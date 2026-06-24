从储酒罐到啤酒龙头：People People 如何将本地啤酒生产转变为以体验为主导的业务

这家位于圣淘沙的啤酒厂押注，新鲜度、热情款待和客户教育将能助其脱颖而出。

[新加坡] 尽管新加坡的餐饮业正面临日益激烈的竞争和不断上涨的成本，但 People People Brewing Co 仍然坚信本地啤酒生产大有可为。

其策略并非单纯追求产量，而是将酿酒过程打造为客户体验的关键一环。

People People 由 Burnt Ends Hospitality Group 开设，其场馆位于圣淘沙名胜世界 (Resorts World Sentosa, 简称RWS) 的 Weave，既是一家正常运作的啤酒厂，也是一个社交空间。

啤酒龙头背后是一个年产能高达30万升的生产设施，坐落于一个占地9000平方英尺、集啤酒、美食、活动和客户体验于一体的场馆内。

对于负责 People People 酿酒项目的 Nick Calder-Scholes 来说，挑战从一开始就很明确：在新加坡，仅靠生产本身是无法支撑本地酿酒业务的；它必须成为更广泛的餐饮服务业务的一部分。

他表示：“我们正在创造一个围绕着好啤酒、好食物和好伙伴的体验空间。”

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Calder-Scholes 曾在欧洲、英国和亚太地区工作，并于2024年被《Beer & Brewer》杂志评为年度澳大利亚酿酒师。

自4月15日开业以来，People People 已接待了超过1万名顾客，其中约八成来自新加坡本地。

国际游客则主要来自澳大利亚、美国、英国和中国等市场。

初期的市场反响让团队信心倍增，证明了市场对于一家不仅以啤酒为核心，更注重“新鲜度”、“故事性”和“服务”的本地啤酒厂确有需求。

People People 的所有啤酒均在店内酿造，并通过五个1500升的储酒罐，经由定制设计的啤酒龙头直接供应。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

在高成本市场中酿酒

作为一个生产设施，People People 必须妥善管理酿酒设备、冷藏要求、许可证义务以及结构性考量。

该酒厂的“从酒罐到酒龙头”（tank-to-tap）系统包括五个1500升的侍酒罐，使啤酒能直接从罐中输送到龙头。这保证了啤酒的新鲜度和一致性，但也增加了成本和复杂性。

由于啤酒厂位于 RWS Weave 的地下室，整个安装过程尤其具有挑战性。在这样的环境中安装沉重的储酒罐和酿酒设备，需要进行周密的结构规划。

此外，啤酒生产，尤其是拉格啤酒（lager），需要精确的温度控制。这使得在新加坡维持低温酿造和侍酒条件的成本非常高昂。

Calder-Scholes 分享说，这就是为什么拉格啤酒是在新加坡最难酿好的啤酒风格之一。他补充道，与重度使用啤酒花或在木桶中陈酿的风格不同，拉格啤酒几乎没有掩盖瑕疵的余地。

“我常说，如果你去一家啤酒厂，一定要先尝尝他们的拉格啤酒。如果你喜欢，那么十有八九，你也会喜欢他们其他的啤酒。”

People People 的啤酒项目涵盖多个系列，包括核心系列、季节限定系列、工作坊系列以及创始人珍藏版。

核心系列包括招牌拉格、XPA 和 IPA 等主打产品。季节限定和工作坊系列则为团队提供了试验小批量生产、不同技术和风味特征的空间，而创始人珍藏版则是为其100名创始会员独家开发的。

将体验作为商业策略

对于新加坡的啤酒生产商而言，由于成本高昂且利润空间有限，本地制造业产业群可能难以规模化。People People 的对策是避免单纯在产量上竞争。

相反，其业务建立在一个综合模式之上，涵盖了啤酒厂、酒吧、餐饮、活动、会员制、零售以及未来的分销渠道。

场馆内设有游戏室、电视屏幕和柴火烤制的食物，为顾客提供了停留、再次光顾以及携伴前来的理由。其开放式布局使酿酒设备一览无余，凸显了这里不仅是喝啤酒的地方，更是一个将生产过程融入氛围的运作中的啤酒厂。

这种可见性是公司定位的关键。通常对顾客隐藏的啤酒酿造过程，本身也成为了产品的一部分。

这种方法也是 People People 借鉴 Burnt Ends 经验的一种方式。Calder-Scholes 说：“我们将优质原料和原产地追溯的理念融入到产品制作中，并致力于以恰当的方式为顾客提供新鲜的啤酒。”

他补充说，这正是该餐饮集团与啤酒厂合作的契合点，双方可以互相学习、共同进步。

People People 的啤酒项目涵盖多个系列，包括核心系列、季节限定系列、工作坊系列以及创始人珍藏版。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

销售啤酒背后的故事

People People 的商业模式建立在这样一种理念之上：啤酒不仅仅是佐餐的饮品。

Calder-Scholes 表示，在许多场景中，啤酒被视为一种司空见惯的日常产品；顾客在商店购买，在小贩中心点单，或在用餐时饮用，通常不会过多考虑它的制作过程。

该啤酒厂正试图通过将教育和互动融入场馆体验来改变这一现状。

顾客可以品尝啤酒、提出问题、参加活动，并参与由首席酿酒师带领的啤酒厂导览。导览内容涵盖原料、发酵和酿造过程，之后还有品鉴环节。

其目标是帮助顾客理解为什么某些风格的啤酒要以特定的方式酿造，以及为什么新鲜度至关重要。

Calder-Scholes 表示，这对于那些可能需要一些额外解释的啤酒来说尤其重要。

他以 Poolside Pils 为例，这是一款低酒精度但风味十足的皮尔森啤酒。早些时候，他收到的反馈称，这款啤酒可能会面临“价值认同问题”，因为低酒精度啤酒可能更难销售。

尽管如此，他还是决定将其列入酒单。

这个决定收到了回报。Poolside Pils 的售罄速度比预期快了五倍，成为该酒厂最受欢迎的啤酒之一，销量仅次于其招牌拉格，位居第二。

对于 Calder-Scholes 来说，这款啤酒的成功凸显了体验在塑造顾客认知方面的重要作用。

在超市货架上，一款低酒精度啤酒必须独自竞争。但在 People People，工作人员可以提供试饮、讲解产品，并帮助顾客理解其背后的酿造意图。

他补充道：“能够向人们展示我们为什么酿造这款啤酒以及它的味道如何，这让它在员工和顾客中都广受欢迎。”

同样的方法也适用于普通啤酒爱好者可能不太熟悉的风格。例如，百香果柚子酸啤酒 (Passionfruit and Yuzu Sour) 就帮助包括葡萄酒爱好者在内的一些顾客认识到了啤酒的另一面。

“这是一款具有包容性的产品，”Calder-Scholes 说。“它改变了他们的看法。他们会惊叹道：‘哇，我甚至不知道这也是啤酒。’”

顾名思义，这款啤酒由百香果和柚子，以及淡色麦芽和小麦麦芽酿制而成。它带有浓郁的热带水果风味、清新的柑橘香气和淡淡的酸奶般口感，苦度较低。

建立 B2C 和 B2B 渠道

People People 的团队目前正专注于将其打造为新加坡和圣淘沙的本地知名啤酒厂，同时深入了解本地消费者的偏好。

其近期增长战略包括直面消费者 (B2C) 和企业对企业 (B2B) 两种渠道。

People People 也提供瓶装和罐装啤酒。 摄影：RYAN LOH

在消费者方面，该啤酒厂计划通过 Burnt Ends 旗下的所有餐厅、自家的线上渠道、外卖平台 Grab 以及零售商销售其啤酒。

在企业对企业方面，People People 已经为外部合作伙伴生产桶装啤酒，客户包括餐厅、超市、酒吧及其他餐饮运营商。

该啤酒厂看到了向东南亚周边市场出口的潜力，不过区域扩张仍是一个长期目标。

Calder-Scholes 表示：“我毫不怀疑，我们酿造的啤酒及其卓越品质将吸引来自海外的兴趣。”

然而，就目前而言，当务之急是巩固 People People 在本土市场的根基。

他补充道：“我们比计划中要忙得多。这让我们相信，我们正走在正确的道路上。”