的角色。

变化的背景

地缘政治促使我们重新思考。美国的关税正促使各国实现市场和供应链的多元化。中东冲突和霍尔木兹海峡的封锁凸显了亚洲在能源冲击面前的脆弱性。

尽管印度尼西亚和新加坡截然不同，但两国的应对策略却有相似之处。双方都继续强调与美国和中国的关系，同时积极接触其他合作伙伴，以寻求更强的经济韧性。

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新加坡正通过发展数字经济和人工智能经济来提升竞争力，同时也在进行转型以应对气候变化和减少对碳的依赖。

对印度尼西亚而言，总统Prabowo Subianto已设定了宏伟目标，旨在加快增长、增加下游加工产业，并从国家资源中获取更多价值。

在最近Prabowo与新加坡总理Lawrence Wong举行的领导人非正式峰会上，双方宣布了26项合作成果：包括18项政府间协议和8项企业间协议。这些成果涵盖了项目框架、续签的谅解备忘录、联合声明和进展报告。其中两大集群尤为突出。

合作领域

第一个集群，或许也是战略上最重要的，涉及跨境电力和可再生能源。

此次峰会制定了促进电力贸易的路线图，并达成了涉及印尼Danantara公司以及新加坡的吉宝 (Keppel) 和胜科 (Sembcorp) 公司的商业安排，以推进电力承购和输电基础设施的讨论。

太阳能是最显著的机遇。与从砂拉越或澳大利亚进口电力的提议相比，在印度尼西亚——特别是廖内群岛——的项目可以通过相对较短的海底电缆连接到新加坡。

这可以降低成本和复杂性，但商业可行性、许可审批、电网稳定性以及印尼自身的国内能源需求仍是决定性因素。

另一种可能是将沼气（包括从农业废弃物和棕榈油厂废水中捕获的沼气）转化为生物甲醇。与未经处理的沼气不同，甲醇是液体，更易于储存和运输。它可用作船用燃料或化工原料。

第二个集群围绕《巴黎协定》第六条下的碳信用合作谅解备忘录展开。此外，双方还达成了一项更广泛的环境合作协议，涵盖气候减缓、循环经济和环境管理。

这些领域符合Prabowo推动下游产业发展、增强经济韧性以及投资于更高价值活动的议程。

更广泛的南部合伙业务

此次领导人非正式峰会内容广泛，并未指定廖内或廖内群岛为这些倡议的主要实施地点。但新的合作框架创造了一个机遇，这些靠近新加坡的省份尤其有条件抓住这个机遇。

廖内群岛——特别是巴淡岛、民丹岛和卡里蒙岛——具有地理位置邻近和互联互通的优势。它们适合发展输电和数字基础设施。更短的电缆距离将有助于可再生能源项目。

地理上的邻近还可以减少数据延迟，使巴淡岛的数据中心运营能够与新加坡的数字中心形成互补。但这需要可靠的低碳电力、有弹性的光纤连接、冷却解决方案以及值得信赖的数据治理安排。

廖内群岛可以为基础设施、工业和出口提供连接平台，而廖内本土则能以不同的规模和资源基础对此进行补充和支持——如果能进一步扩展到毗邻的占碑省和南苏门答腊省，效果将更为显著。

该地区拥有大片的油棕和纸浆林种植园，产生大量农业残留物，同时也包含重要的泥炭地和森林景观。这使其与生物甲醇、生物质和基于自然的碳项目息息相关。

对于生物甲醇，新加坡不仅可以作为市场，还可以作为加油中心、金融家、认证中心和先进化工业的所在地来提供帮助。这种燃料目前比传统甲醇昂贵，因此，如果要实现规模化生产，可靠的需求和价格保费将至关重要。

另一个可能性是碳信用。尽管印尼许多地区都可以生产和认证碳信用，但有充分的理由考虑廖内，特别是对于基于自然的项目。

该省部分地区的森林已经退化，在干旱时期甚至饱受火灾困扰。这些火灾会释放碳并造成跨境烟霾。

更好的景观管理和泥炭地恢复可以降低这两种风险。在世界银行和联合国的支持下，该省领导人正计划实现可持续增长，例如“绿色廖内”倡议。

最近对廖内本土金宝半岛和金鹰集团（April Group）的“廖内生态系统恢复”（RER）项目（一个占地15万公顷的泥炭地恢复项目）的考察，突显了其中的潜力。

相关的科学研究正在进行中，其研究结果可以支持旨在防火和保护泥炭碳的新项目。在满足碳抵消标准（例如可独立验证的额外性和永久性）的情况下，这些项目有潜力生产出高质量的碳信用。

调整预期

包括印尼中国总商会在内的一些商业团体，已对印尼的监管、政策可预测性和经济前景表示担忧。穆迪（Moody’s）和惠誉（Fitch）已将其主权评级展望调整为负面。

即便如此，新加坡资本仍然持续被印度尼西亚吸引。地理上的邻近以及对新加坡最大亚细安邻国的长远眼光，使投资者兴趣不减。必须认识到的是，印度尼西亚正在经历加速变革。

Prabowo政府设立了远大抱负，并倾向于快速执行，这一点需要仔细评估。

但商界应该认识到，总统的宏伟议程既创造了新的商业机会，也带来了更大的执行风险。投资者必须学会区分这两者。

正是在这样一个雄心勃勃的变革时期，新加坡应重新审视离自己最近的地区，寻找前进、增值和激励新举措的方法。

对印度尼西亚而言，深化合作有助于支持下游产业发展、能源安全和工业能力。对新加坡而言，这有助于解决在土地、能源和碳方面的限制。

双方应为南部合伙业务制定一个新愿景，使新加坡与廖内群岛及苏门答腊本土各省的合作能适应一个新时代：一个由能源安全、脱碳转型、数字基础设施和碎片化供应链所塑造的时代。

在双赢的基础上，这些邻近省份可以成为印尼-新加坡下一阶段合作的实验室。

作者是新加坡国际事务研究所主席。他对RER项目的访问由金鹰集团（April Group）接待。