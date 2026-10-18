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MARK TO MARKET

金管局与新交所须正视我国的IPO难题

若要拥有一个活跃的首次公开募股市场，企业在上市后必须长期表现良好。

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Oct 18, 2026 · 08:05 PM
    • 一些市场观察人士表示，新交所应专注于吸引已有本土龙头企业作为支柱的领域的公司前来上市。
    • 一些市场观察人士表示，新交所应专注于吸引已有本土龙头企业作为支柱的领域的公司前来上市。 照片：TAY CHU YI, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 在新加坡市场寻求激动人心的新上市公司的过程中，Deluge Corporation 扮演了一个意想不到的英雄角色。

    首先，它经营着一项看似平凡的业务——为医院、购物中心和公共交通基础设施安装并维护火灾探测与防护系统。

    更重要的是，Deluge 并未试图将自己定价为热门成长股。根据其以每股0.60新元进行的首次公开募股，公司发行了1.45亿股，市值仅为8700万新元——这是其截至2026年3月的财政年度所报告的870万新元盈利的10倍。

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