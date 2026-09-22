The Business Times
business-time-50
THE BOTTOM LINE

为何一些央行加息，而另一些则按兵不动？

各国央行决策背后的原因，揭示了全球经济的现状

    • 日本央行行长 Kazuo Ueda 认为，美联储、欧洲央行和日本央行的加息，与中东能源冲击和强劲的人工智能支出带来的共同压力有关。
    • 日本央行行长 Kazuo Ueda 认为，美联储、欧洲央行和日本央行的加息，与中东能源冲击和强劲的人工智能支出带来的共同压力有关。 图片来源：EPA

    Anoop Singh

    Published Tue, Sep 22, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    2025年，金融市场曾预期全球主要央行将走向降息。如今，一个更好的问题或许是：谁没有加息，以及为什么？

    首先，一些主要央行已经收紧了政策：欧洲中央银行（ECB）于9月10日加息；美国联邦储备局（美联储）紧随其后，于9月16日三年来首次加息；日本银行（BOJ）则于周五（9月18日）将其政策利率上调至1.25%，为31年来的最高水平。

    至于其他央行：英格兰银行（BOE）和印度储备银行（RBI）维持利率不变，而中国预计也将按兵不动。

    此翻译对您是否有帮助？

    Central banksInflationInterest ratesThe Bottom Line

    TRENDING NOW

    MAS notes that the possible reassessment of AI-related asset valuations is a key risk factor.

    One-third of Singapore-listed firms at risk in severe AI downturn: MAS

    “Even though we were making good profits, the valuation we attracted from the market was not that attractive,” says Keppel CEO Loh Chin Hua on the group’s old conglomerate structure.

    ‘Not done’: Keppel CEO Loh Chin Hua transformed the group, but says there’s ‘still a lot to do’

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Patrick Ng, CEO and executive director at Huationg Global, was named the Best CEO in the small-cap category at the 2026 Singapore Corporate Awards. 

    ‘We don’t want to stay as we are’: CEO Patrick Ng builds a more resilient Huationg

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More