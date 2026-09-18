为什么新加坡最好的年金也可能不够

MONEY WISDOM

结合公积金终身入息计划、现金和现金等价物以及私人年金，可提供更可靠的退休收入

与公积金终身入息计划不同，私人年金允许您指定配偶在您去世后继续领取派息。 照片：PIXABAY

我一直认为，年金在每位退休人士的支出计划中都占有一席之地。年金是少数几种——甚至可能是唯一一种——能够同时降低长寿风险和投资波动风险的金融工具。

这对两类退休人士尤其重要。

第一类是精通投资的人士。他了解市场和复利。他知道，从投资组合中提取资金用于开支的最糟糕时机，恰恰是市场下跌的时候，因为这样做会锁定亏损，导致资金消耗速度快于预期。