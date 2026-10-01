BT50: THE NEXT CHAPTER

无论属于哪一方，对财富保全、目标宗旨及家族和谐的考量都同样适用

亚洲财富故事的核心正浮现出两大截然不同的群体：财富创造者与财富守护者。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

随着亚洲经历新财富创造的繁荣期和史无前例的存量财富转移，两大截然不同的群体正崛起成为该区域财富故事的核心。

第一类是新晋的财富创造者：他们是第一代企业家、投资者和专业人士，在相对较近的时期内创造了巨额财富。

第二类是财富守护者：他们是成熟商业家族的成员，继承了管理前几代人所建立的财富和业务的责任。

乍看之下，他们生活在截然不同的世界里。一方通过快速发展的行业和新商业模式创造财富，另一方则致力于保全和管理几代人积累下来的财富。

然而，两者都面临着一个共同的挑战：如何确保他们的传承能够超越过往的成功。

理解这两大群体的关切，是帮助家族开启亚洲财富故事新篇章的关键。

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不同的财富之路

我们首先来看财富创造者，即当今的新财富持有者。

科技巨头的崛起不仅造就了亿万富翁企业家，也催生了一批富有的高管和早期员工，他们通过股权、股票期权和首次公开募股积累了财富。

这也推动了一批投资于这些公司的私募股权和风险投资专业人士及投资者的财富增长。

财富的创造者和守护者都面临着一个共同的挑战：确保他们的传承能够超越过往的成功。 图片来源：MAGNIFIC

这些人的与众不同之处不仅在于财富的规模，还在于财富创造的速度。与前几代人通常需要几十年才能积累财富不同，当今许多创造者在一个职业周期内就积累了巨额财富，而且往往年纪尚轻。

这种财富创造的速度，可能让这些人面临通常与更成熟的家族财富相关的问题。这些问题包括如何分散和保全集中财富，以及如何利用财富来支持他们的长期目标和传承。

然而，许多人仍专注于建立自己的企业和寻求新机遇。因此，他们可能没有意识到制定继承计划的紧迫性，一旦在计划到位前发生意外生活事件，其家人将面临各种复杂问题。

接下来是财富守护者。他们是成熟商业家族的成员，不仅负责管理财富和家族企业，还要维系庞大家族网络的凝聚力。

虽然他们面临的挑战更多不在于创造财富，但他们必须在为家族抓住新机遇或应对不确定时期做好准备的同时，继续实现财富的增长和保全。

与此同时，家族成员和利益相关者的数量往往随着每一代人的增加而扩大，带来了更广泛的利益、期望和需要管理的关系。

他们的角色是确保财富和宗旨的延续性。在亚洲，这通常意味着要驾驭一种动态关系，即创始人在七八十岁高龄时仍继续掌握着巨大的影响力。

这可能导致一个漫长的过渡期，下一代准备接班，但权力仍牢牢掌握在创始人手中。成功管理好这一时期对于财富保全、维持家族和谐以及确保对未来的共同愿景至关重要。

殊途同归

尽管他们的财富之旅截然不同，但创造者和守护者最终都会面临同一个根本性问题：财富的意义何在？

答案或许不同，但关切点往往是相同的：财富保全、目标宗旨与家族和谐。

第一个目标是财富保全。

对创造者而言，优先事项可能是将一次流动性事件转化为持久的保障。对守护者而言，重点通常是守护已经传承了一代或几代人的财富。

然而，这样做涉及艰难的权衡：保护与增长、灵活性与确定性，或是个别家族成员的利益与家族企业的可持续性。

尽管如此，在这两种情况下，家族都常常求助于专业顾问来帮助权衡利弊，他们明白财富保全需要的不仅仅是投资专业知识。

他们借助多方面的建议，包括关于如何分散持股的投资建议、建立能够平衡几代人需求的治理方法，以及利用家族办公室、信托和保险解决方案等结构来支持其长期目标。

家族常常求助于专业顾问来帮助权衡利弊，他们明白财富保全需要的不仅仅是投资专业知识。 图片来源：MAGNIFIC

第二个关切是目标宗旨。

在亚洲，相关对话正日益超越投资表现，转向传承和影响力。

无论是支持新一代企业家、守护家族企业还是回馈社会，创造者和守护者都在努力思考如何为他们拥有的财富注入宗旨。这对年轻一代而言尤为重要。

随着对战略性捐赠的兴趣日益增长，越来越多的家族正在寻求结构化的方式，将慈善事业纳入其长期规划图。为支持这一趋势，新加坡银行 (Bank of Singapore) 最近推出了“Legacy of Giving”计划，这是一个慈善咨询和授权人建议基金平台，旨在帮助客户建立符合其家族价值观的慈善传承。

第三个目标是家族和谐。

创造者和守护者都意识到，维系关系与保全财富本身同等重要，甚至更为重要。

一场始于财务的讨论，其范围往往远超金钱，延伸至信任、沟通和共同期望等问题。一项继承计划在纸面上可能看起来很稳健，但如果家族成员在企业未来、财富分配或所有权附带的责任上未能达成一致，执行起来可能会很困难。

这种分歧会使家族关系紧张，并引发争端。相反，拥有良好沟通和共同价值观的家族通常更能妥善处理分歧。

在此背景下，各大家族正更加重视正式的治理结构，认识到财富转移是一个为后代做好准备的持续过程。

与此同时，关于投资、企业所有权、继承和慈善事业的决策很少处于隔离状态。

因此，家族越来越重视能够将这些相互关联的优先事项整合在一起的“全方位财富”管理方法。我们的客户可以利用更广泛的华侨银行集团 (OCBC Group) 生态系统，不仅满足投资需求，还能解决围绕企业所有权、继承、慈善和传承等更广泛的考量。

归根结底，挑战不仅在于保全财富，更在于有目标、和谐地将财富代代相传。

无论是创造者还是守护者，目标都是相同的：确保财富在其被创造之后，能继续为家族、企业和社区带来长远福祉。帮助家族实现这一目标，很可能将定义亚洲财富管理的未来。

本文作者来自新加坡银行；Elvin Ho 是家族办公室与结构化解决方案主管，Guo Jiawen 是新加坡家族办公室与财富咨询主管