The Business Times
business-time-50

「不仅仅是场馆管理者」：加冷全力出击，争取世界顶级演唱会和体育赛事

主席 Keith Magnus 表示，越来越多的人愿意为独特而难忘的体验消费，而非实物商品。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Lee U-Wen

Lee U-Wen

Published Mon, Jun 15, 2026 · 04:30 PM
    • 加冷集团主席 Keith Magnus 位于国家体育场。近年来，该体育场已举办了 Taylor Swift、Coldplay 和 Blackpink 等多场演出。
    • 加冷集团主席 Keith Magnus 位于国家体育场。近年来，该体育场已举办了 Taylor Swift、Coldplay 和 Blackpink 等多场演出。 照片：加冷

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】据多方估计，全球体验经济——一个以售票、有时间限制的体验为核心并蓬勃发展的商业领域——如今的价值已超过1万亿美元。

    世界经济论坛预测，在千禧一代和Z世代的主要推动下，国际现场活动和体育产业将以每年约16%的速度增长，到2030年市场规模将达到2万亿美元。

    加冷集团正全力以赴，力求在这个不断增长的市场中分得一大块蛋糕。其信念是，本地、区域乃至全球有更多消费者正日益追求体验，而非物质财富。

    加冷集团主席 Keith Magnus 在最近接受《商业时报》采访时表示：“在我看来，现场体育和娱乐行业正处于长达数年甚至数十年的牛市之中。”

    这位资深的投资银行家和企业顾问补充道：“人们不再消费或渴望消费商品。他们的重心已经从重视‘拥有什么’，转向‘感受什么’。”“在这里，记忆、意义、社群和商业融为一体。”

    加冷集团是负责管理加冷（The Kallang）的新加坡政府实体，该综合设施的前身是新加坡体育城，其最大的场馆是国家体育场和室内体育馆。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    Magnus 指出，在全球众多城市竞相争夺关注度、情感共鸣和全球影响力的背景下，新加坡的优势之一在于其“软实力”，即能够为本地居民和游客在所见所闻中提供积极的体验。

    他指出：“软实力就是当有人对新加坡有好感，愿意与我们合作、开展业务并建立友谊时——这就是新加坡的品牌。”

    “如果我们自身能做好这一点，加冷也能成为新加坡软实力的一部分。”

    一张通往世界的名片

    这次长达一小时的采访在滨海湾金融中心的 Evercore 新加坡办公室进行。Magnus 是 Evercore 亚洲业务的主席，也是这家独立投资银行公司全球管理委员会的成员。2022年，政府从 Sports Hub Pte Ltd 私人财团手中收购了该体育中心区，之后，53岁的 Magnus 被任命为加冷集团主席。该财团自2014年综合设施开放以来一直负责运营。Magnus 曾是此次收购过程中的新加坡首席谈判代表。

    Magnus 也担任国家体育机构新加坡体育理事会（Sport Singapore）的副主席及其财务委员会主席。他表示，他对加冷的愿景是让该区域被视为“新加坡向世界展示的一张重要名片”。

    他补充说，目标是打造一个能代表新加坡知名特质的品牌，并使其被公认为亚洲首屈一指的体育、生活和娱乐目的地。

    自政府接管以来，加冷已举办了数十场大型演出和活动，包括2024年 Taylor Swift 连续六场门票售罄的演唱会、同年 Coldplay 的六场演唱会，以及2025年 Blackpink 的三场演出。

    今年八月，国家体育场将自2016年以来首次举办国庆庆典。这个拥有55,000个座位的场馆，也将在十二月迎来韩国男子组合 BTS 的四场演出，所有门票均已售罄。

    Magnus 指出：“我希望随着时间的推移，艺人们能感觉到，如果没来过新加坡的加冷演出，就不算真正来过亚洲。这将赋予我们非常独特的地位。”

    他强调，加冷并不认为自己是在与其他城市竞争以引进最优质的内容，而是将自己定位为一个同样服务于整个区域的场馆。

    他说：“如果有艺人要来亚洲，并询问新加坡是否可以承办他们的演出，我们非常乐意。有时会是独家协议（如 Taylor Swift），其他时候则是他们世界巡演的一部分。”

    “但无论形式如何，我们都会确保艺人能够实现他们的目标，并为他们及其粉丝带来绝佳的体验。”

    韩国流行女团 Blackpink 于2025年在新加坡国家体育场举行其“Deadline”巡回演唱会。 照片：LIVE NATION

    建立关系

    Magnus 表示，不能想当然地认为顶级演出和体育赛事总会将新加坡列入其日程。因此，他和他的团队不断地寻找最优质的节目内容，并积极建立合作关系。

    早在成为加冷集团主席之前，他就已经忙于与全球体育和娱乐行业的高管通电话，利用他在投资银行界的人脉，向他们介绍加冷的优先事项和发展方向。

    他指出：“我们很擅长管理场馆，但我们不能再仅仅将自己定位为场馆管理者。从一开始，我们的基因就是要成为现场活动的策展人，而且是一个明智的策展人。”

    “我们持续不断地建立关系，并且必须时刻保持积极主动。外面有很多大型活动，我们不能坐等电话铃响。我们必须向人们展示，为什么新加坡和加冷是他们举办演出的理想之地。”

    Magnus 重申了去年十一月决定为新加坡体育城更名背后的考量，因为在使用了十多年后，他们感到这个名字已无法涵盖其发展愿景。

    他回忆说，集团的媒体代理机构曾对两年前 Taylor Swift 在新加坡演唱会的相关报道和社交媒体帖子进行研究，结果发现，“新加坡体育城”在这些内容中极少被提及。

    Magnus 补充道：“这个品牌可能（在新加坡）已经有了一定的知名度，但在全球范围内肯定没有传播开来。”

    “我们与业内人士、推广商、以及非常了解我们并与我们合作的人进行了交流。我们提出了几个备选名称，最终非常喜欢‘加冷’（The Kallang），因为它承载着丰富的历史和民族自豪感。这个名字本身就意味着这是一个目的地。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    ConcertsSportsSports Hub

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    (From left) Dushan county’s ambitious Shuisi Building project and an unfinished, full-scale replica of the Titanic in Daying county.

    Abandoned ‘Titanic’, failing ‘ancient towns’: Why China’s tourism boom leaves white elephants behind

    David Rubenstein, co-founder and co-chairman of The Carlyle Group, warns against “just trying to do deals for the purpose of doing deals, as opposed to getting high rates of return”.

    Private equity giant Carlyle can grow bigger but needs to stay on its toes: co-founder David Rubenstein

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    Analysts believe the initial oil supply shock has already been discounted by investors, including in the Singapore market.

    US-Iran peace deal: S-Reits, aviation stocks, developers on investors’ radar as potential winners

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More