新加坡必须弥合的创新鸿沟

BT50: THE NEXT CHAPTER

新加坡需要建立更可靠的机制，将科研实力转化为实际成果。

“创新鸿沟”指的是一项重大科研成果与一个在现实世界中获得认可的产品、公司或能力之间的差距。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

今年早些时候，在由新加坡初创公司Lucence与新加坡科技研究局 (新科研) 及新加坡国家癌症中心共同开发的临床级癌症基因检测技术United 2.0的发布会上，我见到了Melissa Lim。

Lim是一名脑瘤幸存者，同时也是新加坡脑瘤协会（Brain Tumour Society (Singapore)）的主席。她谈到，在察觉异样和最终确诊之间，她经历了数月煎熬：检查结果迟迟没有定论、反复进行扫描，还可能需要接受侵入性活检。

她将此称为“诊断鸿沟”。

弥合这一鸿沟，正是研究转化为公共价值的关键所在。

大多数人从未直接接触过研究，但他们能体验到研究的成果：一项能提供明确答案的癌症检测、一个变得更可靠的工厂流程、一种更安全的食品成分，或是一家在海外赢得客户的本土公司。

这些成果并非偶然出现，而是依赖于多年的实验、工程、验证、协作和投资——这正是新加坡几十年来努力构建的科研能力。

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问题在于，新加坡如何才能让这种转化更具可复制性，从而使我们创造的更多知识能够变成改善生活、增强产业、并将经济价值根植于本地的技术、公司和能力。

从科研实力到经济影响力

新加坡面临的挑战并非缺乏科研实力，而在于我们能否建立一个更可靠的体系，将这种实力转化为在新加坡开发、拥有并规模化的产品、企业和能力。

这种转化不会自动发生。有前景的研究必须经历验证、原型制作、行业合作、获得首批客户，并最终实现真实世界的部署。

并非每个项目都能够或应该走完全程。我们的任务是确保最好的机会有可靠的途径继续前进。

Lucence是一家本土公司，它成功地通过了临床验证和风险投资建设，成为了一家具有全球市场影响力的企业。 照片：LUCENCE

新加坡已经证明，在其创新生态系统的不同领域，这是可以做到的。

在2021年4月至2025年3月实施的“2025年研究、创新与企业”计划中，新科研的知识产权帮助孕育了40多家公司，这些公司后续吸引了超过10亿新元的后续资金。

像Lucence这样的公司已经证明，在新加坡发展的科学技术可以经过临床验证和风险投资建设，成为具有全球市场影响力的企业。

更艰巨的任务是让这类成功案例不再是特例，而是可以被复制。太多有前景的技术仍在努力跨越新加坡的创新鸿沟：即一项重大科研成果与一个在现实世界中获得认可的产品、公司或能力之间的差距。

这种阻力往往是现实层面的。许多技术清除了科学障碍后，却在商业化阶段停滞不前：例如寻找愿意承担首轮风险的行业伙伴、获得首位客户、组建商业团队，或是筹集规模化所需的资金。

弥合这一鸿沟意味着要打破研究、产业、资本和客户之间的壁垒，让有前景的创意更早地与实际问题相结合，更快地吸引到合适的合作伙伴，并找到愿意承担审慎风险的人。

将研究转化为价值

新加坡已经构建起一个研究型国家的核心要素：深厚的科研能力、人才、基础设施和公共投资。现在的任务是改善这些要素之间的循环，让思想、人才、资本、客户和经验更有目的地向应用和规模化方向流动。

在这个体系中，新科研的角色是新加坡的战略创新引擎，将前沿科学和工程技术转化为社会和经济价值。我们通过汇集顶尖的研究和创业人才，并结合跨学科和合作伙伴的专业知识来实现这一点，以推进国家优先事项。

当这种能力与更广泛的生态系统——包括大学、研究机构、医院、公司、投资者以及新加坡企业发展局和经济发展局等机构——连接起来时，有前景的创意就能获得更强大的途径，走向验证、客户和规模化。

新加坡已经构建起一个研究型国家的核心要素，拥有深厚的科研能力、人才、基础设施和公共投资。 《商业时报》资料照片

当这些联系运作良好时，我们已经能看到其益处。例如，在2025财年，通过与新科研合作的1252个行业项目中，企业自身投入的研发资金超过了8.3亿新元。

这一点至关重要，因为当企业和科学家共同解决问题，而不是在科研完成后才碰头时，研究成果才更有可能被采纳。

这些项目的价值超越了单一的许可、产品或衍生公司。它们培养了合作的习惯：研究人员了解行业需求，企业懂得如何与科学界合作，客户也更愿意尝试新事物。

当循环改善时，每一次成功都会让下一次变得更容易。公司成为更好的合作伙伴，研究人员更清楚地看到其工作的价值所在，整个体系也学会了如何从发现走向应用。

为何所有权在当下至关重要

在当今经济中，更大份额的价值往往归属于那些开发技术、控制关键知识产权、打造产品并拥有全球客户关系的人。

随着新加坡经济模式的演变，问题不仅在于是否有尖端的工作在这里进行，更在于我们是否能从我们帮助创造的价值中，捕获有意义的份额。

我们的目标应该是让更多技术源于此地，更多知识产权在此商业化，更多面向全球市场的产品在此打造，以及更多具有全球竞争力的公司从新加坡成长起来。

当它们成功时，不仅创造了收入，还培养了经验丰富的创始人、技术领袖，建立了客户关系，并积累了可以培育下一代的资本。

为科研创业家承担风险创造空间

这将依赖于我们大学、研究机构、医院和公司中涌现出更多的科研创业家和创新领袖：他们能够识别研究中的商业潜力，围绕其建立团队，并将其推向客户、投资者和市场。

并非每个研究人员都应该成为创始人，但每个拥有前景技术的研究人员都应该能找到一条可靠的转化途径。

选择这条道路的人需要经验丰富的商业伙伴、更清晰的创业路径、耐心的早期资本，以及愿意在技术尚未有多年销售历史前就进行验证的客户。

每个拥有前景技术的研究人员都应该能找到一条可靠的转化途径。 《商业时报》资料照片

激励措施至关重要。职业体系在认可学术成就的同时，也应认可专利、产业部署、临床应用和公司创建，同时仍要保护那些使突破性研究成为可能的卓越精神和好奇心。

我们还必须更坦然地接受一个简单的事实：并非所有努力都会成功。

显而易见的失败容易招致批评，但那些从未尝试过的机会则不那么引人注目：比如未能创立的初创公司、在别处进行商业化的企业，或是新加坡错失建立的产业。

这并不意味着降低标准，而是要在正确的阶段采用正确的标准：为探索留出空间、为进展设定明确的里程碑，并愿意停止那些不再值得投入更大赌注的项目。

弥合鸿沟

Lim的“诊断鸿沟”以月为单位计算，而新加坡的创新鸿沟则以年为单位计算——从科学洞见到技术验证，从验证到首位客户，从有前景的公司到产品的规模化应用。

弥合鸿沟并非要将每一项发现都强行推向市场，而是关乎更好的判断力：保护长远的研究，将有前景的科学与真实需求联系起来，并在成功得到保证之前就支持最有潜力的机会。

新加坡已经建立了深厚的科研能力。下一步的任务是让成果转化更具可复制性，在所有权上更有雄心，并使风险承担更为审慎有序。

毕竟，一个研究体系的真正考验在于它能实现什么：更好的生活、更强大的产业，以及更多根植于新加坡的价值。

作者是新加坡科技研究局（新科研）局长