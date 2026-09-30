滞胀是否卷土重来？这主要取决于伊朗战争的走向

THE BOTTOM LINE

油价、利率和债券抛售正在敲响警钟

伊朗德黑兰上空的一架无人机。全球经济是否会陷入衰退，取决于美伊战争的持续时间、造成的破坏程度以及能源价格的上涨幅度。 图片来源：路透社

虽然滞胀笼罩全球经济的可能性尚未成为决策者和市场观察人士的基线共识，但越来越多的人开始担忧这种情况的发生。

国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 于9月24日警告称“凛冬将至”，意指伊朗战争及其对油价的影响所引发的高通胀和高利率并存的局面。

这种警告并非首次出现。