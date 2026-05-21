新加坡为何超越印尼，成为东南亚最大股票市场——未来将如何发展

新交所市值攀升至6440亿美元，而印尼证交所市值则降至6180亿美元

分析师表示，鉴于新加坡股市不断改善的市场深度、监管稳定性和避险地位，除非出现重大冲击，否则它很可能保持领先地位。 照片：商业时报资料

【新加坡】分析师表示，在印尼股市因前景疲软和投资者情绪恶化而下滑后，新加坡已超越印尼，成为东南亚最大的股票市场。

彭博社截至5月19日的数据显示，在新加坡交易所（SGX）上市的公司总市值已攀升至约6440亿美元。这一数字超过了印尼股市，后者在雅加达上市股票长期下跌后，市值已降至约6180亿美元。

目前，泰国是该地区第三大股票市场，市值约5760亿美元，其后是马来西亚、越南和菲律宾。

新交所集团（SGX Group）股票部主管 Ng Yao Loong 表示，新加坡股市的发展反映了市场对该国股市深度和流动性的信心日益增强。

他指出：“在一个更不确定的全球环境中，新加坡受益于其作为资本形成和价格发现的可信赖中心的地位。”他补充说：“同时，我们不认为这是一个终点，而是提醒我们需要做更多的工作，以进一步深化流动性、增强上市公司的多样性、扩大全球连通性并拓宽投资者参与度。”

受情绪和政策担忧拖累的印尼市场

这一转变发生之际，印尼的货币和股市正因投资者对政府支出计划、市场透明度和央行独立性的担忧而面临压力。

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雅加达综合指数（JCI）年初至今已下跌超过26%。

在此背景下，Macquarie Capital 亚细安股票研究主管 Jayden Vantarakis 告诉《商业时报》，印尼盾走弱，加上对宏观经济和政策前景的担忧，导致了股市成交额的萎缩。

周一（5月18日），印尼盾兑美元汇率跌至历史新低，跌幅超过1%，至1美元兑1万7668印尼盾。

与此同时，RHB 银行股票研究主管 Shekhar Jaiswal 指出，印尼面临着不透明的所有权结构、低自由流通股水平以及与MSCI相关的动态所带来的挑战，这些因素引发了大量资金外流。

今年1月，由于对所有权结构和交易透明度的担忧日益加剧，引发了大规模抛售，印尼证券交易所（IDX）市值蒸发了800亿美元。全球指数提供商 MSCI 警告称，由于透明度、市场操纵和股权高度集中等问题，可能会将印尼从“新兴”市场降级为“前沿”市场，这进一步加剧了市场的担忧。

随后，MSCI 表示，由于对自由流通股水平和整体市场准入的持续担忧，将暂时冻结对印尼股票的指数处理。该公司还将其全球指数中的几家大亨关联公司移除，包括 Barito Renewables Energy、Dian Swastatika Sentosa、Amman Mineral Internasional 和 Chandra Asri Pacific。

此外，MSCI 收紧印尼股票自由流通股要求的提议，在一个许多大型企业集团都保持着严格控股的市场中，引起了密切关注。

在雅加达上市的股票长期下跌后，印尼股市的市值已降至约6180亿美元。 照片：路透社

新加坡表现更为强劲

与印尼市场的持续疲软相比，新加坡的市场表现相对更为强劲。

根据新交所5月13日发布的4月份市场统计报告，基准海峡时报指数（STI）年初至今上涨了8.28%，环比上涨0.6%。

与此同时，4月份该交易所的证券市场总成交额同比增长6%，达到432亿新元。

对此，Macquarie 的 Vantarakis 表示，新加坡的价值释放举措、股市发展计划以及整体市场的积极情绪都为流动性提供了支持。他补充说：“根据我们目前看到的情况，我认为没有理由扭转这一趋势（指新加坡保持排名）。”

RHB 的 Jaiswal 补充说，新加坡受益于其稳定的治理和强劲的外国资本流入，而其避险港湾的吸引力也起到了支撑作用。

他还提到，正在进行的监管改革正在改善国内流动性，加强对研究覆盖不足股票的分析，并支持整体市场的活力。

市场前景如何？

分析师表示，随着新加坡超越印尼成为东南亚最大的股票市场，这一转变可能对亚细安市场产生更广泛的影响。

Jaiswal 指出，在当前的宏观经济环境下，投资者更青睐新加坡。而像印尼这样存在结构性问题的市场，则面临更严格的审查和资本外流。

他补充说：“对新加坡而言，这种分化巩固了其作为该地区金融中心的地位；对印尼而言，这凸显了进行市场改革的紧迫性——包括提高透明度、自由流通股比例和公司治理水平——以吸引和留住外国投资。”

他解释说，鉴于新加坡不断改善的市场深度、监管稳定性和避险地位，除非出现重大冲击，否则它很可能保持领先地位。

辉立证券（Phillip Securities）研究主管 Paul Chew 表示，新加坡地位的次要好处是被动资金流将向该市场分配更多资本。他补充说，新加坡也正在寻求与其他亚细安交易所进行更深入的合作，为新上市公司建立一个更大、更具吸引力的流动性池。

Chew 指出：“由于资本注入股市、货币稳定、低利率以及庞大的银行体系（在利率攀升时可作为对冲通胀的工具），新加坡的股市正在经历一轮重估。”

尽管印尼股市大幅下挫，DBS 印尼研究团队的 William Simadiputra 仍将该国视为一个“逆向投资机会”。

他指出，主要银行的外国持股比例已急剧下降，而在对增长、政策不确定性和印尼盾贬值的担忧中，投资者情绪依然疲弱。

Simadiputra 补充说，第一季度的企业盈利保持韧性，银行业的资产质量可控，国内消费也保持稳定。“随着估值接近历史低点，一旦宏观和地缘政治风险开始缓解，印尼将为寻求投资这个东南亚最大经济体的长期投资者提供一个有吸引力的切入点。”