黄循财总理谈新加坡应对挑战之道：“行之有效则保留，反之则变”

他是在2026年世界城市峰会开幕全体会议前发表上述讲话。

总理黄循财指出，每个城市都必须在约束中前行，并利用其独特优势来应对挑战。 图片来源：ZB

【新加坡】总理黄循财于6月15日表示，新加坡以务实而非意识形态为指导原则——这种方法意味着，随着环境的变化，新加坡必须不断学习、适应和创新。

他补充说，这尤其因为像新加坡这样的城市，往往最先感受到技术变革和地缘政治紧张等全球变化的影响。

在2026年世界城市峰会开幕全体会议前，黄总理发言称：“城市规划并非追求一个固定的蓝图……当城市对新思想保持开放，同时坚守永恒的原则时，它们才能成功。”

他还指出，每个城市都必须在约束中前行，并利用其独特优势来应对挑战，例如以可持续的方式发展基础设施，以及在利用技术的同时不让任何人掉队。

为帮助各城市相互学习，总理表示，新加坡将启动一项新的市长联谊计划，供市长们交流思想、建立关系。

黄总理说，新加坡的发展历程说明了这些权衡在实践中可能有多么困难，因为国家的发展总是涉及平衡相互竞争的优先事项。

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他指出，虽然外部观察家试图将新加坡归入某个特定的模式或框架，但这个共和国常常“难以被简单归类”。

他举例说，有些人注意到新加坡一直被评为世界上最自由的经济体之一，“但他们又对政府在许多领域扮演的积极角色感到惊讶”。

他表示，还有一些人关注新加坡的国家能力，并认为该国拥有一个庞大的公共部门，但他补充说，这些人常常惊讶地发现，政府支出占新加坡国内生产总值的比例不到20%，低于许多发达经济体。

在新达城新加坡国际会议展览中心发表演讲的黄总理表示，新加坡的务实精神意味着这个国家“从未完全符合任何单一的教条、模式或标签”。

“我们尝试不同的方法，保留行之有效的，改变行不通的。最重要的是，我们专注于为新加坡和新加坡人带来最佳结果的方案，”他说道，并用三个例子阐述了自己的观点。

黄总理说，首先，国家强调经济增长，但也认识到单凭国内生产总值（GDP）并不能衡量美好生活。

他表示，这就是为什么“在一个土地稀缺的小城市里，我们也要保护自然和文化遗产，并将黄金地段用于此类空间”，他以建在国家最宝贵土地上的一些地方为例，如滨海湾花园和长达24公里的铁道走廊。

他说：“在这两个案例中，我们都超越了纯粹的商业考量，以更广阔的视角看待价值。”

“我们选择创造公共空间，以提升生活质量，加强我们与自然的联系，并能让世世代代的新加坡人享用。”

黄总理说，第二，虽然政府相信市场在有效配置资源方面的力量，但它也认识到单靠市场并不总能产生理想的结果，因此扮演了更积极的角色。

他以新加坡政府主导的住房模式为例——在该模式下，大约十个新加坡人中有八个居住在公共组屋。

黄总理说：“我们确保有足够的新组屋供应以满足需求，并提供大量补贴，让新加坡人能够负担得起住房所有权。”他还补充说，政府的目标超越了可负担性，建屋发展局（HDB）组屋区在促进社会融合和社区建设方面所扮演的角色就证明了这一点。

黄总理说，第三，虽然新加坡以积极的国家规划著称，但国家也同样重视合伙业务和自下而上的参与。

他以政府正在发展的“康乐居家”（Age Well）社区为例，在这些社区里，老年人可以在自己熟悉的社区就地安老，并在住家附近获得广泛的服务。

黄总理说：“这远不止依赖于实体基础设施。它需要与医疗保健服务提供者、社区组织、看护者和志愿者建立稳固的合伙业务。”

他表示，这三个例子表明“我们不认为昨天的解决方案明天依然有效”。

他补充说：“随着环境的变化，我们继续学习、适应和创新，”并引述了国家在利用技术和应对长期气候威胁方面的努力。

新的市长联谊计划和系列讲座

他还宣布了两项新举措。

首先，市区重建局 (URA) 和建屋发展局 (HDB) 将联合举办一个新的“刘太格杰出讲座系列”，该系列以曾领导这两个机构的已故建筑师和总规划师刘太格的名字命名。

首场讲座将于2026年晚些时候举行。

黄总理说，第二，将启动一项新的市长联谊计划，汇集世界各地的现任和前任市长，以建立联系和交流思想。

该联谊计划为邀请制，并设有访问学者席位，由前任市长担任，他们可以与市长联谊计划的成员分享经验和知识。

首批成员包括 Hemlata Diwakar（印度，Agra）、Ciprian Ciucu（罗马尼亚，Bucharest）、Samuel Dusengiyumva（卢旺达，Kigali）和 Nasiphi Moya（南非，Tshwane）。首期的访问学者是 Anne Hidalgo（法国，Paris 前市长）和 Jan Vapaavuori（芬兰，Helsinki 前市长）。

黄总理说：“在一个日益碎片化的世界里，这些联系比以往任何时候都更加重要。各个城市的规模、历史和环境可能有所不同，但我们都有一个共同的目标——改善居民的生活，为我们服务的人民建设更美好的未来。”

他承认当今城市面临的挑战是复杂的，但他表示这些挑战并非不可克服。

他说：“如果我们继续相互学习，大胆适应并共同努力，我们就能建设出不仅更宜居、更可持续，而且更具包容性、韧性和希望的城市。”

世界城市峰会每两年举办一次，本届为第十届，将持续至6月16日。该峰会由宜居城市中心和市区重建局 (URA) 联合主办，汇集了政府领导人、行业专家和学术界人士。《海峡时报》