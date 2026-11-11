帮助新加坡安然度过霍尔木兹海峡冲击的一项低调决策

随着新加坡接任亚细安轮值主席国，它能帮助本区域为未来的干扰做好准备

新加坡已宣布，从2027年起，沙特原油将储存在裕廊岛地下储油库。 照片：裕廊集团

当新加坡天然气公司 (Singapore GasCo) 于2025年5月成立时，鲜少有人能预料到它会如此迅速地证明其价值。

2022年俄罗斯入侵乌克兰的事件，暴露了各发电厂商分散采购液化天然气 (LNG) 的风险。在此背景下，这家集中采购天然气的公司应运而生，并在低调中开始运营。

然而，到了2026年3月，它已在新加坡应对中东能源危机的行动中，发挥了关键作用。