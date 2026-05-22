新加坡金融管理局首席经济学家：面对中东冲突，各国央行需对风险“保持高度警惕”
他表示，对小型开放经济体而言，风险更大，因为能源价格会更快地影响其成本和工资。
- 霍尔木兹海峡的关闭扰乱了各种衍生材料的供应链。 照片：路透社
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】新加坡金融管理局首席经济学家 Edward Robinson 于周五（5月22日）表示，在中东冲突引发的冲击下，各国央行需要对金融和财政稳定风险“保持高度警惕”。
他在于康莱德乌节酒店（Conrad Singapore Orchard）举行的第13届亚洲货币政策论坛上发表开幕致辞时说，问题在于能源冲击的间接影响是否正在形成。
他警告说，这种风险在小型开放经济体中更为显著，因为在这些经济体中，能源成本会更快地传导至工资和其他物价。
他表示，中东冲突对全球经济造成了“持续的供应冲击”，催生了集通胀、金融和增长于一体的复杂影响。
霍尔木兹海峡的关闭限制了全球石油和天然气的流动，并扰乱了各种衍生材料的供应链。
Edward Robinson 指出，许多亚洲国家普遍是能源进口大国，因此面临着尤为沉重的调整负担。
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他表示，此外，宏观经济需求管理政策并非特别适合应对石油冲击。相反，供给侧政策可发挥重要作用。他观察到，一些政府已寻求提前确保关键能源的供应。
他还警告决策者，应避免采取可能加剧而非缓解潜在压力的措施。
面临短期供应不足的能源出口国可能会倾向于实施出口限制。但这只会令全球供应状况恶化，并加剧当前的“有害保护主义浪潮”。
他补充说，一个积极的教训是，“我们不能再对建立可再生能源韧性的长期需求分心了”。
关税冲击并未销声匿迹
Edward Robinson 在讲话中说：“全球经济受到了一系列令人不安的地缘政治、贸易、技术和能源冲击，这对各国政府和央行的政策应对构成了压力测试。”
他表示，虽然美国的关税并未导致全球贸易崩溃，但这并不意味着贸易冲击已经“销声匿迹”。
诚然，关税既带来了“贸易转移”效应，甚至还有“贸易创造”效应。通过将采购推向替代伙伴，关税并未导致贸易的全面下滑，而是促成了货物的重新流动。
他指出，这甚至深化了区域生产网络。近期数据显示，亚细安与各主要地区的贸易额均有所增长。
但他警告说，不能想当然地认为目前生产和出口的韧性会持续下去。“关于关税破坏性影响的更广泛主流经济学观点依然成立。”
例如，关税已推高了美国的通货膨胀，未来还面临进一步的通胀压力。
除了直接的价格影响外，关税还会导致系统性的效率损失，因为采购会转向效率较低的供应商，资源也会被重新分配到缺乏竞争力的行业。
他补充说，供应链中断提高了物流成本，降低了整个经济的生产率，从而使情况雪上加霜。
关税还带来了长期成本，因为它们阻碍了跨境合作与创新。
另外，在简要谈到人工智能时，Edward Robinson 指出，这项技术所带来的全部生产力收益“在一段时间内还不会实现”。
事实上，到目前为止，经济增长更多地是由对人工智能的资本支出所支撑，而非来自“基础广泛的劳动力增强型收益”。
关税不确定性将持续存在
达特茅斯学院约翰·弗伦奇经济学教授 Douglas Irwin 表示，关税不确定性预计将再次加剧，并可能持续到美国总统 Donald Trump 的剩余任期。
由于他先前几轮的关税面临法律挑战，Donald Trump 目前正寻求依据《贸易法》第301条款重新实施关税。
Irwin 教授在当天下午的一场讨论中表示，这些新关税将“更不易受到法律挑战”。
他警告说，即使在 Donald Trump 之后，美国的关税在下届政府期间也可能持续存在。他指出，前总统 Joe Biden 并未撤销 Donald Trump 在其第一任期内实施的关税。
Irwin 教授表示，在 Donald Trump 本届任期之后的美国政府可能会消除一些不可预测性和过度行为，但不太可能完全取消关税。
他总结道：“别指望会有什么大动作，也别指望会很快发生。”
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