可持续发展对中小企业而言：并非复杂成本，而是通往业务韧性之路
行业观察家表示，其目标是让企业变得更加敏捷，从而能够安然度过像伊朗战争这样的危机。
- 对中小企业而言，务实的可持续发展包括减少用电量、削减浪费和改进流程等多项措施。 摄影：YEN MENG JIIN, BT
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】新加坡中小型企业协会（Asme）可持续发展行动组主席 Tan Ching Hwee 表示，持续的美以对伊朗的战争正迫使企业——尤其是中小型企业（SMEs）——重新思考其运营方式。
他补充说，中小型企业（SMEs）面临的最大挑战是不确定性。“这不仅仅是成本上升的问题，更在于一个变化比以往更快的环境中进行规划的难度。”
自冲突于2月28日爆发以来，油价一直在每桶100美元左右徘徊。商品价格也随之上涨，给企业——特别是中小企业——带来了巨大压力。
新加坡工商联合总会的一项调查发现，新加坡有三分之二的企业受到中东战争的中度至严重影响。该调查结果于4月22日发布，基于254家公司的反馈，其中大多数是中小企业。
可持续发展将改变游戏规则
Asme会长 Ang Yuit 表示，小型企业要安然度过这场动荡，方法就是采纳可持续发展——这并非因为这是一件“好事”，而是因为它可能改变游戏规则。
联合国将可持续发展定义为“既能满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的做法”。对企业而言，这可能意味着减少浪费、节约资源或优先考虑对社区的积极影响。
Tan 指出，可持续发展正日益成为一个不可协商的必要条件，并与“韧性”一词相提并论。“能源使用、节约资源和减少浪费不再仅仅是环境课题。它们影响着成本、运营和长期生存。”
已经意识到这一点的中小企业主也表达了同样的看法。
农业科技与可持续发展公司 Kava International 的创始人 Gracelyn Lin 表示，可持续发展不再仅仅关乎产出，更关乎产出的生产方式，以及整个系统是否能长期维持下去。
“这种转变至关重要，尤其是在土地退化已经影响到长期农业生存能力的地区。”
皮革与奢侈品包袋修复公司 Dr Bags 的创始人 Lynn Kee 说：“最大的挑战之一是，可持续发展仍未被融入核心商业经济学中。在许多情况下，它被视为一项附加项，而非企业创造价值的一部分。”
她补充说：“在想法和行为之间也存在明显的差距。消费者可能关心（可持续性），但他们的决策仍然受到便利性、价格和速度的驱动。如果可持续选项在这些方面不具竞争力，那么其普及速度将依然缓慢。”
然而，她指出，当前的任务不是提高意识，而是执行方法——即让可持续的选择足够实用，以便人们能够持续地付诸行动。
“鲜有捷径可走”
泳装品牌 August Society 的创始人兼创意总监 Toni Chan 承认：“可持续发展鲜有捷径可走。”
“它通常伴随着更高的成本、更长的交付周期和更复杂的采购决策——尤其是当你试图负责任地去做这件事时……但（它）已经从一个差异化因素转变为一种期望。
“如今，顾客期望品牌能承担责任——但他们也变得更加见多识广、更具批判性，尤其是在面对‘漂绿’行为时。”
在当前环境下，中小企业如何在生存需求与追求可持续发展之间取得平衡？
Asme的 Ang 表示：“如果可持续发展只是一个‘锦上添花’的选项，那它很可能会被放弃。但如果它是一项市场准入策略或能带来新市场，企业就会加倍投入。”
Tan 对此表示赞同并补充道：“在更艰难的时期，问题不再仅仅是‘我们能否负担得起可持续发展？’，而是‘我们能否承受得起低效率？’”
他表示，对中小企业而言，务实的可持续发展包括减少用电、削减浪费、改进流程、更有效地利用资源和加强治理。这些行动能降低开支，并使企业更具韧性。
可持续发展的范畴也超越了环境层面。他补充说：“社会和治理方面也同样重要。”
“那些改进内部流程、提升员工敬业度、合规性、问责制和决策能力的公司，往往会变得更具韧性。它们在运营上更加严谨，也为应对不确定性做好了更充分的准备。”
Tan 创立的 myhalo 就是一个例子。这个可持续科技平台通过帮助消费者为循环经济做出贡献，倡导零浪费的生活方式。
Tan 说，该公司通过设备以旧换新、翻新和维修来创造收入，而过时的设备则被回收利用。
他补充说，自2022年推出以来，该业务的收入增长了16%，这“得益于翻新电子产品需求的增长、对电子垃圾意识的提高，以及中小企业对更节约资源的采购兴趣日益浓厚”。
让可持续发展可见且可行
他指出：“对当今许多公司而言，可持续发展仍属于企业社会责任（CSR）、报告或合规的范畴。但在未来，最强大的企业将是那些把可持续发展直接融入其运营、创造价值和决策方式之中的公司。”
Tan 预计，另一个重大转变将是利用人工智能和数据，使可持续发展更加可见和可行。
“大多数中小企业已经拥有运营数据，但这些数据往往分散且未被充分利用。机遇在于将这些数据转化为运营智能——即了解诸如用电量与公司产出的对比、节约资源、减少浪费和资产利用率等情况。”
他表示，最终目标不是将可持续发展复杂化，而是帮助企业做出更好、更快的决策，尤其是在面对像伊朗战争这样的危机时。
“真正的转变在于：可持续发展不再仅仅是为了减少危害。它还关乎为未来打造更智能、更精简、更具韧性的企业，（并利用这个机会去实现这一目标）。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
‘Singapore cannot afford to keep losing clients to Dubai and Hong Kong’: Industry says faster onboarding vital for wealth hub edge
The S$6.5 billion mandate: How fund managers are shaking up Singapore equities
Indonesia’s commodity export shake-up sparks industry alarm, investor jitters
DBS to open 18 new and 36 upgraded wealth centres across Apac by 2027