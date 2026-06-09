强势美元与关税威胁引发亚洲货币普遍遭抛售

能源冲击拖累印尼盾和日元跌至新低，美国新关税令韩元和林吉特雪上加霜

【新加坡】过去一周，一些亚洲货币因美元走强而遭受重创，兑美元和新加坡元的汇率均走弱至低点。

尽管上周五（6月5日）公布的就业数据强于预期，市场预计美国联邦储备局（简称美联储）将加息，许多亚洲国家仍准备捍卫本国货币。

过去一周，印尼盾数次跌至低点。上周三，印尼盾兑新加坡元汇率跌破14000关口。周一，该货币兑美元也 贬值至历史新低，而在上周三也首次 突破了18000大关。

分析师指出，由于美联储持续的鹰派货币政策以及不断扩大的利率差距，印尼盾、日元和韩元面临着 巨大的贬值压力。

例如，与中东紧张局势相关的油价上涨，以及大量资本从印尼债券和股票市场流出，都对印尼盾构成了压力。

同样，由于日本央行 (BOJ) 与美国联邦储备局之间顽固存在的巨大息差，尽管政府进行了市场干预，日元仍继续在多年低点附近徘徊。

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然而，新加坡元却逆势走强。尽管地缘政治紧张局势再起，亚洲各地经济基本面出现分化，但新加坡元兑几种区域货币的强势表现仍在延续。

投资者因新加坡元的避险地位而青睐它。过去一个月，新加坡元兑印尼盾升值约3%，兑日元升值0.5%。

今年以来，新加坡元兑这两种货币分别升值了8.7 %和1.9%。

印尼盾困境

随着全球投资者对印尼不断贬值的货币和暴跌的股市失去信心，“卖出印尼”的情绪正逐渐增强。

印尼基准的雅加达综合指数在1月份创下历史新高后仅五个月，便暴跌了约38%，至近六年来的低点。

即将到来的MSCI指数重新分类，以及对政府干预大宗商品出口的担忧，都促成了此次抛售。

高企的油价进一步加剧了该国的财政状况。其4月份的贸易顺差从3月份的33亿美元收窄至8900万美元，为近六年来最低水平。

贸易顺差的锐减是由于原油和成品油进口激增。印尼 5月份的年度通货膨胀率也已接近央行目标区间的上限。

大华继显 (UOB Kay Hian) 分析师 Suryaputra Wijaksana 在上周三的一份报告中表示：“（这）表明美伊战争正在对印尼的经济和外部平衡产生实质性影响”，并预计对印尼盾的影响“将持续到2026年”。

印尼央行于5月29日表示，将继续致力于维持印尼盾的稳定。DBS的分析师周四指出，该央行已试图通过维持较高的短期利率来吸引资本流入，包括上月审慎地将其政策利率上调了50个基点。

然而，大华继显的 Wijaksana 坚称，虽然对现货和无本金交割远期市场的干预会减缓贬值速度，但“不太可能逆转这一趋势”。

日元干预效果不彰

尽管东京当局在4月底至5月底期间曾入市干预以支撑日元，但日元兑新加坡元和美元的汇率仍持续贬值。

金融服务公司 MUFG 的分析师在周一的一份报告中表示：“全球收益率的上升和能源价格的上涨，抵消了旨在提振日元的努力。”

尽管如此，SMBC司库部首席外汇策略师兼研究组负责人 Hirofumi Suzuki 周三表示，如果中东紧张局势出现缓和迹象，日元的弱势可能会结束。

他指出，冲突对原油价格造成的上行压力，使得日元的抛售压力更容易积聚。

银行和在线金融服务集团 Swissquote 的高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 周四指出，日元的快速贬值“对（日本的）经济前景构成了巨大压力”，同时也让日本央行陷入了抗击通胀与支持增长的两难境地。

她补充说：“可惜的是，要真正扭转日元的贬值趋势，日本央行别无选择，只能加息。” Suzuki 也表示，此举可能会为日元提供一些支撑。

美国关税将施加压力

美国新提出的“301条款”关税旨在惩罚那些华盛顿方面认为存在不公平做法的贸易伙伴，这正对许多受贸易影响的亚洲货币构成压力。

Maybank外汇研究主管 Saktiandi Supaat 指出，尽管一些区域性货币具有潜在的韧性，但有关关税的言论已开始影响汇率走势。

然而，新加坡元预计将继续强于其区域同行，因为新加坡受到拟议关税的直接影响普遍低于其他经济体。

他补充说，该货币也受益于稳健的宏观经济基本面。

兑林吉特方面，新加坡元在过去一个月上涨了约1.9%，周一报3.15。Saktiandi 表示，尽管近期两种货币的韧性使该货币对的汇率维持在3.10附近，但拟议的关税已将其推高至3.12的水平。

他预计未来几周该货币对的交易区间将在3.10至3.15之间。

他指出，新关税对韩元的影响将更为显著。过去一个月，新加坡元兑韩元已攀升约3%，在周一上午达到1206的历史高点。

Saktiandi 表示，由于现有的负面情绪，关税提案将给韩元带来更沉重的压力，并加剧了如高昂能源进口成本和股市抛售等国内压力。

这种弱势可能会促使韩国上调政策利率，Maybank预计新加坡元兑韩元汇率将在1150至1250之间交易。

兑泰铢方面，受金价疲软的推动，新加坡元本月上涨约0.4%，周一上午报25.5。今年以来，新加坡元兑泰铢已上涨约4.1%。

Saktiandi 表示，他预计新加坡元兑泰铢将在23.5至27.5的区间内，围绕25的水平交易。

尽管如此，泰铢仍面临着长期的国内挑战。Bank of America 经济学家 Pipat Luengnaruemitchai 于5月26日指出，结构性阻力、潜在的能源冲击以及预计将出现的经常账户赤字，可能会为泰铢创造一个重要的转折点，使其进一步走弱。