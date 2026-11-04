A组拥车证价格创历史新高，报13万9001新元；B组微升至13万2334新元

这是小型车拥车证保费首次超越公开组。

B组拥车证保费（用于注册较大型、马力更强的汽车和电动车）上涨0.3%。 图片：REUTERS

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[新加坡] A组车辆的拥车证（COE）保费于周三（11月4日）创下13万9001新元的历史新高，超越了9月9日创下的13万3009新元的旧纪录。

A组拥车证（用于中小型、马力较小的汽车和电动车）的价格较之前的13万2004新元上涨了5.3%。

这也是A组拥车证价格首次超越E组。

B组拥车证保费（用于注册较大型、马力更强的汽车和电动车）同样上涨，但涨幅较小，从13万1901新元微升至13万2334新元，增幅为0.3%。

唯一价格上涨的另一拥车证组别是E组，即公开组。

该组别价格从13万5790新元上涨至13万5998新元，涨幅为0.2%。

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公开组拥车证可转让，并可用于注册除摩托车以外的任何类型车辆。汽车经销商通常会竞标此类拥车证，以便在无需等待下一次投标活动的情况下灵活注册汽车。

商用车拥车证价格从9万2200新元微跌0.2%至9万2000新元。

摩托车拥车证成交价为1万零689新元，较上一次投标活动的1万零778新元下跌0.8%。

最新的拥车证投标结果出炉之际，陆路交通管理局 (陆交局) 刚于11月2日结束其关于拥车证分类的公开咨询。

该活动旨在为一项拥车证制度的拟议检讨收集反馈，该检讨预计将于2027年上半年完成。

除了建议合并两个汽车组别，其他建议的变动还包括一套收费和回扣制度。根据该制度，购买高价位汽车的买家将比购买大众市场车型的买家支付更高的保费。THE STRAITS TIMES