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Scott Bessent是否在市场中打错了仗？

尽管美国财政部长出手干预日元，但美国债券收益率仍在持续攀升。

    • 分析师质疑，若日本利率不出现大幅上调，美国财政部长Scott Bessent的干预措施将如何奏效。
    • 分析师质疑，若日本利率不出现大幅上调，美国财政部长Scott Bessent的干预措施将如何奏效。 图片来源：NYTIMES

    Katie Martin

    Published Sun, Sep 13, 2026 · 03:21 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    对于脾气火爆的美国财政部长Scott Bessent来说，好消息是，他已经控制了全球最具挑战性的金融市场之一，似乎在许多前任都失败的领域逆势强加了自己的意志。

    坏消息是，这个市场并非在美国，而是在日本。

    7月底传出的消息至今仍让外汇市场专家感到震惊：在Bessent的指示下，美国已介入日本应对疲软日元的长期斗争

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    Treasury billsYenScott BessentBonds

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