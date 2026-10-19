手握五份实习及更多：新加坡的“实习竞赛”是否已演变成一场军备竞赛？

EDUCATION IN THE AGE OF AI

学生们通过叠加实习经历来脱颖而出。但做得更多是否还能让他们保持优势？

一些接受《商业时报》采访的毕业生认为，在帮助他们找到工作方面，实习比大学教育更重要。 照片来源：CMG

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新加坡的应届毕业生正进入一个更严峻的就业市场，尽管雇主仍有入门级职位需要填补。与此同时，招聘方正将目光投向学历以外的方面，而人工智能也开始重塑入门级工作。

在由三部分组成的系列报道中，《商业时报》探讨了不断变化的毕业生就业市场、学生如何为工作做准备，以及这对大学的角色意味着什么。

【新加坡】由于不确定自己的理想职业，Jasariel Chee选择多留校一年，并利用业余时间在办公室实习。