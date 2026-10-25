核能是否重回新加坡的议程？

小型模块化反应堆提供可靠的净零排放能源，但其适用性仍有待评估

随着对可靠电力的需求日益增长，而各国政府和企业又面临着供应链中断和日益严峻的减排压力，核能正重返政策议程。 图片来源：PIXABAY

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随着人工智能、先进制造业和电气化的发展，对可靠电力的需求日益增长，而各国政府和企业又面临着供应链中断和日益严峻的减排压力。在此背景下，核能正重返政策议程。

这些考量和能源选项将是于周一（10月26日）开幕的新加坡国际能源周的焦点。

新加坡在十多年前就开始探索核电。尽管当时净零排放的考量尚不突出，但2012年的一项预可行性研究得出结论，当时的技术不适合新加坡这样一个小而人口稠密的城邦国家。