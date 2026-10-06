The Business Times
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SCIENCE OF WEALTH

从未兑现的降息与债券的投资价值

当股市最终动荡时（这是“何时”而非“是否”的问题），多元化投资的益处将最为凸显。

    • 专业预测人士在预测利率下一步走向时，仍时常出错。因此，围绕“美联储下一步行动”来构建投资组合，无异于一场真正的赌博。
    • 专业预测人士在预测利率下一步走向时，仍时常出错。因此，围绕“美联储下一步行动”来构建投资组合，无异于一场真正的赌博。 照片：路透社

    Samuel Rhee

    Published Tue, Oct 6, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    在2026年的大部分时间里，市场的普遍预期是美国联邦储备局（美联储）的下一步行动将是降息。

    就在今年4月，路透社对经济学家的一项调查还显示，美联储将维持利率不变直到9月，然后开始放宽政策。交易员为此布局，策略师围绕此预期撰写报告，投资者也纷纷向此倾斜。

    这再次提醒我们，为何预测是一个危险且可能代价高昂的行业。

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