新加坡商业地产交易有望在2026年创下历史新高

MSCI：上半年已完成103亿美元交易，另有60亿美元交易正在进行中

凯德综合商业信托 (CICT) 以39亿新元收购百利宫 (Paragon)，是2026年上半年新加坡重大商业地产交易之一。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】全球指数提供商MSCI表示，新加坡的商业房地产市场有望在2026年创下历史新高，上半年已完成价值103亿美元的交易。

MSCI最新的《亚太资本趋势》(Asia Pacific Capital Trends) 季度报告显示，另有60亿美元的交易正在进行中。如果这些交易完成，全年交易额将超过2019年创下的131亿美元的历史纪录。

MSCI亚洲区私募资产研究主管 Benjamin Chow 表示：“新加坡的复苏在很大程度上是由海外资本推动的，今年全球投资者在该城的投资活动中占据了重要份额。”

新加坡的复苏是整个亚太地区更广泛反弹的一部分。

根据JLL的数据，2026年上半年亚太区域交易额达到925亿美元，创下有记录以来最强劲的上半年表现。

JLL亚太区资本市场首席执行官 Stuart Crow 表示：“在供应短缺和重置成本上升的推动下，几乎所有主要市场和行业的租金增长前景都非常可观。”

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他补充说，本季度的交易规模表明“资本依然充裕”。

零售业引领区域复苏

MSCI表示，第二季度零售业交易额同比增长一倍以上，达到119亿美元，成为亚太地区表现最强劲的行业。

该行业在新加坡和中国均出现重大交易。其中包括凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, CICT) 收购百利宫 (Paragon)，以及华润集团以20亿美元出售其位于成都的大型购物中心成都万象城。

澳大利亚、日本和新加坡的零售业收益率进一步收紧，香港也在2026年初加入了这一趋势。

在租赁基本面改善和交易收益率基本保持稳定的支撑下，办公和工业地产的投资活动也有所增加。

根据MSCI的数据，第二季度办公楼交易额同比增长13%，达到157亿美元，使上半年交易总额达到394亿美元，增长了28%。工业地产交易额增长28%，至97亿美元。

新加坡、香港和上海的办公楼交易量也有所回升，而首尔、悉尼和东京的办公楼收益率则出现温和收窄。

莱坊 (Knight Frank) 在其最新的《亚太资本市场洞察》(Asia-Pacific Capital Markets Insights) 报告中指出，酒店业是另一个亮点，第二季度投资额同比增长55.2%，达到54亿美元。

该房地产咨询公司将这一增长归因于旅游业的复苏、经营业绩的改善以及优质资产供应有限。

MSCI表示，数据中心投资是一个明显的例外，第二季度收购额同比下降37%，至21亿美元。

这一下降主要反映了本季度缺乏平台级交易的完成，而资产层面的交易活动依然活跃。

跨境资本获得增长动力

MSCI表示，第二季度跨境交易额跃升38%，全球和区域投资者的贡献大致相当。

报告指出，过去一年中投入的703亿美元，略低于2019年创下的710亿美元的2025年前峰值。截至2026年6月底，此类交易占所有交易活动的32%，而历史平均水平为28%。

投资者继续向亚太地区资产投入资金，MSCI将此归因于对日本的资金配置以及投资者对该地区更广泛的投资兴趣日益增长。

在新加坡签署的重大交易中，包括CICT以24.8亿新元的价格，将其位于滨海湾的亚洲广场2号大楼（Asia Square Tower 2）出售给马来西亚上市公司IOI产业集团（IOI Properties Group）。

CICT将利用所得款项，为其以39亿新元从Cuscaden Peak手中收购百利宫 (Paragon) 的交易提供部分资金。百利宫是位于乌节路的永久地契开发项目，包含零售、办公和医疗套间。其余资金将通过债务和私募配售筹集。

然而，并非所有进入该地区的外国资金都在买入。MSCI表示，上半年海外投资者在中国出售了超过110亿美元的资产，约占该国交易活动的40%，创下自2021年底以来的最高水平。

MSCI还指出，基金经理们正越来越多地转向资本重组，而非直接出售资产，以在寻求资本回报的投资者和希望延长持有期的投资者之间取得平衡。

尽管借贷成本呈上升趋势，复苏仍在继续。

日本和澳大利亚在第二季度提高了政策利率，韩国也于7月加息25个基点。

尽管如此，许多主要市场和行业的租金增长前景仍然吸引着投资者。然而，这些资本的流向已经发生了变化。

JLL亚太区投资者情报主管 Pamela Ambler 表示：“投资者正在转向具有强劲结构性需求的行业，例如日本的数据中心和澳大利亚的物流业，或者瞄准能够提供即时收益稳定的资产，例如香港正在复苏的办公楼市场。”

莱坊 (Knight Frank) 也预计下一阶段的投资将更具选择性。其亚太区研究主管 Christine Li 表示：“流动性正集中于优质资产、定价更清晰以及大规模执行机会的项目。”

“优质写字楼、精选零售、物流和与旅游相关的酒店资产应继续成为关注焦点。”