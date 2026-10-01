新加坡的人工智能时代，需要的不仅是技术

BT50: THE NEXT CHAPTER

重塑工作的力量，也正凸显出机器无法复制的技能

为支持新加坡避免无就业增长的承诺，技术驱动的生产力必须转化为真正的能力增长。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

新加坡在下一经济篇章的雄心壮志是明确的。

在国庆群众大会上，总理 Lawrence Wong 明确指出，以我们自己的方式、以人民为中心来拥抱人工智能并非可有可无的选择。这是新加坡如何在瞬息万变的世界中保持其重要地位的下一个篇章。

数据反映了这种紧迫性。在新加坡，80%的企业高管正在增加对人工智能的投资，45%的机构已经开始试点或部署代理式人工智能。

市场信心高涨，64%的高管认为代理式人工智能将在12个月内带来董事会级别的业务成果。

即使在关于人工智能泡沫的讨论中，也只有15%的领导者认为泡沫存在，而58%的人表示即使泡沫真的存在，他们仍会继续投资。

然而，信心和准备就绪并非一回事。尽管投资规模巨大，但只有18%的机构表示从人工智能中获得了广泛且持续的商业价值。

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为何人工智能在规模化前就已停滞

这一人工智能时刻与早前的数字化转型浪潮有着本质上的不同，其关键在于技术本身的性质。

以往的转型主要由信息技术部门（IT）主导，对现有渠道进行数字化并迁移系统。这项工作是附加性的：在现有流程上叠加新工具，培训员工使用，并以使用率来衡量采纳程度。

组织的底层结构无需改变。是技术去适应业务。

人工智能颠覆了这种关系。它能推理、决策并采取行动。它不再是一个被动等待人类分析数据并做出决策的系统，而是工作完成方式的积极参与者。

此外，与早前的技术浪潮不同，人工智能不仅改变了任务的执行方式，还改变了哪些任务会存在、由谁负责，以及组织各层级的判断标准。

回路中的人负责审查人工智能的输出，而处于主导地位的人则设定方向、定义标准，并在最关键之处做出判断。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

有三个障碍一直困扰着领导者。

首先是数据：如果没有干净、互联的基础设施，在试点中表现良好的模型在实际生产中通常会失败。

其次是机构知识：如果人工智能无法利用一个组织自身的流程、政策和背景信息，其输出就会停留在通用层面，而非针对具体业务。

第三，也是最关键的一点，是人：如果组织在部署人工智能时没有重新设计相应的工作流程或治理结构，那么这项技术最终只会成为一个孤立的工具，而不能成为劳动力的倍增器。

由人主导

重塑工作的力量，也正凸显出机器无法复制的技能。

情境感知能力很重要，强大的人际沟通能力也很重要。当感觉不对劲时，敢于挑战人工智能输出的判断力同样至关重要。

这些并非“软技能”，而是在代理式世界中人类竞争优势的“硬实力”。

在 Accenture，我们明确区分了“回路中的人”（humans in the loop）与“处于主导地位的人”（humans in the lead）。

“回路中的人”负责审查人工智能的输出。而“处于主导地位的人”则设定方向、定义标准，并在最关键之处做出判断——同时让 人工智能 在他们周围规模化地执行任务。

这并非文字游戏，它决定了人工智能是随着时间的推移增强组织的能力，还是仅仅自动化其现有的局限性。

这就是为什么企业在重新设计工作方式方面肩负着至关重要的责任。

在代理式世界中，工作不能再被简单地视为职位头衔的同义词。它必须被分解为单个任务，对于每项任务，组织都必须坦诚地问：什么应该由人工智能处理，什么需要人类判断，以及在哪些方面两者结合能达到最佳效果？

通过这种方式设计工作，技术驱动的生产力将带来真正的能力增长，而非空洞的效率提升，从而支持新加坡避免无就业增长的承诺。

这种重新设计还需要大多数组织尚未有意识建立的东西：一个持续的学习循环。

当员工监督代理、纠正输出并提供实时反馈时，人工智能会变得更加准确，人类的判断力也会变得更加敏锐，这种优势在每一次迭代中都会不断增强。

只有23%的新加坡员工真正相信，雇主在引入人工智能时会以他们的最佳利益为出发点。要消除这种根深蒂固的怀疑，需要采取一致且可信的行动。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

以智能的速度建立信任

即使拥有最好的工具和最强的学习基础设施，只有当人们愿意运用判断力、挑战人工智能的输出，并在出现失败时及时反映，价值才能被创造出来。

这需要信任——对技术、对流程，以及最重要的是，对组织意图的信任。

关于新加坡信任度的数据是一个严峻的警告。只有23%的新加坡员工真正相信，雇主在引入人工智能时会以他们的最佳利益为出发点。

这种根深蒂固的怀疑不会通过安抚性的信息或又一场全体会议就能解决。它需要持续、可信的行动——并且需要领导者将其视为一项运营要求，而非文化愿景。

信任一旦建立，便成为其他一切的倍增器。它将谨慎的采纳者转变为真正的合作者。它使得关于角色转变和技能更新的艰难对话变得可以承受，而不是造成动荡。

它是实现人工智能快速转型所依赖的长期雇主-雇员契约的基石。

高采纳率伴随低信任度，是平台期而非进步的先兆指标。

作为一名新加坡人，并在科技行业工作了二十多年，我逐渐相信，我们国家最大的资产始终依赖于贸易、数据和人才的顺畅、可靠流动。

在所有这些流动的中心，存在一种不可或缺的货币：信任。

新加坡的竞争优势从来都不是为了快速行动和颠覆而颠覆。它关乎有目的、有纪律地加速发展，并始终以我们的人民为核心。

算法无法书写共和国经济成功的下一篇章。这份责任属于我们的人民——领导技术、塑造工具，并建立一个人类智慧始终占据主导地位的未来。

作者是 Accenture 新加坡的董事总经理