情绪红利：保持冷静的复利回报

COMMENTARY

一只交易所交易基金如何帮助投资者预先化解“错失恐惧症”

投资交易所交易基金（ETF）的人无需提前挑选赢家，也永远不会完全错过，因为他们购买的是市场的参与权。 照片：YEN MENG JIIN, BT

周一上午11点，跨国公司销售经理 Jane 发现自己很难专注于正在准备的季度报告。

在她投资组合中占有相当大比重的股票 星展银行 (DBS) 在过去两小时内上涨了2.6%，她无法决定是该锁定利润，还是继续持有以期待更高回报。

而在50米外，她的同事 Sherry 正在高效地处理待办事项。Sherry 也持有星展银行的股票，但她是通过一只基于海峡时报指数 (Straits Times Index, 简称STI) 的交易所交易基金（ETF）持有的。

Sherry 的投资组合主体由 ETF 基金构成，外加少数旨在创造阿尔法（alpha）超额收益的机会型持仓。

这两个故事代表了我每天都能看到的真实客户情境。两位主角之间的差异不在于知识或技巧，而在于情绪风险敞口。

在整个投资生涯中，这种差异会累积成一种情绪红利：即通过保持冷静所获得的回报。

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许多人都知道 ETF 能够分散投资回报，但很少有人听说它也能分散我们的情绪。

通过预先承诺持有一篮子资产，ETF 能最大限度地减少对个人投资者伤害最大的三种偏误：错失恐惧症（Fomo）、损失厌恶以及频繁交易的冲动。

管理“错失恐惧症” (Fomo)

Fomo 的本质其实是一种对后悔的恐惧：眼看别人获利，自己却选择观望时所感到的刺痛。

当某只股票飙升30%而你却一股未持时，这种懊悔感可能会驱使你追高买入，并期望你已错过的涨势能够重演。

ETF 能够预先化解这个问题。例如，如果你持有STI ETF基金，那么你就已经按指数权重持有了星展银行、 华侨银行 (OCBC) 以及 大华银行 (UOB) 的股票。

当新加坡的银行股大涨时，你的ETF基金也会随之上涨（尽管幅度较小）。你无需提前挑选赢家，也永远不会完全错过，因为你在投资ETF时就已经买入了市场的参与权。

当然，只有当你清楚自己持有什么时，这份冷静才能奏效。但这类信息很容易找到。海峡时报指数的成分股都罗列在新加坡交易所的网站上，而所有ETF基金经理也都会公布其基金的主要持仓和行业权重。

清楚自己持有什么，就能平息 Fomo 情绪。

用数学逻辑弱化痛苦

行为学研究者 Daniel Kahneman 和 Amos Tversky 的研究表明，损失100美元带来的痛苦大约是赢得100美元所带来快乐的两倍。

这就是“损失厌恶”心理。也正因如此，一只股票下跌40%就可能毁掉你一周的心情，并促使你在最糟糕的时刻恐慌性抛售。

现在，我们来算算ETF内部的数学题。一只下跌40%的股票，如果仅占基金的3%，那么它给整个投资组合带来的拖累仅超过1%。你感受到的只是涟漪，而非重击。

此外，还有一个更微妙的机制在起作用。当你持有10只不同的个股时，你会在脑中保留10个心理记分牌，并对每一个的变化做出反应。经济学家 Richard Thaler 将此称为“狭隘框架”效应。

ETF 则迫使你采取相反的方式：一个投资项目，一个数字。你看到的是整片森林，而不是10棵令人焦虑的树木。而且，由于你的投资组合被简化成了一个单一的数字，你查看价格的频率也会降低。

这一点至关重要，因为你看得越频繁，你注意到的损失就越多，你的决策就会变得越胆怯。

别把冷静与无聊混为一谈

坦白地说，事情还有另一面，因为这一切并非没有代价。消除痛苦的聚合效应，同样也消除了刺激感。

从设计上讲，指数基金有点无聊，而无聊可能很危险。它会诱使投资者放弃冷静，转而投资个股，并悄悄地重新引入他们刚刚摆脱的种种偏误——这次还附带了交易成本。

关于其后果，研究结果直截了当：金融学教授 Brad Barber 和 Terrance Odean 发现，过度交易会削弱投资回报。

解决方法不是压抑这种冲动，而是为它提供一个有边界的专属空间。让一只宽基ETF构成你投资组合的核心（比如70%），并让它来承担情绪上的“重任”。

然后，你可以研究并配置一小部分资金到个股上，以追求更高的回报。由于投资于个股的金额减少，即使发生亏损，也只会让你感到刺痛，而不会造成重创。

对账单上看不到的红利

在截至6月30日的十年间，道富SPDR海峡时报指数ETF (State Street SPDR STI ETF) 和安本新加坡海峡时报指数ETF (Amova Singapore STI ETF) 的年化回报率均接近10%。但这个数字只是故事的一半。

故事的另一半是那些你在恐慌中没有做出的决定，那些你没有过早卖出的赢家，以及那些没有让你辗转难眠的输家。

将ETF作为核心持仓的潜在优势在于，它能让你减少情绪波动。而在投资中，更少的情绪波动往往能让你获得更好的操作和更高的收益。

作者是 大华继显 (UOB Kay Hian) 的副董事兼交易代表