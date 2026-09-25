职场“冰咖啡之争”揭示了更深层次的问题

老板们或许正处于他们的指挥控制时代，但许多Z世代对此并不买账

对老一辈的老板而言，带着冰咖啡参加工作面试可能意味着（面试者）完全不懂职场的潜规则。 图片来源：MAGNIFIC

带冰咖啡去参加工作面试，可以接受吗？

这个看似平常的问题不知何故席卷了互联网的各个角落，占领了社交媒体信息流和群组聊天。

Bloomberg Opinion也不例外。自2024年那场关于“办公室穿短裤”的激烈争议之后，还没有哪个职场辩论能像这次一样点燃我们团队的Slack频道。

这场所谓的“冰咖啡论战”始于企业招聘官 Caitlin Wehniainen 发布在TikTok上的一段爆火视频，她也常在社交媒体上为求职者提供建议。

在视频中，Wehniainen 表示，年轻的候选人会带着冰咖啡来参加面试，在她看来，这就像是把面试当作“一天中要办的杂事之一”。

她的建议是：“别拿着冰咖啡随随便便地走进面试间。”她补充道：“这只会让人觉得你事先连喝完咖啡的时间都没有。”

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我不是第一个这么说的人，但随后引发的激烈辩论，其核心其实并非冰咖啡本身。

当前，工作的本质正处于变化之中，而人工智能正在加速深化这一结构性转变。雇主与年轻雇员之间陷入了一场权力斗争，双方都想决定这个新职场的规范。

冰咖啡只是这种紧张关系的最新体现：在这不断变化的环境中，每一方都感到被误解，并对自己的位置感到深深的焦虑症。

对老一辈的老板而言，带着冰咖啡参加面试，可能意味着面试者完全不了解职场的潜规则，或者更糟的是，根本不愿意遵守这些规则。

无论哪种解读，都强化了老板们对Z世代员工的既有成见：不专业、准备不足、缺乏动力且难以管理。

在招聘过程中的许多传统线索已变得过时之际，一杯冰咖啡被赋予了过度的重要性。申请工作已经变成一个人工智能的怪圈：候选人使用人工智能来撰写简历和求职信，而这些文件又由人工智能进行评估，以确保它们与人工智能生成的职位描述相匹配。

这提高了现场面试的重要性——这可谓是人工智能时代的终极“气场测试”。其逻辑在于，如果一位潜在员工在最关键的时刻都无法融入与配合，那么他们将来还会拒绝遵守哪些其他规则呢？

Z世代设定界限的愿望和拒绝盲从指令的做法，在年长管理者看来可能像是特权思想或不服管教。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

与此同时，美国企业界正对任何反抗迹象高度警惕，管理层也正不遗余力地压制职场中的任何叛逆苗头。

正如我之前所写，老板们正处于他们的“指挥控制”时代。他们通过压制异议、加强监控和削减福利来重申权威。他们控制员工在下班时间表达个人观点的方式，并要求员工每周五天返回办公室。

与此同时，许多Z世代对此并不买账。这一代人在校园枪击案频发的环境中长大，在气候危机中成年，并经历了一场全球大流行病——这些经历削弱了他们对主要机构以及他们眼中武断规则的信任。

他们设定界限的愿望和拒绝盲从指令的做法，在年长管理者看来可能像是特权思想或不服管教。Z世代开启职业生涯之际，却不断被告知人工智能可能会让他们心仪的工作消失。

在这样的背景下，一杯冰咖啡又能算得了什么？相反，这只会显得精英主义和懒于把关。

值得一提的是，就在不久前，求职者还被建议在面试时遮盖纹身，并从简历中抹去有关其性取向或性别认同的任何蛛丝马迹。

显然，一杯冰咖啡与此远非同一回事。但这提醒我们，围绕职业精神的规范是会不断变化和发展的。

在纹身和身份认同问题上，正是X世代和千禧一代帮助职场摆脱了他们眼中过时的规则。如今，他们中的许多人已成为招聘方，或许应该记住这一点，在下一次有Z世代候选人拿着冰咖啡走进面试间时，能多一些宽容。BLOOMBERG