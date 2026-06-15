新加坡第一季度总就业增长放缓；职位空缺减少，裁员人数微升

人力部：劳动力市场状况应保持韧性，但企业在招聘和加薪方面将更加谨慎

【新加坡】新加坡人力部（MOM）周一（6月15日）发布的季度《劳动力市场报告》数据显示，2026年第一季度新加坡总就业增长放缓，主要原因是非居民就业增长减速。

职位空缺数量略有下降，主要由非专业人士、经理、执行人员和技术人员（PMET）的职位所带动。裁员人数略有上升，主要集中在制造业产业群等外向型行业。

人力部长 Tan See Leng 在访问 Star Furniture 公司时，承认全球发展和人工智能带来了不确定性。

但他补充说：“即使在这些不确定性中，劳动力市场仍出现了一些令人鼓舞的迹象。”

部长强调，居民就业率环比上升，尽管裁员总数略有增加，但“仍处于非衰退期的正常范围内”。

人力部在其报告中表示，第一季度劳动力市场随着经济的持续增长而继续扩张，经济同比增长了6%。但报告警告说，鉴于当前的不确定性和地缘政治紧张局势，企业在招聘和加薪方面可能会变得更加谨慎。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

不包括外籍家庭佣工，新加坡的总就业人数增加了9400人，实现连续第18个季度增长。然而，这一增幅与上一季度的17700人相比有所放缓。

人力部表示，近期总就业的扩张得益于居民就业人数的强劲增长：2026年第一季度增加了5400人，高于上一季度的3100人。

增长主要来自行政和支持服务业，以及运输和仓储业。

另一方面，金融服务和保险业的居民就业人数出现下降。这一下降主要集中在保险及相关服务领域的自雇人士，尽管不包括自雇人士在内的金融机构就业人数有所增长。

人力部补充说：“企业可能优先考虑更精简但永久的员工队伍，而工人在不确定的环境中则倾向于寻求稳定。”

非居民就业增长放缓，其扩张主要集中在建筑业和制造业产业群。

职位空缺与裁员情况小幅变动

3月份职位空缺降至73,300个，职位空缺率为2.9%，但人力部坚称劳动力需求依然坚挺。

报告补充说：“职位空缺数量持续超过失业人数，职位空缺与失业人数的比率为1.46。”

这一数字低于2025年12月的77,700个（职位空缺率为3.1%），也低于去年同期的80,100个。人力部将此下降归因于非PMET职位空缺的减少。

报告称，金融服务和制造业产业群的职位空缺有所增加，同时对熟练工人的需求更高，PME和PMET的职位空缺增多。

与此同时，最近一个季度的裁员人数略有上升，达到3,830人（每1000名员工中有1.6人被裁），高于2025年第四季度的3,690人（每1000名员工中有1.5人被裁）。

尽管如此，Dr Tan 表示裁员率仍然很低。

人力部表示，制造业产业群、金融服务和专业服务等外向型行业受冲击最为严重，并补充说，裁员主要由业务重组或重整驱动，而非为了削减成本。

按教育资历划分，学位持有者在所有资历群体中的裁员率最高，为每1000名员工中有3.1人，远高于此前的每1000名居民雇员中有2.6人的水平。

人力部表示，这表明第一季度的重组活动仍然集中在受教育程度较高的员工中，反映了专业和知识密集型行业正在进行的结构调整。

Dr Tan 补充道：“裁员从来都不是一件容易的事，但令我感到鼓舞的是，我们看到越来越多的被裁员工能够更快地重返工作岗位。”

报告显示，居民在被裁员六个月后重返工作岗位的比率连续第二个季度上升。第一季度的该比率为60.7%，高于2025年第四季度的57.4%。

2026年第一季度，被安排缩短工时或临时裁员的员工数量也有所增加，达到自2021年第四季度以来的最高水平。

人力部表示，在“裁员水平保持低位且职位空缺强劲”的情况下，这一上升趋势“反映出企业更多地通过缩短工时来应对人力需求的暂时变化，而不是选择裁员”。

失业率保持稳定

3月份，失业率保持低位稳定，总体失业率与12月份持平，为2%。

居民失业率也保持不变，为2.9%，而公民失业率则从12月份的3%微升至3月份的3.1%。

人力部指出，30岁以下居民的失业率从之前的5.8%上升至3月份的6.2%。但他们的长期失业率在本季度趋于稳定，3月份为1.5%。

报告指出：“在25岁以下的年轻人中观察到的失业率上升，可能反映了他们在短期假期工作之间更频繁地跳槽，而非普遍缺少工作机会。”

人力部表示，60岁及以上年长员工的失业率相对较低，而“30至59岁核心工作年龄段”员工的失业率环比基本保持稳定。

“这些模式表明，近期失业率的变化更多是由年轻群体的动态所驱动。”

3月份，居民长期失业率稳定在0.9%，表明就业前景持续稳定。

人工智能时代

这份季度报告首次讨论了人工智能对劳动力市场的影响，并引用了人力部早期的一项调查结果。

报告称：“人工智能的采用正开始影响劳动力市场的调整，但到目前为止，其影响更多地体现在工作执行方式上，而非工作岗位本身的存在。”

Dr Tan 强调，因人工智能的出现，企业重新设计工作岗位和流程的可能性，是削减员工或招聘人数的三倍。

人力部表示，劳动力市场状况预计将保持韧性。但它警告说，在全球经济不确定性和地缘政治紧张局势加剧的背景下，企业在招聘和加薪方面可能会采取更谨慎的态度。

报告总结道：“如果外部条件进一步减弱，且全球投入成本持续高企，劳动力需求可能会放缓。”