The Business Times
business-time-50

核能是否重回新加坡的议程？

小型模块化反应堆提供可靠的净零排放能源，但其适用性仍有待评估

    • 随着对可靠电力的需求日益增长，而各国政府和企业又面临着供应链中断和日益严峻的减排压力，核能正重返政策议程。
    • 随着对可靠电力的需求日益增长，而各国政府和企业又面临着供应链中断和日益严峻的减排压力，核能正重返政策议程。 图片来源：PIXABAY

    Low Xin Wei

    Published Sun, Oct 25, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    随着人工智能、先进制造业和电气化的发展，对可靠电力的需求日益增长，而各国政府和企业又面临着供应链中断和日益严峻的减排压力。在此背景下，核能正重返政策议程。

    这些考量和能源选项将是于周一（10月26日）开幕的新加坡国际能源周的焦点。

    新加坡在十多年前就开始探索核电。尽管当时净零排放的考量尚不突出，但2012年的一项预可行性研究得出结论，当时的技术不适合新加坡这样一个小而人口稠密的城邦国家。

    此翻译对您是否有帮助？

    NuclearEnergy transitionGreen energySingapore International Energy Week

    TRENDING NOW

    These recommendations aim to help more seniors stay employed for longer, while fostering age-friendly, multi-generational workplaces.

    Government to bring forward raising of retirement age, give employers more financial support to create flexi-load jobs

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    The Indonesia Stock Exchange says it has taken concrete steps with the Financial Services Authority to improve market transparency, integrity and quality.

    Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status

    Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

    Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More