投资者积极投入，需求日益扩大，新加坡共享居住空间迎来发展机遇

新加坡应为项目改造和发展创造更明确的途径

新加坡的共享居住行业已证明，通过对现有资产的重新定位可以实现增长。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 长期以来，拥屋都是新加坡住房模式的基石，每十户居民家庭中，就有九户拥有自己的住房。

在此背景下，一种基于较短租约的可行住房模式在十年前或许并不显眼。

然而，共享居住在过去五年中迅速发展，从一个小众的住宿概念，逐渐演变为本地住房市场中一个日益重要的组成部分。

疫情期间的工程延误和边境中断，进一步放大了这一需求的潜力。边境的重新开放推动了国际人员流动的迅速复苏，加上多个租户群体的需求上升，导致租赁市场行情收紧。

2022年至2023年间，市区重建局 (URA) 的私人住宅租赁指数急剧飙升，峰值涨幅超过40%。

随着运营商寻求扩大其投资组合，对共享居住资产的直接收购随之增加，同时也出现了一些对运营平台的交易，例如Mitsubishi Estate对Habyt的收购。

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尽管在可投资资产供应紧张的情况下，2025年的交易量有所放缓，但改造项目的机会在2026年重新激活了市场。

2026年8月， 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust) 的 一项总值1.34亿新元的拟议收购和回租拥有212间客房的Coliwoo Midtown的交易，进一步表明该行业对机构投资者的吸引力日益增强。

需求扩大，超越外籍人士和学生群体

即使在租赁市场状况开始正常化之后，该行业仍在持续扩张，这表明其需求是由长期结构性驱动因素支撑，而非暂时性激增。

虽然租金成本的飙升使该行业更具可行性，但其持久的生命力并不仅限于营业利润率。

多重因素扩大了新加坡对灵活住房解决方案的需求。

国际学生入学人数持续增长，同时新加坡的国际劳动力规模依然可观，拥有超过20万名就业准证持有人。

需求基础也在不断扩大，不再局限于传统的外籍人士和学生群体。

越来越多的本地居民选择在不同的人生阶段租房，无论是在等待新房竣工期间、为了离工作地点更近，还是为了获得更大的独立性。

与此同时，家庭结构的形成趋势也发生了变化。单人家庭目前占居民家庭的近六分之一。值得注意的是，1980年至2015年间录得的大部分增幅，在过去十年内再度重现。

随着越来越多人选择独居，对更小、更灵活住房选择的需求可能会增加。在这方面，共享居住模式很有意义，因为社区的存在和现成的设施能让紧凑型居住更具吸引力。

随着租户的需求特征日益多样化，一个主要由为销售而开发的住房组成的租赁房源，不太可能成为最佳解决方案。

据估计，目前全岛有9000至1万个共享居住单元投入运营，而持续的投资兴趣表明其在新加坡住房市场中的地位日益重要。

是生活，而不仅是住宿

共享居住的增长反映了住房消费方式的更广泛转变，因为不断变化的生活方式以及人们生活、工作和娱乐的方式，共同催生了更庞大的租客群体。

对这些群体而言，地理位置、租约灵活性和入住便利性在住房决策中占有重要分量。这些偏好与共享居住运营商通常提供的服务高度契合。

共享居住和属性相似的私人公寓的房间租金，通常具有竞争力。

共享居住的名义租金可能高于传统房间租赁，但如果将家具、水电、网络、清洁服务和较短的租期承诺考虑在内，两者差距就会缩小。

对于有短期住宿需求的任何人来说，不必费心处理申请无线网络和电力等繁琐事宜，无疑是一大优势。

该细分市场的吸引力还在于其能通过单一平台服务多个租户群体。

每个租户群体的住房要求可能不同，但他们都普遍倾向于在专业管理的生活环境中享受灵活性和便利性。

这也使运营商能够挖掘多种需求来源，而不是依赖单一的租户画像。

共享居住正日益融入大型综合用途开发项目中，与零售、共享办公和其他生活服务产业群设施并存。

从乌节路上的职住一体概念到度假式住宿，共享居住正逐渐被重新构想为一种生活服务产业群产品，而不仅仅是一个住房解决方案。

这表明该行业日趋成熟，已从验证可行性的阶段，迈向开发具有更广泛吸引力的差异化产品线。

政府近期的政策调整进一步凸显了这一转变。

在2026年国庆群众大会 (NDR) 上，总理 Lawrence Wong 宣布对公共住房政策进行重大调整，将预购组屋和执行共管公寓的月收入顶限分别提高至16,000新元和18,000新元，同时增加了年轻家庭的抽签优先权。

尽管这一公共安全网的大力扩张确保了核心国内居民仍能负担得起受津贴的住房，但此次国庆群众大会并未触及私人租赁市场的动态以及为单身人士提供的即时替代选择。

由于国家政策高度关注以家庭为中心的传统拥屋模式，为非传统、过渡性和单人家庭留下了明显的结构性空白。

机构化共享居住远非疫情后的一时潮流，它正稳固地将自己定位为一个必要的、由市场驱动的“减压阀”，以满足公共政策尚未完全覆盖到的、新加坡不断演变的人口结构中的特定群体需求。

更广泛的住房体系

意识到在市场供应紧张的情况下租金急剧上涨，政府已积极寻求增加租赁替代方案。

除了提高较大型建屋发展局 (Housing & Development Board) 组屋和私人住宅的入住人数上限外，2023年推出的服务式公寓II (SA2) 框架也建立了一种介于传统住宅和酒店用途之间的明确住房模式。

SA2本质上是为专门建造的出租房产而设计的一种新住房类型和开发框架，而共享居住则主要以运营平台的形式出现。

因此，我们必须认识到，共享居住是并且应该被视为更广泛住房体系的一部分，与传统的私人租赁并存。

该行业的大部分需求源于其租户的过渡性特点，他们最终可能会倾向于选择能提供更大自主权、隐私和生活环境控制权的住房。

与传统租赁相比，更高的租户流转率是共享居住模式的内在特点。

因此，要维持持续的需求，就需要不断补充其租户基础，而这有赖于新加坡作为全球城市的持续吸引力。

共享居住日趋成熟

尽管如此，显而易见的是，该行业已经成熟，并正在吸引投资承诺。

不断增长的运营业绩记录、不断扩大的居住群体基础以及青年独立生活试点等政策举措，都增强了该行业的投资理由。

该行业也已证明，通过对现有资产的重新定位可以实现增长。

通过改造和调整未充分利用的建筑，运营商得以在土地有限的市场中扩大规模。这为投资者拓宽了机会范围，从直接的资产收购和改造到租赁历史建筑开发项目。

在当前的高利率环境下，这一点尤为重要，因为共享居住提供了多种价值创造的途径，从业主资产重新定位和适应性再利用到卓越的运营执行。

随着收益率进一步压缩的前景收窄，这些特性正成为越来越重要的回报驱动因素。

这些机会的背后是一个更大、更多元化的租户基础，这表明该行业的需求基本面正在走强。

现有供应与可满足的需求（指可由机构级或专业管理的共享居住资产容纳的居住者群体）之间的持续差距，进一步凸显了其持续扩张的空间。

根据主要租户群体的规模和收入状况，Knight Frank 估计，到2028年，新加坡共享居住的可满足需求将达到约45,840个单元。

鉴于同期共享居住单元总数可能仅增加约3000至4000个，市场仍存在32,840个单元的缺口。

随着居住者需求变得更加多样化，以及租赁需求日益超越传统的租赁模式，共享居住在住宅领域正扮演着越来越重要的角色。

对投资者而言，该行业通过一个正在超越其小众起源的资产类别，提供了接触这些不断变化的住房动态的机会。

新加坡现在应将专业管理的租赁住房视为其更广泛的住房和人才战略中一个有意识的组成部分。

政策制定者可以为改造合适的建筑和开发专门建造的出租房产创造更明确的途径。

而业主、运营商和投资者则必须证明，该模式不仅能提供更多房间，还能带来高质量、高透明度和始终如一的良好居住体验。

问题不在于在共享居住和拥屋之间做选择，而在于新加坡的住房体系能否在这两者之间提供足够的灵活性。

为共享居住创造发展空间将有助于弥合这一差距，并确保住房选择能够与它们所希望吸引和支持的人才及经济共同发展。

最终的赢家将不只是那些增加最多房间的运营商，更是那些能将优越的地理位置、严谨的运营和持续良好的住户体验相结合的运营商。

作者是Knight Frank亚太区研究部主管