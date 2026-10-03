企业奖项获得者为何应传承经验、回馈社会

THE BROAD VIEW

公开表彰发掘了可为新加坡商界创造更广泛价值的宝贵工作经验

每一项成就的背后，都是在信息不完整的情况下做出的决策、经过磨合解决的分歧以及历经时间考验而不断完善的实践。 图片来源：PIXABAY

在9月21日的新加坡企业大奖颁奖典礼上，我很高兴能与获奖者共同庆祝，并与朋友和同行们再次相聚。看到那些通常在董事会和管理团队中默默完成的工作获得公开表彰，令人备受鼓舞。

这次盛会也启发了一个机遇。每一项成就的背后，都是在信息不完整的情况下做出的决策、经过磨合解决的分歧以及历经时间考验而不断完善的实践。

邀请获奖者分享这些经验，将有助于培养下一代企业领袖。

奖项使优秀实践得以彰显。而从业者之间持续的交流，则能让这些实践得到更广泛的理解和应用，从而惠及整个市场。

值得传承的经验

新任董事或高管需要学习的许多知识，都难以完全记录在手册中。

治理框架明确了职责所在，但它无法完全阐明：如何向一位自信的首席执行官提出异议而又不至于中断讨论？或者，如何判断一个看似令人安心的答复是否需要进一步追问？

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这类判断力是通过实践以及接触他人的思维方式来培养的。其有用的素材在于决策背后的逻辑。

以一项收购为例。仅仅知道收购成功，对另一个董事会来说参考价值不大。董事们在批准收购时了解哪些信息？他们验证了哪些假设？什么样的证据会让他们决定放弃交易？

探讨这些问题，也能避免成功叙述中一个常见的弱点：将一个充满不确定性的结果描述得似乎是必然的。

参与者需要理解哪些环节可能出错，以及运气可能在其中扮演了何种角色。一位备受尊敬的领导者愿意承认自己的误判，这比一份完美的成功报告可能更具教益。

投资者关系团队可以解释他们如何将令人生畏的股东负面反馈带入董事会，以及管理层如何应对。财务负责人可以探讨团队如何挑战投资提案背后的假设。

每一个例子都能展示出，当人们意见不合或面临压力时，一项原则是如何发挥作用的。

这些对话的形式，即使在细节被淡忘之后，仍能长久地影响我们的行为方式。

增加与领袖交流的机会

然而，能否参与这些讨论，很大程度上取决于我们的人脉。一位在小公司工作的有能力的专业人士，可能很少有机会与经验丰富的从业者探讨难题。

跨公司的知识共享将扩大这种交流渠道。

一个可行的起点是，由 SGListCos 等发行机构与专业协会合作，举办一系列小型讨论会。有意愿的获奖者及其团队成员可以利用一个棘手的企业情景作为案例研究，来指导新兴的领导者。

Chatham House 规则可以鼓励与会者坦诚交流，因为它允许参与者使用所学到的信息，但不得透露发言人或其他参与者的身份或所属机构。

这并不会凌驾于保密协议或市场披露义务之上。因此，公开案例和假设性困境将为讨论提供空间，而无需获取公司的内部信息。

讨论会的席位应特意提供给首次担任董事的人士以及来自小公司的专业人士，包括那些在现有社交网络之外的人。

否则，一项旨在扩大交流渠道的举措，最终可能只是让知识在那些早已掌握信息的人群中循环。

经验丰富的领导者同样能从中受益。年轻的从业者可能会对习以为常的假设提出质疑；来自小企业的人可能会揭示为大公司设计的流程的局限性。讨论应帮助参与者根据自身情况调整所学内容。

这样做也有商业上的原因。上市公司在市场中争夺资本，而市场的声誉在一定程度上是共享的。一家发行人披露不善或监管薄弱，可能会促使投资者质疑其他公司的标准。

帮助其他公司加强实践，有助于增强整个市场赖以生存的信心。

让贡献成为领导力的一部分

为了让这项倡议能够持久，公司必须为其创造空间。董事会和首席执行官可以在领导力评估中认可指导行为，并给予员工时间做出贡献。

让奖项背后的团队参与进来，也能体现出企业的成就很少归功于某一个人。首次会议后应有进一步的跟进。参与者可以在几个月后再次聚会，讨论他们改进了哪项实践、遇到了哪些困难以及取得了什么成果。

一个向董事会呈报风险的更佳方式，或一个更清晰的上报投资者担忧的流程，都将是进展的有力证明。

其公信力将取决于那些获得帮助的人所提供的证据。他们的实践有何改变？这些指导起到了什么作用？

仅仅计算活动次数或指导时长，并不能告诉我们是否有人因此成为更优秀的领导者。认可应在效益得到证实之后到来。

该计划本身可以从较小的规模开始，由几家有意愿的公司和一小部分参与者先行尝试。他们的经验将揭示哪些方面值得推广。

我们许多人都能回忆起，曾经有人花时间向我们解释一个艰难的决定，挑战我们的思维，或在我们感觉尚未准备好时就将重任托付给我们。将这份帮助传承下去，应该成为对资深领导者的常态化期望。

多年以后，某个从未参加过今年颁奖典礼的人，或许会因为一位获奖者曾花时间帮助他们学习，从而在董事会上提出了一个更好的问题。这是对认可的一种回报，值得我们去追求。

本文作者是 SGListCos 主席，同时也是新加坡董事学会的资深认证董事