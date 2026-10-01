跨国公司与新加坡本地企业携手合作，在拓展亚洲业务之际实现双赢

BT50: THE NEXT CHAPTER

为全球企业提供一个由实力雄厚的合作伙伴组成的生态系统，是新加坡保持竞争力的关键。

本地企业已从跨国公司的入驻及合伙业务中，看到其带来的溢出效益。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

2026年上半年，从Viatris、Maersk、Mindray到Revolut、Nvidia和Quantinuum等全球企业，都在新加坡扩大了现有业务或建立了新的业务活动，以此作为其亚太地区增长战略的一部分。

对于这些公司而言，新加坡的稳定、具竞争力和值得信赖的商业生态系统、与增长市场的互联互通、获得熟练人才的机会以及政府为研发提供的资金，是影响它们投资决策的因素。

虽然一个充满活力的供应商商业生态系统有助于缩短在新加坡设立业务所需的时间，但新加坡的多元化经济和世界一流的创新生态系统也为跨行业价值链的合作提供了机会。

新加坡拥有近37万家中小企业、约4500家科技初创公司，以及一个由78家公共研究机构和各种开放式创新平台组成的研发网络。跨国公司得以从众多实力雄厚的合作伙伴中进行选择，以帮助它们应对商业挑战。

通过这些合作，跨国公司加强了供应链的韧力，加速了人工智能的采用，实现了成本节约，并提高了产品上市的速度。

本地企业也从跨国公司的入驻及与其建立的合伙业务中，看到了溢出效益。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

新加坡贸工部在2025年11月的一项研究发现，与经济发展局（经发局）支持的企业（即制造业产业群和可贸易服务领域的全球企业）接触，提高了新加坡劳动力的素质，这反过来又使非经发局支持的企业受益。

研究发现，与经发局支持企业的接触，可将员工生产力提高6.2%，本地就业率提高1.5%，非经发局支持企业的本地员工薪资提高1.6%。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

与经发局支持企业的接触每增加10%，增值（VA）（即对经济的贡献值）平均提高8.3%。同时，这也使每名员工的增值（即生产力）提高了6.2%，本地就业率提高了1.5%，非经发局支持企业的本地员工薪资提高了1.6%。

在跨国公司合伙业务的直接影响方面，本地企业表示，它们的运营和能力得到了提升，以满足跨国公司严格的采购要求。

它们能够根据规模化生产的大型企业的要求来改进技术，并成功地利用服务跨国公司的经验来扩大客户群。

鉴于这些商业合伙业务带来的双赢效益，“牵线搭桥”是经济发展局（经发局）和新加坡企业发展局 (企发局) 的一项重点工作。

这些努力旨在解决跨国公司因不熟悉本地企业的运营，及其满足全球合规或质量基准的能力而产生的挑战。

与此同时，本地企业可能并不总是了解跨国公司带来的新合伙业务机会，尤其是在所涉及的商业活动或技术被视为敏感信息的情况下。

这正是经发局和企发局能发挥最大作用的地方：充当双方之间的桥梁。

通过与我们职权范围内的公司定期接触，这两个政府机构能够识别需求、建立联系（包括与行业伙伴和商会协会的联系）、促进理解并催化讨论。

我们鼓励公司从小处着手，通过试点项目来测试兼容性并建立信任，然后再致力于更深入、更长期的合伙业务。

为了进一步支持这些合作，我们通过企业能力合作计划（PACT）提供资金，以承担部分合伙业务成本。我们不断加强该计划，以确保其与行业发展和不断变化的业务需求保持相关性和响应性。

此外，还有企业创新计划，该计划旨在连接企业与初创公司，共同探索新的增长机会。

在经发局和企发局的支持下，新加坡制造商总会（SMF）也设立了“跨国公司—本地企业联盟”，汇集跨国公司与本地企业，共同创造解决方案，推动先进制造业技术的采用，并探索新的商机。

例如，在5月的一次圆桌会议上，全球企业HP和Coherent向新加坡制造商总会的成员提出了它们面对的问题陈述，而这些成员能够提供潜在的解决方案。

以下是我们希望鼓励的双赢合伙业务范例：

将关键能力引入国内

全球航空航天企业Pratt & Whitney Component Solutions（PWCS）与本土企业Applied Total Control Treatments（ATCT）合作，为航空航天维修开发高性能电镀能力。

高性能电镀是一种将薄金属层应用于飞机部件的工艺，以增强其功能性和耐腐蚀、耐磨损的持久性。

ATCT的Cabal Lo表示，与航空航天企业PWCS的合作是一个“转折点”。 照片：DERRYN WONG，《商业时报》

通过将一项关键工艺本地化，PWCS得以缩短周转时间，并减少对海外供应商的依赖。

对于ATCT而言，这是一个“转折点”，其首席技术官Cabal Lo说。“这让我们能够通过一致性、质量承诺以及对国际要求的遵守，达到航空航天领域的全球标准。”

通过将关键能力本地化，诸如此类的合伙业务加强了供应链的韧力，同时帮助本地企业建立符合全球业界标准的能力。

从试验场到新市场

全球生物制药公司Sanofi与本土深科技企业Magorium建立合伙业务，回收用过的胰岛素笔，为Sanofi耗资8亿新元的Modulus新加坡生产设施铺设了1.5公里的道路。

Magorium的专有技术可将塑料垃圾转化为NEWBitumen，这是一种可持续的替代品，可取代原油衍生的沥青。Sanofi能够在这个低碳设施中减少其环境足迹，而Magorium则利用该项目展示其技术，并通过新的试点项目拓展到亚细安市场。

另一个例子是总部位于新加坡的人工智能机器人软件公司Augmentus，它是应用材料公司（Applied Materials）旗下企业创投部门Applied Ventures的投资组合公司。

Augmentus的实体人工智能软件旨在推动制造商发展由人工智能驱动的机器人技术。它通过为工业机器人增添三维视觉和智能，使它们能够在更动态的环境中运作，而不是仅仅运行固定的程序。

如今，除了应用材料公司，新科工程（ST Engineering）和Mantrac集团也在使用Augmentus的解决方案。

好的想法需要好的伙伴

新加坡生物科技初创公司Singzyme是2025年“Amgen x NSG BioLabs金票”的获奖者。它因其在新一代生物偶联解决方案领域的先驱性工作而获得认可，其中包括一个用于生产靶向疗法的专有平台。

“金票”计划旨在帮助有前景的生物科技初创公司推进其创新。该计划为Singzyme提供了使用NSG BioLabs共享实验室和办公室的机会，并通过Amgen的科学和商界领袖社群，为其提供了指导、资源和交流机会。

该计划现已进入第五个年头，并将Netri评为2026年的获奖者，加入了往届获奖者Singzyme、PairX Bio、VerImmune和Albatroz Therapeutics的行列。

对于Amgen而言，该计划在支持有前景的科学和创新的同时，也加强了与新加坡生物技术生态系统的联系。

在人工智能领域，新加坡初创公司Addlly AI也从微软（Microsoft）与新加坡国立大学（国大）企业旗下Block71初创企业中心的合伙业务中获益。Addlly AI致力于构建企业级人工智能营销代理，帮助企业简化跨数字渠道的内容创作。

通过一个为期10周的孵化中心计划，Addlly AI获得了使用微软（Microsoft）的云计算平台Microsoft Azure和技术知识的机会，并接触到Block71的导师和投资者网络，这帮助它为客户改进和扩展其解决方案。

这项合伙业务展示了，将初创公司与大公司的技术、专业知识和网络连接起来，如何能帮助有前景的解决方案超越开发阶段，走向更广泛的商业应用。

从供应商到专家

本土企业Fong’s Engineering and Manufacturing于1982年成立，最初是一家精密工程公司，为不同行业生产各种精密部件。

当时它尚未专攻医疗设备领域，直到与领先的医疗科技公司Stryker建立了合伙业务后，才走上了这条道路。

多年来，Fong’s Engineering and Manufacturing通过与领先的医疗科技跨国公司合作，实现了业务转型。 照片：经济发展局

Fong’s的执行主席Clement Fong回忆说，当时公司由他的哥哥领导。“经发局将我们与Stryker联系起来，并表示他们需要一个在精密制造和高质量控制标准方面有经验的供应商，来帮助他们在新加坡生产零部件。”

多年来，通过与新加坡领先的医疗科技跨国公司合作，该公司实现了业务转型。如今，它已成为一家专业的高端医疗设备制造商，为全球跨国公司提供从设计、原型制作到模具、自动化和全面生产的端到端解决方案。

2025年，Fong’s与总部位于新加坡的医疗设备制造商Forefront Medical Technology合作，将一种关键管道组件的生产和供应本地化，该组件之前在美国制造。

Forefront Medical现在于其新加坡工厂生产该组件，这使得Fong’s能够采用准时化供应模式，缩短交货时间，降低运费和库存持有成本，并加强供应链的韧力。

反过来，Forefront能够利用其本地的生产专长和产能，从新加坡拓展其业务机会。

合伙业务：新加坡优势的一部分

这些合伙业务为新加坡指明了一个更广阔的机遇。

与此同时，这些合伙业务将为本地企业提供建立能力、承接新业务和拓展新市场的机会。

作者是新加坡经济发展局执行副总裁