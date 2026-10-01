在充满变革的世界中，新加坡的优势

BT50: THE NEXT CHAPTER

这个共和国为跨境机遇提供信任、可预测性和连通性

新加坡作为金融枢纽

新加坡的崛起与其作为全球顶级金融中心的声誉密切相关。它是世界第三大外汇中心，日均交易量达 1.485 万亿美元；同时也是第三大财富管理中心，截至 2025 年管理着 2.1 万亿美元的资产。

这一地位的建立并非仅凭规模。多年来，新加坡一直致力于为数字金融奠定监管和行业基础，汇集了金融机构、技术提供商和政策制定者，共同测试代币化的实际应用。如今，新加坡已从试验阶段迈向实施阶段。

同样的专注也正在塑造新加坡在人工智能领域的发展方针。

截至六月，已有超过 200 家金融机构参与了 PathFin.ai 平台。该平台是金融行业用于开发和验证人工智能用例的共享平台。

金管局已承诺在三年内向 FSTI 4.0 计划投入 2.2 亿新元。 图片：商业时报资料

8 月 31 日，金管局承诺在未来三年内，向第四期“金融领域科技和创新计划”（Financial Sector Technology and Innovation scheme，简称 FSTI 4.0）追加 2.2 亿新元投资。

这笔资金将用于支持各机构通过 PathFin.ai 平台采用市场就绪的人工智能解决方案，并支持全球性公司在人工智能、量子计算和数字资产领域建立卓越中心。

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新加坡作为传统金融中心的规模、在数字金融领域的领导地位以及其日益增长的人工智能生态系统，这些本身就是强大的优势。

而将这些优势联系在一起的，是服务那些同时应对多种颠覆性变革的客户的能力。无论是寻求探索代币化产品的基金经理，还是正在反思其运营模式的科技驱动型企业，都能在新加坡这座城市中找到应对挑战所需的监管清晰度、流动性和机构深度。

Citi 战略的核心

新加坡之所以能为我们的客户提供卓越服务，也正是其对我们至关重要的原因所在。一个简单的事实便能说明这一点：新加坡是 Citi 在全球范围内拥有完整国际业务的少数市场之一。

我们的全球战略围绕五大相互关联的业务构建，旨在为有跨境需求的客户提供更全面的公司服务。Citi 在新加坡的业务涵盖其中四大领域：银行业务、市场业务、服务业务和财富管理业务，这反映了本区域客户需求的广度和深度。

Citi 已在新加坡运营近 125 年。 图片：CITI

2027 年，Citi 将庆祝其在新加坡成立 125 周年。该银行的发展轨迹也映照了新加坡自身从一个区域贸易港口转型为全球金融中心的过程。

随着新加坡金融生态系统在规模、成熟度和复杂性方面的不断增长，Citi 在其中的角色也日益重要。从支持贸易和投资流动到引领行业创新，我们在经济周期、市场冲击和重大转型时期始终与客户并肩同行。

我们在新加坡的承诺不仅限于业务本身，还延伸到为银行业的未来培养所需的人才。

今年，我们从 5000 多名申请者中遴选并迎来了 67 名暑期分析师。尽管竞争激烈，但他们的韧性和才智让我们看到了引领下一波金融服务变革所需要的品质。

展望未来

我在那一周会见的三位客户——家族办公室、主权财富基金和跨国公司首席执行官——尽管各自的目标不同，但他们寻求的许多东西却是相同的：信任、可预测性以及连接跨境机遇的能力。

这种在新加坡可以找到的共同需求，有助于解释为何新加坡能作为一个战略中心持续繁荣发展。

这些有利条件并非偶然；它们是政策制定者一贯选择优先考虑开放和法治的结果，也是整个生态系统致力于长期思维而非短期便利的产物。

世界正将信任寄托于新加坡开放和稳定的声誉，以及其在不确定的世界中提供连通性的能力。这是一个这座城市及其中的银行必须每日努力赢得的声誉。

作者是 Citi 新加坡地区主管