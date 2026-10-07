IOI产业集团与凯德投资接近联合收购莱佛士坊一号

IOI产业集团首席执行官表示，已向华联商业信托与大华银行提交收购献议，并获准进入排他性尽职调查阶段。

IOI产业集团首席执行官Lee Yeow Seng也指出，Shenton House的重建计划定于2027年初启动。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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（新加坡）IOI产业集团与 凯德投资 (CapitaLand Investment, CLI) 目前正对莱佛士坊一号（One Raffles Place）进行排他性尽职调查。双方已向业主华联商业信托 (OUE Reit) 与大华银行 (UOB) 提交了各占50%股权的联合收购献议。

周三（10月7日），马来西亚IOI产业集团首席执行官Lee Yeow Seng在新加坡出席福布斯全球总裁大会期间接受《商业时报》采访时表示，该收购献议是在大约三个月前提交的。

此前的报道曾指出，这处位于中央商业区（CBD）的黄金地段房地产的指示性价格在23亿至24亿新元之间。

Lee在接受《商业时报》采访时说：“我们现在已进入排他性协议阶段，并开始进行尽职调查，目前正在商讨买卖协议的最终条款。”

他补充说，该合资企业（JV）的结构具有运营灵活性，以便未来考虑退出选项。他说：“与其他所有合资企业一样，协议中也包含了跟售权条款。”

这项计划中的收购是这家马来西亚房地产巨头的一项重大战略举措，旨在将其在新加坡的商业版图从目前的滨海湾和市中心核心区进一步扩大。

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Lee指出，莱佛士坊一号“实际上是新加坡的一座地标性建筑”，并提到其一号塔楼是新加坡最高的三座建筑之一。

他还强调了该物业拥有长期租赁地契，“几乎相当于永久地契物业”。

莱佛士坊一号包括两座办公塔楼（分别为62层和38层）和一个六层楼的零售裙楼。据了解，其总净可出租面积约为875,000平方英尺。

该项目建于四个地块之上，地契年限各不相同。其中一个地块拥有841年的租赁地契，从1985年11月起算；另外三个地块则为99年租赁地契（两个从1983年5月起算，第三个从1985年11月起算）。

莱佛士坊一号主要由 华联商业房地产投资信托 (OUE Real Estate Investment Trust, OUE Reit) 控股，该信托通过注册业主华联中心（OUB Centre, OUBC）持有67.95%的有效权益。

大华银行 (UOB) 在该物业中持有18.46%的实益权益，由华联中心代为持有，而大华银行在华联中心持有10%的股份。

拟议收购莱佛士坊一号标志着IOI产业集团扩大其新加坡商业版图的重大战略举措。 照片：YEN MENG JIIN, BT

Lee指出，虽然集团正在评估长期翻新计划，但目前仍在研究不同的方案。

“目前还没有重建零售裙楼和一号塔楼的固定计划......我们收购资产后要做的第一件事，就是改善零售裙楼的租户组合。

他说：“我认为莱佛士坊的零售空间需求很大，因为那里有大量的上班族，但餐饮选择却很有限。所以我们需要改善这一点，为市中心的上班族提供更好的选择。”

不断增长的投资组合

为了支持其在新加坡快速扩张的投资组合——包括IOI Central Boulevard Towers、South Beach和Shenton House——Lee正在为一项资本循环计划奠定基础。

他说：“这项工作在三到四个月前已经开始，我们已委任星展银行（DBS）和Jefferies为主要顾问。”

Lee指出，集团已确定将IOI Central Boulevard Towers和South Beach的办公塔楼作为该基金的首批种子资产。这两项资产的总估值约为60亿新元。

Lee补充说，集团计划出售这两处物业高达40%的股权，以循环约24亿新元的资本。这些股权可能会出售给私募股权基金或主权财富基金等机构。

在小组讨论中，当被问及IOI在过去四年中增长了40%的债务时，这位集团首席执行官表示：“我们的策略不是盲目收购。”

Lee在会上表示：“我们的计划是通过推出房地产投资信托（Reit）来将我们的资产证券化；除了公开上市的Reit，我们也在考虑设立私募基金。”他指出，该集团持有价值近120亿新元的新加坡黄金地段办公空间。

构建此类基金将有助于IOI去杠杆化，“并为我们未来收购更多资产提供更多空间”。

他表示，Reit上市的时间表和执行将取决于市场状况。

IOI的扩张正值黄金地段写字楼租金上涨，这提升了其现有投资组合的收益率。

在South Beach，写字楼租金在两年内从每平方英尺9新元上涨至约11新元，而新加坡南岸JW万豪酒店的平均每日房价已从约400新元翻倍至800新元。

Lee指出，在IOI Central Boulevard Towers，租金已从2016年收购该地块时的每平方英尺约8新元上涨至接近18新元。

该集团还在开发拥有683个单位的新加坡滨海景W公寓 (W Residences Singapore Marina View)，该项目所在地块是集团于2021年以15亿新元购得。

这个豪华项目的销售进展缓慢，自2025年开始营销以来，仅售出15个单位，售价在190万至1090万新元之间。

Lee表示，在仅售出约2%单位的情况下，集团无意对剩余单位进行折价出售。

“我们不会降低W公寓的价格，因为我们创造了一个非常独特的产品——一个提供类似豪华酒店般服务的顶尖品牌服务式公寓。”

他说：“我们准备硬着头皮撑下去”，将未售出的单位持有并出租给外籍人士和外国人。

当被问及随着政府推动为商业区注入更多活力，中央商业区（CBD）将如何发展时，Lee说：“我认为新加坡中央商业区将成为一个对新加坡人和外国人来说都极具吸引力的宜居、宜业、宜游之地。

他补充道：“我认为政府首先应该做的，是取消针对外国人的额外买家印花税 (Additional Buyer's Stamp Duty, ABSD)……这项税率实在太具惩罚性了。”

外国人在新加坡购买任何住宅物业都需缴纳60%的额外买家印花税。

聚焦新加坡

该集团还准备重建Shenton House。该物业是Lee于2023年通过一家私人公司以5.38亿新元收购的。

10月2日，IOI产业集团同意以1新元的价格收购这家私人公司，同时接管Lee注入的2.1706亿新元股东垫款以及约3.7623亿新元的债务。

重建工程计划于2027年初开始，从拆除到完工预计需要三到五年时间。

在小组讨论中，当被问及IOI集团近期在新加坡的收购“狂潮”时，Lee将其归因于自己对这个城市国家的深入了解和坚定信念。

“我其实对新加坡非常熟悉……我在这里当了六年学生，也在这里工作了两年。

“我对新加坡的治理、稳定的政策和强有力的政府充满信心，这也是我对新加坡信心的根本原因。”

他已将其焦点集中在黄金地段的中央商业区。

“我们正在顺势而为——不仅是因为中央商业区黄金地段办公空间供应紧张，也是顺应新加坡政府推出的良好政策浪潮。”

Lee补充道：“我的个人目标是成为新加坡三大开发商之一。”