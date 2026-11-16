跨境电力市场合作仍处于起步阶段

印尼是面临能源领域合同和监管纠纷的国家之一，这引发了人们对投资确定性的担忧。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

联合国秘书长 Antonio Guterres 于周四（11月12日）在COP31峰会上向世界各国领导人表示：“如果可再生能源是能源转型的心脏，那么电网就是其动脉。”

他指出，有3000吉瓦 (GW) 的清洁能源项目因电网拥堵而停滞不前，并呼吁到2030年将全球电网投资增加50%。他还强调，亚细安电网计划 (APG) 是保障区域能源安全的优先事项。

然而，尽管联合国敦促各国政府“减少繁文缛节，加快推进重点项目”，但这可能会忽略东南亚的一个主要瓶颈：监管风险。

在取得一些积极进展的同时，亚细安成员国之间的跨境电力市场合作仍在发展中。

例如，新加坡的能源市场管理局 (能源局) (EMA) 在10月份有条件批准了越南-马来西亚-新加坡 (VMS) 可再生电力计划。

VMS项目将通过一条可再生电力走廊连接这三个国家，旨在向新加坡输送高达1.3吉瓦的电力，同时也为马来西亚供电。

该项目将利用越南的离岸风电潜力，以及马来西亚的太阳能发电和电池能源储存系统 (BESS)。

然而，这是一项长期计划，因为越南的离岸风电行业仍未开发，而马来西亚也需要在其电池能源储存领域进行更多建设。

该协议达成之际，本区域正继续通过亚细安电网计划发展一个有效运作的区域电力市场。

老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目 (LTMS-PIP) 是首个多边贸易项目，于2022年开始通过泰国和马来西亚的输电网将老挝的水电出口到新加坡。

此后，交易容量已从最初的100兆瓦 (MW) 扩大到200兆瓦，马来西亚也向新加坡供应电力。

到目前为止，一切顺利。然而，实际的跨境电力交易规模仍然不大。即使是 LTMS-PIP 项目也需要四个国家进行监管协调，并依赖于现有的输电基础设施。

截至2026年8月，新加坡已对9.25吉瓦的低碳电力进口给予了有条件批准，尽管这些项目包括来自亚细安以外的供应，并且大部分仍处于展望阶段。

监管碎片化

国际能源署 (IEA) 在3月份发布的一份题为《为亚细安电网计划融资》的报告中，指出了扩大区域电力交易需要克服的诸多障碍。这些障碍包括监管碎片化、技术不兼容以及融资和商业安排。

监管和制度障碍造成了主要的融资可行性瓶颈。问题不在于缺乏私人资本或全球流动性——这些都是存在的。

但碎片化的监管风险正在直接扼杀融资。

如果没有关于第三方电网接入的长期法律可预见性、标准化的风险分配以及有效期超过商业贷款到期日的许可证，贷款机构是不会为耗资数十亿美元的跨境输电资产提供资金的。

作为越南-马来西亚-新加坡可再生电力计划的一部分，高达1.3吉瓦的电力可输送至新加坡。 照片：海峡时报

不幸的是，在大多数亚细安成员国市场，输电基础设施仍由垂直整合的国有垄断企业主导。

这些结构性问题并非纸上谈兵。它们已经浮现在多个亚细安市场的纠纷中。

2025年，越南国有电力公司 EVN 以所谓的行政技术问题为由，大幅削减了12吉瓦可再生能源产能的电力购买费率。

在与投资者的谈判陷入僵局后，五个外国商会（来自欧盟、英国、日本、韩国和泰国）威胁要就总容量为12吉瓦的项目采取法律行动。

这不禁让人思考：如果国际贷款机构无法信任国内合同，他们又如何能为区域走廊提供资金？

越南并非个例。印尼和马来西亚也面临过能源领域的合同和监管纠纷，引发了对投资确定性的担忧。

今年8月，泰国液化石油气 (LPG) 公司 Siamgas and Petrochemicals 通过国际投资争端解决中心 (ICSID) 对马来西亚提起了国际仲裁。

该纠纷源于砂拉越决定不再续签其液化石油气分销许可证，并将分销权转移给国有企业 Petrosniaga。

这说明了国家行为体可以何等突然地改变外国能源投资者的运营环境。

印尼国有公用事业公司 PLN 在2015年启动其雄心勃勃的35吉瓦电力扩张计划时，高估了电力需求，导致该国出现大量过剩的发电能力。

面对日益增长的“照付不议”义务，PLN 与17家独立发电商 (IPP) 重新谈判合同，推迟了商业运营并减少了合同承诺。

教训是明确的。当国内经济和政治压力与长期电力协议发生冲突时，即使是已签署的合同也可能面临压力。

这些纠纷也引发了关于在跨境输电基础设施建成后，如果电力出口出现延迟、削减或中断，金融风险将如何在参与国之间分配的问题。

新加坡的能源安全困境

这些事态发展又回到了原点，与新加坡在10月份宣布五座新的燃气发电厂计划于2031年前投入运营以满足其日益增长的能源需求的消息相交织。

这些发电厂总计将为新加坡的电网注入约3.1吉瓦的容量，使发电能力扩大约26%，并有助于保障其基本电力需求。

一些人批评此举，指出这与新加坡的脱碳努力和2050年净零排放目标背道而驰。

这种论点是合理的。由于燃气发电项目的运营寿命通常长达30年，这些新电厂很有可能在2050年后仍在运营。

归根结底，这是一个务实的决定。新加坡除了批准更多燃气发电项目外，别无他选。

鉴于其在发展国内太阳能和离岸风电项目方面存在地理限制，新加坡根本无法将其近期的能源安全寄托于尚未实现的区域电力进口。

新的燃气发电项目可以对冲亚细安电网计划发展缓慢的风险，同时也能缓解任何可能出现的意外监管、法律或金融障碍。

作者是一名亚太地区能源市场和可持续发展领域的记者、分析师和顾问，在能源行业拥有近20年的经验，包括商业咨询工作。他是 Apac Energy Consultancy 的创始人。