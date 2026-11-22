这位美国总统为摆脱中期选举的失利而前往中国，带回家的却是一张属于习近平的照片。

作者写道，对于11月19日特朗普、习近平和普京总统之间的三方峰会，世界将铭记的是一张照片。 照片：美联社

在美国，总统若在中期选举中失利，往往会习惯性地随即登上“空军一号”（Air Force One）专机。

2014年11月，在民主党失去参议院控制权一周后，Barack Obama飞往北京，出席亚太经济合作组织（简称亚太经合组织，Apec）峰会。 Obama此行带回了多项成果：与中国国家主席习近平达成的里程碑式气候协议、为学生和商务旅客提供更长期限的签证、一项取消高科技产品关税的协议，以及新的军事互信措施。

二十年前，在1994年共和党取得压倒性胜利后，Bill Clinton前往印度尼西亚茂物，亚太经合组织领导人在那里承诺实现跨太平洋的自由开放贸易。

这两次出访都未能挽救他们在国内的政治命运，但美国人还是从中有所收获。

Donald Trump的政党在11月3日失去了国会参众两院的控制权，他也遵循了这个剧本飞往深圳。但如果说他为美国人带回了什么，那恐怕要难找得多。

象征意义大于实质内容

对于11月19日的三方峰会，世界将铭记的是一张照片。

在麒麟山庄，习近平坐在长桌的中心位置，美国和俄罗斯总统分坐其两侧。

中国的外交向来深谙权力也是一种场面调度，而这次堪称此道杰作：中国以“中央王国”的姿态，召集并稳定世界。

那个构建了1945年后秩序的国家（指美国）坐在了一侧，与俄罗斯平起平坐。俄罗斯的经济规模约2.9万亿美元——而美国为32.6万亿美元——其人口不断减少，在乌克兰的战争已接近第五年且仍看不到尽头。

如果历史学家需要一张照片来标志后西方秩序的开端，深圳的这张照片恰如其分。

Trump给这次峰会打了“12分（满分10分）”，而世界各地的分析师则没有那么慷慨。

他们近乎一致的评价是，这次会议象征意义浓厚，实质内容匮乏。我对此深表赞同。

一份充满讽刺的和平宣言

Trump、习近平和Vladmir Putin会谈了约90分钟。在乌克兰或伊朗问题上没有取得任何突破，没有提及台湾问题，中国持续限制的稀土金属供应问题没有进展，也没有讨论军备控制问题。

会议产生了一份《走向和平宣言》，其内容涵盖联合国改革、石油、国家元首豁免权和核风险，看上去就像是超现实主义画家Salvador Dali状态不佳时的作品。

外交官、新加坡前常驻联合国代表Tommy Koh称该宣言“荒谬”。

令人好奇的是，几十年来一直阻挠安理会任何改革的三个拥有否决权的大国，为何突然将联合国改革列为共同优先事项。

这三个大国是否在暗示，已就接替Antonio Guterres（其任期将于12月结束）担任下一届联合国秘书长的人选达成协议？

第二点承诺增加精炼石油产品的生产和供应以“造福所有国家”，这被表述为能源安全问题。

实际上，这是送给克里姆林宫的一份大礼，因为其战争经济依赖的油气收入在2026年已大幅下降。

最令人不安的是第三点。

三位领导人宣称，国家同意和尊重国家官员的豁免权“至关重要”，并指出国际刑事法庭及类似机构“不得滥用其管辖权”。

这种措辞完全是为Putin量身定做：国际刑事法庭曾于2023年因其非法驱逐乌克兰儿童而对他发出逮捕令。一份和平宣言摇身一变成了有罪不罚的宣言。

只有第四点才配得上这份宣言的标题。

三位总统重申了“核战争打不赢也绝不能打”的原则，这是Reagan和Gorbachev在1985年采纳的表述。他们还承诺就降低核风险和防止核扩散展开对话。

这里的措辞很谨慎。它谈论的是“风险”而非“军备控制”，因为中国在扩张其核武库的同时拒绝军备控制。宣言的重点是防止核扩散，而这是已拥有核武器的国家总能达成一致的唯一问题。

对亚洲和亚细安的启示

一些专家怀疑，莫斯科和北京考虑的与其说是伊朗，不如说是日本和韩国某天可能会认定美国的保护伞已不再值得信赖。

这才是给亚洲的真正信息。东京和首尔眼看着自己的保护者，坐在一栋湖畔别墅里，与它们的两个主要战略对手会谈，而这次会晤的时长是Trump与四方安全对话（Quadrilateral Security Dialogue）会谈时间的两倍。

日本首相Sanae Takaichi坚称日本的利益不会受损，但其官员私下里对华盛顿的承诺表示质疑。

在首尔，学者们公开谈论国家安全政策的支柱正在动摇。

在忠诚了70年之后，美国最亲密的亚洲盟友可能会得出结论：他们被抛弃了，而且是被推到了一辆中国巴士的车轮下。

对于东南亚，尤其是新加坡而言，深圳峰会与其说是一个冲击，不如说是一个警示。这个区域的繁荣，得益于一个即便规则不完美但仍能约束强者的世界秩序。

三个大国协同行动，藐视国际法庭，并将联合国事务视为它们之间可以自行解决的问题——这与中等强国和小国所需要的背道而驰。

在亚太经合组织会议上，新加坡总理Lawrence Wong敦促本区域即使在无法就所有问题达成一致时也要继续合作，并抵制分裂为对立集团。这种直觉是正确的。

随着新加坡明年担任亚细安轮值主席国，其任务是为中等强国联盟赋予实质内容，并保持亚细安在区域外交中的中心地位，从而确保东南亚是“局内人”而不是“盘中餐”。

Obama从北京带回了一项气候协议，Clinton从茂物带回了一项贸易愿景。而Trump从深圳带回的，只是一张照片——并且这张照片属于习近平。

作者是新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院副院长（高层主管教育）兼实务副教授