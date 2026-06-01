可持续发展对中小企业而言：并非复杂成本，而是通往业务韧性之路

行业观察家表示，其目标是让企业变得更加敏捷，从而能够安然度过像伊朗战争这样的危机。

对中小企业而言，务实的可持续发展包括减少用电量、削减浪费和改进流程等多项措施。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡讯】新加坡中小型企业协会（Asme）可持续发展行动组主席 Tan Ching Hwee 表示，持续的美以对伊朗的战争正迫使企业——尤其是中小型企业（SMEs）——重新思考其运营方式。

他补充说，中小型企业（SMEs）面临的最大挑战是不确定性。“这不仅仅是成本上升的问题，更在于一个变化比以往更快的环境中进行规划的难度。”

自冲突于2月28日爆发以来，油价一直在每桶100美元左右徘徊。商品价格也随之上涨，给企业——特别是中小企业——带来了巨大压力。

新加坡工商联合总会的一项调查发现，新加坡有三分之二的企业受到中东战争的中度至严重影响。该调查结果于4月22日发布，基于254家公司的反馈，其中大多数是中小企业。

可持续发展将改变游戏规则

Asme会长 Ang Yuit 表示，小型企业要安然度过这场动荡，方法就是采纳可持续发展——这并非因为这是一件“好事”，而是因为它可能改变游戏规则。

联合国将可持续发展定义为“既能满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的做法”。对企业而言，这可能意味着减少浪费、节约资源或优先考虑对社区的积极影响。

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Tan 指出，可持续发展正日益成为一个不可协商的必要条件，并与“韧性”一词相提并论。“能源使用、节约资源和减少浪费不再仅仅是环境课题。它们影响着成本、运营和长期生存。”

已经意识到这一点的中小企业主也表达了同样的看法。

农业科技与可持续发展公司 Kava International 的创始人 Gracelyn Lin 表示，可持续发展不再仅仅关乎产出，更关乎产出的生产方式，以及整个系统是否能长期维持下去。

“这种转变至关重要，尤其是在土地退化已经影响到长期农业生存能力的地区。”

皮革与奢侈品包袋修复公司 Dr Bags 的创始人 Lynn Kee 说：“最大的挑战之一是，可持续发展仍未被融入核心商业经济学中。在许多情况下，它被视为一项附加项，而非企业创造价值的一部分。”

她补充说：“在想法和行为之间也存在明显的差距。消费者可能关心（可持续性），但他们的决策仍然受到便利性、价格和速度的驱动。如果可持续选项在这些方面不具竞争力，那么其普及速度将依然缓慢。”

然而，她指出，当前的任务不是提高意识，而是执行方法——即让可持续的选择足够实用，以便人们能够持续地付诸行动。

“鲜有捷径可走”

泳装品牌 August Society 的创始人兼创意总监 Toni Chan 承认：“可持续发展鲜有捷径可走。”

“它通常伴随着更高的成本、更长的交付周期和更复杂的采购决策——尤其是当你试图负责任地去做这件事时……但（它）已经从一个差异化因素转变为一种期望。

“如今，顾客期望品牌能承担责任——但他们也变得更加见多识广、更具批判性，尤其是在面对‘漂绿’行为时。”

在当前环境下，中小企业如何在生存需求与追求可持续发展之间取得平衡？

Asme的 Ang 表示：“如果可持续发展只是一个‘锦上添花’的选项，那它很可能会被放弃。但如果它是一项市场准入策略或能带来新市场，企业就会加倍投入。”

Asme可持续发展行动组主席兼可持续科技平台 myhalo 创始人 Tan Ching Hwee 表示：“在更艰难的时期，问题不再仅仅是‘我们能否负担得起可持续发展？’，而是‘我们能否承受得起低效率？’” 图片来源：TAN CHING HWEE

Tan 对此表示赞同并补充道：“在更艰难的时期，问题不再仅仅是‘我们能否负担得起可持续发展？’，而是‘我们能否承受得起低效率？’”

他表示，对中小企业而言，务实的可持续发展包括减少用电、削减浪费、改进流程、更有效地利用资源和加强治理。这些行动能降低开支，并使企业更具韧性。

可持续发展的范畴也超越了环境层面。他补充说：“社会和治理方面也同样重要。”

“那些改进内部流程、提升员工敬业度、合规性、问责制和决策能力的公司，往往会变得更具韧性。它们在运营上更加严谨，也为应对不确定性做好了更充分的准备。”

Tan 创立的 myhalo 就是一个例子。这个可持续科技平台通过帮助消费者为循环经济做出贡献，倡导零浪费的生活方式。

Tan 说，该公司通过设备以旧换新、翻新和维修来创造收入，而过时的设备则被回收利用。

他补充说，自2022年推出以来，该业务的收入增长了16%，这“得益于翻新电子产品需求的增长、对电子垃圾意识的提高，以及中小企业对更节约资源的采购兴趣日益浓厚”。

让可持续发展可见且可行

他指出：“对当今许多公司而言，可持续发展仍属于企业社会责任（CSR）、报告或合规的范畴。但在未来，最强大的企业将是那些把可持续发展直接融入其运营、创造价值和决策方式之中的公司。”

Tan 预计，另一个重大转变将是利用人工智能和数据，使可持续发展更加可见和可行。

“大多数中小企业已经拥有运营数据，但这些数据往往分散且未被充分利用。机遇在于将这些数据转化为运营智能——即了解诸如用电量与公司产出的对比、节约资源、减少浪费和资产利用率等情况。”

他表示，最终目标不是将可持续发展复杂化，而是帮助企业做出更好、更快的决策，尤其是在面对像伊朗战争这样的危机时。

“真正的转变在于：可持续发展不再仅仅是为了减少危害。它还关乎为未来打造更智能、更精简、更具韧性的企业，（并利用这个机会去实现这一目标）。”