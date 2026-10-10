烟霾情况恶化，Grace Fu与印尼部长保持联系，新加坡随时准备提供援助

10月9日，新加坡中部的24小时空气污染指数达到192，为2026年最高水平。

永续发展与环境部长Grace Fu表示，她已与印度尼西亚环境部长Jumhur Hidayat取得联系。 照片：商业时报档案照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】永续发展与环境部长（MSE）Grace Fu表示，在烟霾情况不断恶化和森林火灾的情况下，新加坡随时准备向印度尼西亚提供援助。她正与印尼相关部长保持联系。

Grace Fu于周六（10月10日）在淡滨尼天地对媒体表示：“我们正与邻国保持联系。如大家所知，由于厄尔尼诺现象，本区域正面临非常干燥的天气，这使得森林火灾变得更加难以扑灭。”

Grace Fu说：“我们知道相关工作正在进行中。我们随时准备在力所能及的范围内提供帮助。”她补充说，自己已与印度尼西亚环境部长Jumhur Hidayat联系，以示支持，并对他为控制森林火灾所做的努力表示感谢。

Grace Fu还表示，她支持任何就区域烟霾问题合作进行讨论的区域性努力。

24小时空气污染指数（PSI）是衡量新加坡空气质量的指标。10月9日下午6点，新加坡中部的该指数达到192，是2026年迄今的最高水平。该数值已逼近201点的“非常不健康”水平。

新加坡的空气质量在一夜之间略有改善，但在周六上午仍处于不健康范围。上午9点，各地区的PSI读数分别为：北部（124）、南部（135）、东部（156）、西部（160）和中部（174）。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

一小时PM2.5浓度水平——该指标反映当前空气质量，并用作即时活动的参考——在所有五个地区也都有所升高，数值范围在80至119之间。

虽然新加坡自9月4日以来已经历了几次烟霾天气，但自10月5日以来，当前这段不健康空气和烟霾颗粒持续滞留的时间最长。

烟霾来自苏门答腊和加里曼丹的森林和土地火灾，这主要是由于使用烧芭方式清理土地用于农业生产。

燃烧泥炭产生的浓厚有毒烟雾是烟霾的主要来源。在持续的厄尔尼诺现象的助长下，干燥的泥炭地一旦着火，便可燃烧数周，并且是出了名的难以扑灭。

Grace Fu指出，过去一周烟霾情况恶化，原因是苏门答腊和加里曼丹的热点增加，以及“风向条件对我们不利”。

她补充说：“尽管我们预计周末会有一些降雨，但烟霾水平仍可能超过200，进入非常不健康的范围。”

“因此我们必须做好准备。我们非常关心我们的民众，特别是那些较为脆弱的群体。”

2026年6月，新加坡和印度尼西亚签署了一项环境合作协议，其中包括就跨界污染问题进行合作。

永续发展与环境部告诉《海峡时报》：“我们一直在讨论减轻跨界烟霾的可能长期举措，包括交换更多预警信息，以及新加坡如何支持将设在印度尼西亚的亚细安协调中心。”

这个设在雅加达的临时协调中心是一个枢纽，亚细安各国可在此共享信息、为火灾做准备并组织援助。

在2015年上一次严重烟霾期间，当时空气污染指数（PSI）达到300以上的危险水平，导致学校停课一天，新加坡曾协助印度尼西亚进行灭火行动。

当局周五表示，当空气质量达到“非常不健康”水平时，将向可能更易受烟霾影响或获取口罩能力有限的个人分发N95口罩。

此类水平指的是空气污染指数（PSI）读数在201至300之间。

指定的综合公共交通枢纽和社会服务处也将提供口罩自动售卖机。

有资格领取N95口罩的人群包括建国一代、立国一代、社保援助计划（CHAS）橙色和蓝色卡持有者，以及7至16岁的儿童。

当空气质量突破“非常不健康”的阈值时，民众联络所、指定的居民委员会和居民联系网中心将设立空调室，作为烟霾避难所供公众暂时休息。

所有学前教育中心也必须停止一切户外活动和剧烈的室内活动。

患有慢性心脏和肺部疾病的儿童将豁免所有室内体育活动。

当空气质量处于“非常不健康”范围时，应避免安排患有慢性心脏和肺部疾病的员工从事户外工作。

Grace Fu补充说，已根据不同的空气污染指数（PSI）水平，为学校、学前教育中心、工作场所以及医疗保健机构制定了行业指导方针。

她补充说：“您可以从行业领导那里找到指导，例如教育部（MOE）会针对不同PSI水平提出不同应对方法的建议。” 海峡时报