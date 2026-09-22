为何一些央行加息，而另一些则按兵不动？

THE BOTTOM LINE

各国央行决策背后的原因，揭示了全球经济的现状

日本央行行长 Kazuo Ueda 认为，美联储、欧洲央行和日本央行的加息，与中东能源冲击和强劲的人工智能支出带来的共同压力有关。 图片来源：EPA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

2025年，金融市场曾预期全球主要央行将走向降息。如今，一个更好的问题或许是：谁没有加息，以及为什么？

首先，一些主要央行已经收紧了政策：欧洲中央银行（ECB）于9月10日加息；美国联邦储备局（美联储）紧随其后，于9月16日三年来首次加息；日本银行（BOJ）则于周五（9月18日）将其政策利率上调至1.25%，为31年来的最高水平。

至于其他央行：英格兰银行（BOE）和印度储备银行（RBI）维持利率不变，而中国预计也将按兵不动。