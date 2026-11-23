深圳峰会创造了一种形式，而非结果。世界将很快知晓这是否会带来改变

11月19日，当Vladimir Putin总统、习近平主席和Donald Trump总统在麒麟山庄会晤时，主要成就是让三位领导人共处一室。 照片来源：纽约时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美中俄三国总统的首次会晤产生了一张合影和一份内容单薄的宣言。未来六周将揭示这次会晤是否取得了更多成果。

11月19日（星期四），在亚太经济合作组织（APEC）峰会期间，Donald Trump、习近平和Vladimir Putin在深圳麒麟山庄举行了会晤。其主要成就是让三位领导人共聚一堂。

会谈持续了约90分钟。会后发表的四点“和平宣言”没有设定任何具体数字、时间表或机制，也未提及乌克兰或伊朗。

Trump给这次会晤打了“12分（满分10分）”。德国总理Friedrich Merz则称其为一次“作秀拍照”。

这两个评价都为时过早。深圳峰会创造了一种形式，而非结果，现在重要的是这种形式能否带来任何实质性进展。

接下来有三重考验，无论结果如何，宣言中的一项条款都至关重要。

考验一：核对话能否成为一个持续进程？

从字面上看，该宣言最有力的部分是承诺就降低核风险和防止核扩散进行对话。

在当前背景下，这并非毫无意义。美俄最后一个主要的军备控制框架已经失效，而中国迄今一直拒绝任何三方进程。

在军备控制领域，让各方参与到同一个进程中往往是最困难的一步。

然而，宣言的措辞是温和的。它承诺的是对话，而非谈判，更不是削减。

习近平并未承诺北京会参加Trump长期以来一直敦促的三方武器削减谈判。

在未来几周，需要关注是否会确定日期、地点和指定的谈判代表。如果这些都没有出现，这项承诺将像以往类似的承诺一样，最终只沦为公报中的一句话，仅此而已。

考验二：乌克兰政策是否有进展，基辅是否参与其中？

宣言中没有提及乌克兰，但它却是会谈议题之一。Putin表示，领导人们讨论了这个问题。

数周以来，基辅方面一直担心深圳峰会可能成为一个在他们缺席的情况下决定其未来的场所。在11月10日至11日由美国斡旋于阿布扎比举行的俄乌会谈之后，这种担忧愈发加剧，因为在那次会谈中，欧洲官员被排除在主谈判桌之外。

早期的信号指向了不同的方向。

Putin表示，乌克兰和欧洲“尚未准备好”妥协，这表明克里姆林宫认为没有理由软化其要求。

美国特使Jared Kushner曾表示，Trump将向莫斯科转达欧洲对乌克兰的支持，并且Putin对给予乌克兰类似北约的安全保障感到“可以接受”。

如果这成为现实，那么事后看来，深圳峰会的意义可能会比现在更大。

考验不仅在于乌克兰政策是否有进展，还在于谁参与了决策过程。在深圳峰会当天，欧洲领导人在柏林以“意愿联盟”的名义举行会议，重申任何关于乌克兰的决定都不应在乌克兰缺席的情况下做出。

Merz警告说，“雅尔塔模式”无法带来和平。这种比喻可能有些夸大。没有人在深圳重新划分版图，中国也无意被视为在瓜分欧洲。

然而，这背后的担忧是真实存在的：即大国正开始将小国的命运视为自己谈判的筹码。

基辅和欧洲各国政府是否会参与下一轮谈判，将证明这种焦虑症是否不无道理。

考验三：迈阿密会发生什么？

G20峰会将于12月在迈阿密举行，尽管有国际刑事法庭（ICC）的逮捕令以及欧洲的反对，Trump还是邀请了Putin。

如果三位领导人在那里再次会晤，深圳峰会将看起来像是一个非正式“G3”的开端——一个在现有体制之外、三大核武器强国之间的常设沟通渠道。如果他们没有会晤，那么深圳峰会就只是一次性事件。

在华盛顿，已有九名民主党参议员警告称，不应为了作秀拍照而出卖美国的安全。第二次三边会晤将使这一论点无论从哪个角度看都更难回避。

这种形式要么需要拿出成果，要么就将面临被评判为纯属作秀的风险。

比峰会本身更持久的条款

无论这些考验结果如何，宣言中有一个部分已经产生了影响：即呼吁尊重国家官员免受国际刑事法庭（ICC）及类似机构的管辖。

这三个国家都不是国际刑事法庭的成员国，而且各自都对其抱有不满。

华盛顿因该法庭的调查及其对以色列总理发出的逮捕令而对其实施制裁。北京方面则反对就新疆问题提起诉讼的任何企图。Putin本人也因驱逐乌克兰儿童而受到国际刑事法庭的通缉。

当联合国安理会三个常任理事国联合告诫国际法庭不要“滥用其职权”时，它们实际上是在表明问责制对强权人物的效力边界。

这个信号的影响将远远超出深圳，包括那些正在决定未来是否与该法庭合作的各国首都。

迈阿密将是第一个考验之地：一位被起诉的领导人，在他身后有三强宣言的支持，却在G20峰会上受到欢迎。

与核对话不同，宣言的这一部分不需要后续会议即可生效。它只需要各国政府据此采取行动。

时间紧迫

每位领导人都得偿所愿。

习近平将中国塑造为大国的召集者。Putin获得了与华盛顿和北京平起平坐的地位。Trump则实现了他自第二任期初以来就一直设想的创造历史的峰会。

这些收获已经板上钉钉，且不取决于接下来会发生什么。

世界其他地区的利害关系则有所不同。在两场热战和中美深度竞争的背景下，三国领导人层面的接触可以降低误判的风险。

Trump认为，拒绝接触机会从来都无法缔造和平。未来一个半月将证明，深圳峰会究竟是一次真正接触的开始，还仅仅是一场作秀拍照。