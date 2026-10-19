The Business Times
business-time-50
EDUCATION IN THE AGE OF AI

手握五份实习及更多：新加坡的“实习竞赛”是否已演变成一场军备竞赛？

学生们通过叠加实习经历来脱颖而出。但做得更多是否还能让他们保持优势？

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Mon, Oct 19, 2026 · 07:00 AM
    • 一些接受《商业时报》采访的毕业生认为，在帮助他们找到工作方面，实习比大学教育更重要。
    • 一些接受《商业时报》采访的毕业生认为，在帮助他们找到工作方面，实习比大学教育更重要。 照片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    新加坡的应届毕业生正进入一个更严峻的就业市场，尽管雇主仍有入门级职位需要填补。与此同时，招聘方正将目光投向学历以外的方面，而人工智能也开始重塑入门级工作。

    在由三部分组成的系列报道中，《商业时报》探讨了不断变化的毕业生就业市场、学生如何为工作做准备，以及这对大学的角色意味着什么。

    【新加坡】由于不确定自己的理想职业，Jasariel Chee选择多留校一年，并利用业余时间在办公室实习。

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore manpowerArtificial IntelligenceEmploymentEducationFuture of Work

    TRENDING NOW

    The Serra Residences is on the former site of Pastoral View and adjoining land at Bassein Road, which Far East Organization acquired 16 years ago.

    Far East Organization’s The Serra Residences sells less than a quarter of units released at average S$3,460 psf

    Malaysian Chinese bag-maker Liew Bin now sees value in protectionist measures as low-cost competition from China threatens Malaysian small and medium-sized enterprises.

    Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing

    Many older adults earn too much to qualify for subsidised care but cannot sustain the private-pay tiers, especially over the long term.

    Ageing in Asia: Huge potential for the consumer economy

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More