新加坡与中国启动自由贸易协议升级谈判，两国领导人探讨加强人工智能合作
在全球重大变革的背景下，黄总理与中国国家主席习近平承诺深化两国关系
- 新加坡总理 Lawrence Wong（左）与中国国家主席习近平在深圳麒麟山庄。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[深圳] 新加坡总理 Lawrence Wong 于周五（11月20日）与中国国家主席习近平会晤后表示，新加坡和中国已启动双边自由贸易协议（FTA）的升级谈判，以涵盖数码经济等新领域。
黄总理在会后的一篇社交媒体帖子中表示，此次升级将促进跨境数据流动，并为企业开辟新机遇。
两国领导人还讨论了如何深化在新兴技术，特别是人工智能领域的合作。黄总理表示，两国都在对人工智能进行投资，可以在帮助企业创新和提高生产力，以及帮助员工为未来工作做好准备方面相互学习。
根据新加坡能源、贸易与工业部（METI）发布的情况说明，该部门已与中国商务部签署了一份谅解备忘录，启动中新自由贸易协议4.0升级版的工作。
METI 表示，此次升级将探讨在政府采购和数码经济等领域进行更密切的合作，旨在开拓新市场，并为新加坡公司开展业务提供便利。
该协议于2009年1月1日生效，并已逐步升级。这是中国与亚洲国家签署的首个全面的双边自由贸易协议。
2023年，新加坡与中国将双边关系提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。黄总理在其帖子中表示，此后，基于该伙伴关系的合作已扩展到绿色发展和互联互通等领域。
黄总理在会议开场白中表示，尽管国际环境日益复杂，新加坡和中国长久的友谊和密切的伙伴关系“已经深化”。
他表示，两国可以利用在中国的三个政府间合作项目——即苏州工业园区、中新天津生态城和中新（重庆）战略性互联互通示范项目——来进一步深化经济联系。
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他在用英语发表的开场白中说：“新加坡和中国共同取得了许多成就，我期待与习近平主席讨论如何在此坚实的基础上，将我们的伙伴关系推向新的高度。”
媒体仅被允许在会议开始的几分钟内进行采访。这场在麒麟山庄举行的领导人会议持续了约25分钟。麒麟山庄是位于麒麟山脚下的一个庞大的国有湖畔度假村，用于接待高级别官方活动。
习近平主席用普通话表示，过去几年的合作为两国人民带来了实实在在的利益。
从2013年到2024年，中国是新加坡最大的货物贸易伙伴；2024年，中国是新加坡第三大服务贸易伙伴。2025年，双边货物贸易总额达1629亿新元，占新加坡全球货物贸易总额的11.7%。
自2013年以来，按年度流量计算，新加坡一直是中国最大的外商直接投资来源国。它也是中国在亚洲最大的对外直接投资目的地（按流量计算）。
习近平主席指出：“当前，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革势头强劲。”
他形容新加坡和中国是友好邻邦和重要的发展伙伴，并呼吁加强战略沟通与合作，将两国伙伴关系提升到“新高度”。
这位中国领导人补充说：“通过这样做，我们可以更好地服务于各自的现代化建设，为地区和国际的繁荣稳定作出积极贡献。”
周四，他也是在麒麟山庄与美国总统 Donald Trump 和俄罗斯总统 Vladimir Putin 举行了一次历史性峰会。
黄总理说：“在地缘政治紧张局势加剧之际，此类对话尤为珍贵，因为它有助于增进整个世界的理解、和平与稳定。” 他还祝贺习近平主席，恭喜中国主办了亚太经济合作组织（Apec）峰会，并祝贺他与 Trump 和 Putin 的会晤。
周五的会议是黄总理自2024年5月上任以来与习近平主席的第三次会晤。他们上一次会面是2025年6月黄总理首次访华期间在北京，而首次会面则是在2024年11月秘鲁Apec峰会期间。
黄总理于周三抵达深圳，出席第33届Apec经济领导人会议。此前不久，第49届亚细安峰会在马尼拉闭幕，新加坡在会上正式接任该组织轮值主席国。
在周四的Apec全体会议上，黄总理敦促各国领导人防止亚太地区分裂成“相互竞争的经济集团”。
他转而呼吁加强合作，以“确保我们的地区继续成为世界增长与繁荣的引擎”。
与此同时，习近平主席在全体会议上表示，中国将提供2000万美元以支持“Apec的务实合作”。
接下来，黄总理将前往北京，与李强总理举行会谈并共进工作午餐，之后于周六结束行程。
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