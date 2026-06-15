「不仅仅是场馆管理者」：加冷全力出击，争取世界顶级演唱会和体育赛事

主席 Keith Magnus 表示，越来越多的人愿意为独特而难忘的体验消费，而非实物商品。

加冷集团主席 Keith Magnus 位于国家体育场。近年来，该体育场已举办了 Taylor Swift、Coldplay 和 Blackpink 等多场演出。 照片：加冷

【新加坡】据多方估计，全球体验经济——一个以售票、有时间限制的体验为核心并蓬勃发展的商业领域——如今的价值已超过1万亿美元。

世界经济论坛预测，在千禧一代和Z世代的主要推动下，国际现场活动和体育产业将以每年约16%的速度增长，到2030年市场规模将达到2万亿美元。

加冷集团正全力以赴，力求在这个不断增长的市场中分得一大块蛋糕。其信念是，本地、区域乃至全球有更多消费者正日益追求体验，而非物质财富。

加冷集团主席 Keith Magnus 在最近接受《商业时报》采访时表示：“在我看来，现场体育和娱乐行业正处于长达数年甚至数十年的牛市之中。”

这位资深的投资银行家和企业顾问补充道：“人们不再消费或渴望消费商品。他们的重心已经从重视‘拥有什么’，转向‘感受什么’。”“在这里，记忆、意义、社群和商业融为一体。”

加冷集团是负责管理加冷（The Kallang）的新加坡政府实体，该综合设施的前身是新加坡体育城，其最大的场馆是国家体育场和室内体育馆。

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Magnus 指出，在全球众多城市竞相争夺关注度、情感共鸣和全球影响力的背景下，新加坡的优势之一在于其“软实力”，即能够为本地居民和游客在所见所闻中提供积极的体验。

他指出：“软实力就是当有人对新加坡有好感，愿意与我们合作、开展业务并建立友谊时——这就是新加坡的品牌。”

“如果我们自身能做好这一点，加冷也能成为新加坡软实力的一部分。”

一张通往世界的名片

这次长达一小时的采访在滨海湾金融中心的 Evercore 新加坡办公室进行。Magnus 是 Evercore 亚洲业务的主席，也是这家独立投资银行公司全球管理委员会的成员。2022年，政府从 Sports Hub Pte Ltd 私人财团手中收购了该体育中心区，之后，53岁的 Magnus 被任命为加冷集团主席。该财团自2014年综合设施开放以来一直负责运营。Magnus 曾是此次收购过程中的新加坡首席谈判代表。

Magnus 也担任国家体育机构新加坡体育理事会（Sport Singapore）的副主席及其财务委员会主席。他表示，他对加冷的愿景是让该区域被视为“新加坡向世界展示的一张重要名片”。

他补充说，目标是打造一个能代表新加坡知名特质的品牌，并使其被公认为亚洲首屈一指的体育、生活和娱乐目的地。

自政府接管以来，加冷已举办了数十场大型演出和活动，包括2024年 Taylor Swift 连续六场门票售罄的演唱会、同年 Coldplay 的六场演唱会，以及2025年 Blackpink 的三场演出。

今年八月，国家体育场将自2016年以来首次举办国庆庆典。这个拥有55,000个座位的场馆，也将在十二月迎来韩国男子组合 BTS 的四场演出，所有门票均已售罄。

Magnus 指出：“我希望随着时间的推移，艺人们能感觉到，如果没来过新加坡的加冷演出，就不算真正来过亚洲。这将赋予我们非常独特的地位。”

他强调，加冷并不认为自己是在与其他城市竞争以引进最优质的内容，而是将自己定位为一个同样服务于整个区域的场馆。

他说：“如果有艺人要来亚洲，并询问新加坡是否可以承办他们的演出，我们非常乐意。有时会是独家协议（如 Taylor Swift），其他时候则是他们世界巡演的一部分。”

“但无论形式如何，我们都会确保艺人能够实现他们的目标，并为他们及其粉丝带来绝佳的体验。”

韩国流行女团 Blackpink 于2025年在新加坡国家体育场举行其“Deadline”巡回演唱会。 照片：LIVE NATION

建立关系

Magnus 表示，不能想当然地认为顶级演出和体育赛事总会将新加坡列入其日程。因此，他和他的团队不断地寻找最优质的节目内容，并积极建立合作关系。

早在成为加冷集团主席之前，他就已经忙于与全球体育和娱乐行业的高管通电话，利用他在投资银行界的人脉，向他们介绍加冷的优先事项和发展方向。

他指出：“我们很擅长管理场馆，但我们不能再仅仅将自己定位为场馆管理者。从一开始，我们的基因就是要成为现场活动的策展人，而且是一个明智的策展人。”

“我们持续不断地建立关系，并且必须时刻保持积极主动。外面有很多大型活动，我们不能坐等电话铃响。我们必须向人们展示，为什么新加坡和加冷是他们举办演出的理想之地。”

Magnus 重申了去年十一月决定为新加坡体育城更名背后的考量，因为在使用了十多年后，他们感到这个名字已无法涵盖其发展愿景。

他回忆说，集团的媒体代理机构曾对两年前 Taylor Swift 在新加坡演唱会的相关报道和社交媒体帖子进行研究，结果发现，“新加坡体育城”在这些内容中极少被提及。

Magnus 补充道：“这个品牌可能（在新加坡）已经有了一定的知名度，但在全球范围内肯定没有传播开来。”

“我们与业内人士、推广商、以及非常了解我们并与我们合作的人进行了交流。我们提出了几个备选名称，最终非常喜欢‘加冷’（The Kallang），因为它承载着丰富的历史和民族自豪感。这个名字本身就意味着这是一个目的地。”