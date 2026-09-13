Scott Bessent是否在市场中打错了仗？

尽管美国财政部长出手干预日元，但美国债券收益率仍在持续攀升。

对于脾气火爆的美国财政部长Scott Bessent来说，好消息是，他已经控制了全球最具挑战性的金融市场之一，似乎在许多前任都失败的领域逆势强加了自己的意志。

坏消息是，这个市场并非在美国，而是在日本。

7月底传出的消息至今仍让外汇市场专家感到震惊：在Bessent的指示下，美国已介入日本应对疲软日元的长期斗争。