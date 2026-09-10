黄循财：部长加薪并非为了吸引人才从政，但不作为将让新加坡“承担后果”

他补充说，未能保持薪酬竞争力，可能导致新加坡缺乏优秀的领导人才。

黄循财总理表示，未能吸引优秀人才从政的后果将在15到25年后显现。 照片：MDDI

[新加坡] 黄循财总理表示，调高部长薪酬并非为了激励人们从政，但如果政治薪酬长期缺乏竞争力，可能会导致新加坡缺乏其所需的领导人才。

周四（9月10日），他在国会为政治薪酬检讨的辩论进行总结时表示，有关执政的人民行动党（PAP）在“收买”候选人的批评是基于一个错误的假设。

他认为，有竞争力的薪酬并不会吸引人们从政，它只是为那些本已有意服务的人消除了财务上的障碍。

他告诉国会：“任何人都不应为了钱而从政。”

他补充道：“服务的动力、响应召唤的意愿，必须放在首位。”

“我们必须说服优秀的人才，让他们相信新加坡需要他们，这份工作意义重大，他们能够有所作为。然后，如果有人准备挺身而出，薪酬就成了一个现实的考量因素。”

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然而，黄总理警告，薪酬框架制定不当将给新加坡带来严重后果——即便这些后果不会立即显现。

他表示，政府不会因为优秀人才选择不从政而停止运作，但其影响会随着一轮又一轮的招募和领导层更新而逐渐累积。

黄总理说：“经过15年、20年、25年，这种差异将在政治领导的素质、政府所做的决策，以及最终在公务员体系的质量和效率上显现出来。”

“当这种恶化变得明显时，重建整个体系将困难得多，甚至可能无法实现。”

审视基准

针对工人党党魁 Pritam Singh 提出的，对于某些人而言，从公共部门加入内阁“可能为加薪打开大门”的看法，黄总理指出，部长的薪酬仍然低于最高级别的公务员和法官。

常任秘书和上诉庭法官的薪酬是在不同的框架下制定的，他们目前的薪资甚至高于修订后初级部长180万新元的MR4级别基准。

黄总理说，这是因为政治职务继续带有“更大幅度的折扣”。他补充说，事实上，许多进入政界的公务员最终是减薪而非加薪，如果他们留在公共部门并表现出色，其收入可能更高。

在近四个小时的辩论中，MR4参考基准引发了疑问。数名国会议员质疑，将基准与收入最高的1000名新加坡人挂钩是否仍然合适，以及这是否将参考薪金推得过高。

官委议员 Azhar Othman 质问为何政治薪酬要与私营领域的顶层挂钩。

他说：“私营领域的存在是为了最大化股东价值。”他补充道，政府与私募股权公司不同，肩负着根本不同的使命。

人民行动党工运议员 Yeo Wan Ling 虽然支持政府接纳检讨结果，但她表示，“基准仍须有可信的基础，新加坡人有权审视它”。

她指出，自2017年上一次检讨以来已有近十年的间隔，这是考虑更定期地重新校准薪酬框架的一个原因。

黄总理在回应中指出，现有公式自2012年以来已通过三次独立检讨的检验，所有检讨都得出了大致相同的结论。

他还表示，框架上的争议在实践中的影响比表面上看起来要小。在本届政府任期内，MR4级别部长的薪酬最初将调整至120万新元，到任期结束时将达到135万新元。

此外，黄总理指出，采用工人党提出的将部长薪酬与国会议员薪金的倍数挂钩的替代方案，将“得出一个相近的数字”。而如果仅根据通货膨胀进行调整，则会得出一个更高的数字，即150万新元。

具误导性的比较

黄总理接着指出，新加坡不能简单地效仿那些部长薪酬较低的国家，因为国家之间的表面薪酬比较具有误导性。

他说，许多海外制度中捆绑了养老金、津贴、招待费和离任后的安排，这些都不会出现在公布的薪酬中。

此外，与其他国家不同，新加坡的行政体系是单一且集中的，而其他国家的政治责任通常分散在国家、区域和地方政府层面。

他还指出，其他地方的部长任期通常较短，并且更依赖公务员体系来推行政策议程；而新加坡的部长则被期望能够长期任职，精通其管辖的领域，领导部门并从前线推动改革。

在回应有关应更大程度地公开个别部长如何被评估和支薪的呼吁时，黄总理表示，绩效不应被简化为一场人气竞赛。

他解释说，他是在咨询了副总理、两位国务资政和各位统筹部长后，根据部长们长期的整体表现来评估他们，而不是基于任何单一的演讲或争议事件。

为何现在加薪？

至于为何选择此时加薪，黄总理认为，调整薪酬永远不会有政治上方便的时机。

他指出，政府已在2017年和2023年两度推迟检讨，任何进一步的拖延只会扩大基准与当前薪酬水平之间的差距。

尽管今年早些时候中东的冲突影响了委员会的工作，但新加坡的国内经济状况此后已趋于稳定，这促使政府决定现在推进，而不是等待一个可能永远不会到来的更好时机。

此外，他重申，政府选择对现任政治职务者进行一次性最高9%的调整，而不是直接将他们的薪酬调至新基准，此后的加薪将与个人表现挂钩。

黄总理说：“如果每个困难都成为不作为的理由，那么我们将不断推迟处理这个问题。总有一天，克制将不再是审慎，而变成了疏忽。”