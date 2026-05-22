北京接连举行峰会背后的真实信息

Trump与Putin一周内相继访华，显示出Xi正将中国置于分裂的世界秩序中心

5月20日，俄罗斯总统 Vladimir Putin（左）与中国国家主席 Xi Jinping 在北京人民大会堂的签字仪式上。 图片来源：EPA

仪仗队再次出现在停机坪上，同样出现的还有热情挥舞旗帜的年轻人。欢迎仪式依然在宏伟的人民大会堂举行，同样的仪仗队、同样的礼炮，还有同样活泼的孩子们。

北京方面基本上将上周为到访的美国总统 Donald Trump 准备的国家级盛大欢迎仪式，再次用在了俄罗斯总统 Vladimir Putin 身上。

然而，尽管表面上的礼仪安排有诸多相似之处，但这两次访问的实质内容却截然不同。

在华盛顿与北京经历了数月激烈的紧张关系后，Trump 此次来访旨在寻求重启关系，双方都在寻找一种既能稳定关系又不失强硬立场的方式。而 Putin 的到来，则是为了深化一种在过去几年里对双方都已变得极具战略重要性的关系。

尽管北京给予了两人相似的贵宾待遇，但毫无疑问，其中一种关系仍比另一种更为深厚。

Trump 的访问产生了一个被称为“建设性战略稳定”的新框架——这实质上是试图为日益紧张的竞争关系设置护栏。访问的氛围帮助安抚了市场，双方都表示希望避免直接对抗，同时也承认竞争将继续存在。

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Putin 的访问——这是他第25次访华——其重点并非稳定紧张局势，而在于加强战略协同。

不仅仅是能源问题

即便是围绕拖延已久的“西伯利亚力量2号”天然气管道项目的讨论，也暗示了双边关系的发展方向。访问期间并未签署任何协议，但克里姆林宫表示，双方已就“主要参数达成共识”——这表明这个因价格、输送量和条款分歧而停滞多年的项目至少取得了一些进展。

多年来，莫斯科在将欧洲视为其主要能源客户数十年后，一直不愿过度依赖中国。与此同时，北京方面则有耐心等待。中国能源供应已实现多元化，在俄罗斯仍拥有欧洲市场的情况下，中方并无迫切需要仓促达成协议。

乌克兰战争改变了这一局面。欧洲大幅减少对俄罗斯管道天然气的采购，削弱了莫斯科的谈判筹码，并迫使其以更大的动力转向东方。俄罗斯突然发现，其主要买家所剩无几，几乎没有其他选择。

然而，中国方面也一直谨慎，避免过度承诺。

即使北京和莫斯科在战略上日益靠拢，但中国决策者仍然不希望过度依赖任何单一供应方，包括俄罗斯。北京长期以来倾向于多元化策略，将能源进口分散到中东、中亚、非洲和俄罗斯，而不是将所有鸡蛋放在一个篮子里。

但是，最近的中东危机增强了北京开辟更多陆上能源通道的愿望，因为这些通道不易受到海上运输中断的影响。中国大约一半的原油进口来自该地区，这使得当地的任何不稳定都成为中国规划者高度关注的问题。

对北京而言，深化与俄罗斯的能源关系有助于减少其中一些脆弱性，尤其是在未来可能出现由美国海军部队巡逻的航道中断的情况下。

但这种关系从来都不只是关于天然气。

在访问期间，Putin 多次将俄罗斯描绘成全球不确定性时刻的可靠伙伴。与此同时，中国官方媒体将中俄合伙业务描述为建立在“平等、尊重和互利”的基础上——这些原则近年来已成为北京外交的标志，并且常常含蓄或明确地指向华盛顿。

中国和俄罗斯都将自己定位为战略上独立的国家，在没有正式联盟结构或集团对抗的情况下进行合作。至于这种描述是否完全反映了现实，则是另一个问题。

自乌克兰战争爆发以来，两国关系的平衡已急剧向中国倾斜。如今的俄罗斯对中国市场、资金、技术和外交支持的需求，远大于中国对俄罗斯的需求。

5月20日，俄罗斯总统 Vladimir Putin（右）与中国国家主席 Xi Jinping 在北京人民大会堂的欢迎仪式上。 图片来源：EPA

北京方面似乎对这种安排感到满意，正是因为它在没有正式联盟义务的情况下，给予了中国巨大的影响力。

这也使得与 Trump 访问的对比显得更加鲜明。

“好朋友”

在与 Xi 的会晤中，这位美国总统反复强调个人情谊，称中国领导人是“好朋友”，并强调他们相识已超过十年。

然而，这种关系从未展现出北京与 Putin 公开展示的那种热络。

这种差异在 Trump 访问期间的一个小细节中得以体现。当时，Xi 带着他在中南海庭院里参观，中南海是中国领导层办公的神秘且戒备森严的所在地。

据报道，Trump 一度问及有哪些外国领导人曾在此受到款待。Xi 回答说：很少。Putin 就是其中之一。而在这次访问中，他再次被邀请到中南海品茶。

尽管北京为 Trump 提供了特殊的礼宾待遇——甚至派出国家副主席 Han Zheng 到机场迎接，这一举动超出了常规做法——但俄中关系在中国政治思维中显然占据了不同的分量。

Xi 和 Putin 已经会面超过40次。他们通常互称“老朋友”和“亲爱朋友”，而 Xi 明显没有对 Trump 使用同样的称呼。

尽管北京为 Trump 提供了特殊的礼宾待遇——甚至派出国家副主席 Han Zheng 到机场迎接，这一举动超出了常规做法——但俄中关系在中国政治思维中显然占据了不同的分量。

Xi 和 Putin 已经会面超过40次。他们通常互称“老朋友”和“亲爱朋友”，而 Xi 明显没有对 Trump 使用同样的称呼。

尽管中国经济与美国及西方的融合程度是俄罗斯永远无法比拟的，但中俄之间的纽带建立在其他基础之上。

就在 Trump 和 Xi 公开强调稳定几天后，Xi 与 Putin 并肩站在一起，警告世界正在回归“丛林法则”。

中国官员可能会说，这一评论反映了对国际事务中单边主义、胁迫和强权政治的普遍担忧。但这也提醒人们，在最近与华盛顿关系回暖的表象之下，北京最紧密的战略合伙业务仍然根植于对美国主导地位和美国领导的国际秩序的深深怀疑。

Xi 和 Putin 已经会面超过40次。他们通常互称“老朋友”和“亲爱朋友”，而 Xi 明显没有对 Trump 使用同样的称呼。 图片来源：路透社

这种世界观与莫斯科的观点高度重合。多年来，中国和俄罗斯都指责美国选择性地适用规则、干涉他国内政，并为地缘政治目的将经济和安全体系武器化。

然而，北京也在试图完成一项相当微妙的任务：与华盛顿保持足够稳定的关系，以避免经济决裂或军事升级；同时与俄罗斯保持足够近的距离，以确保获得战略纵深、能源安全和应对西方压力的外交协同。

到目前为止，Xi 基本上成功地同时维持了这两条轨道。

从北京的角度来看，过去一周的场面可谓再好不过了。

在几天之内，美国和俄罗斯的总统都前往中国，寻求在贸易、战略稳定、能源和地缘政治等一系列问题上的合作。

中国官方媒体将这一系列访问几乎描绘成对中国在日益分裂的世界中全球地位的一种验证。

这种叙事将在国内引起共鸣。它强化了中国的形象——并非国际体系的孤立挑战者，而是一个竞争对手和合作伙伴都必须与之接触的、不可或缺的大国。

然而，尽管仪式相同、精心安排的场面对称，但其潜在的关系却早已不再对称。

Trump 的到来是为了稳定一段动荡的关系，而 Putin 的到来则是为了巩固一段本已更为深厚的关系。海峡时报