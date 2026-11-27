THE BROAD VIEW

在劳动力快速转型之际，为雇佣实践提供建议需要坚实的基础。

如果您感觉变化的步伐正在加快，那是因为事实的确如此。新的人工智能系统正迅速涌现，各大机构正将它们从实验阶段应用到日常工作流程中。

在与商界和人力资源 (HR) 领袖的交流中，我听到了同样的问题：哪些任务应该自动化？决策应如何制定？运营模式必须如何演变，以确保技术在提升绩效的同时，不会让员工掉队？

对于员工而言，这些并非抽象的问题。熟悉的任务可能会消失，而新的任务则会涌现。多年积累的技能或许不再足够。

这带来的是一种既期待又焦虑症的复杂情绪，尤其是当变革影响到个人生计、职业前景和对未来的感知时。

技术只是这场变革的一部分。新加坡也正面临着人口迅速老龄化的问题。

到2026年，65岁及以上的公民预计将占新加坡公民人口的21.4%，这使该国越过了通常用于定义“超高龄社会”的门槛。

随着越来越多的人在职场停留更长时间，雇主将需要重新设计工作，提供灵活工作安排，并建立一个不同代际的员工可以相互贡献、相互学习的工作场所。

监管环境也在不断变化。国会已通过《职场公平法案》及相关的争议解决法案，这两项法案预计将于2027年底生效。

雇主将需要更健全的系统来进行公平的雇佣决策、申诉处理和文件记录。过去主要遵循三方指导原则的做法，将日益带有法定义务和法律后果。

综合来看，这些转变引出了一个直接的问题：对于那些为涉及法律风险、并可能改变个人职业生涯的决策提供建议的专业人士，雇主和员工应该对他们有何期望？

这个问题是“人力资本才艺拓展三方工作小组”近期报告的核心，该报告提出了五项建议，旨在加强新加坡的人力资本能力。

其中一项提议引起了特别关注：从2028年7月1日起，拥有超过200名员工的机构，将需要至少一名获得新加坡人力资源从业者协会 (Institute for Human Resource Practitioners, IHRP) 认证专业人士 (Certified Professional) 或更高级别认证的人力资源专才。

受认可的同等资格认证也可能符合要求，但须满足相应的衔接条件。

这些担忧是可以理解的。一纸证书无法完全体现一名优秀人力资源专才的所有品质。它无法完全衡量同理心、勇气或判断力，也无法预测当员工职位面临风险或企业面临痛苦的重组时，某人会如何应对。

同样，我们也不应将没有认证的资深从业者视为能力不足；他们中的许多人已在数十年间积累了深厚的专业知识。

然而，认证的局限性并不能成为反对设立专业基准的理由。

当有人就雇佣权利、职场公平、申诉或重组等事宜提供建议时，雇主和员工应该有信心，相信此人已展现出在人力资源知识、道德和专业判断方面受公认的基础。

专业基准也不应被误解为一次性的、用以区分能力高低的考试。专业认证应是一项持续的承诺：一个与商业、技术、法规和劳动力期望共同发展的标准。

新加坡人力资源从业者协会的框架以其“能力体系” (Body of Competencies) 为基础，该体系于2016年首次推出，随后在2020年和2024年通过与商界和人力资源领袖、三方合作伙伴及更广泛的生态系统交流后进行了更新。

有些人指出，经验更重要。的确，经验仍然是不可或缺的。它能深化见解，并帮助从业者识别出任何教科书都无法传授的模式。

然而，经验也可能固化为熟悉的假设。将其与不断发展的专业标准相结合，能让从业者有理由去检验他们自认为掌握的知识，更新其知识体系，并保持其判断力的与时俱进。

在此，关于人力资源的地位有一个更广泛的议题，我希望能得到进一步的讨论。当人们想到社会所依赖的专业时，他们通常会提到医学、法律、会计和工程。

人力资源也应是这场讨论的一部分。人力资源从业者运用专业知识，做出专业判断，恪守道德标准，并为对个人和组织有严重影响的决策提供建议。

专业认可应反映出这种责任水平。这项要求是朝着将人力资源与其他受认可的专业并列的重要一步——使其成为一个我们社会可以引以为傲的专业。

就新加坡人力资源从业者协会而言，我们还有工作要做。认证必须保持严谨、易于获得且具有相关性。标准必须与生成式人工智能、灵活工作、新的劳动力模式以及负责任地使用人员数据保持同步。

再次认证必须反映出真正的专业提升，而非沦为被动的“付费保级”活动。我们必须与学习及生态系统的合作伙伴一起，为从业者提供学习、寻找导师、交流经验和相互支持的实用途径。

归根结底，衡量专业化程度的标准，将不是颁发的证书数量，而是雇佣实践是否变得更加公平，劳动力规划是否得到改善，艰难的决策是否处理得更负责任，以及人们对人力资源部门的信任是否有所增长。

一个专业基准无法保证实现这些成果。然而，在雇主面临日益复杂且影响重大的决策之际，这是一个合理的起点。

作者是新加坡人力资源从业者协会 (IHRP) 的首席执行官