为何消费级人工智能代理可能成为下一个重大投资转变

CIO CORNER

它们能够日益将人工智能技术扩展到更广阔的经济活动领域中

ChatGPT的问世让人们能够直接与人工智能对话。这可能很快会转变为我们可以将任务委托给的对象——消费级代理人工智能。 图片来源：路透社

三年前，ChatGPT将人工智能带入了人们的日常生活。人们第一次可以直接与人工智能对话。你提出问题，它给你答案。

那就是ChatGPT的问世所带来的变革时刻。而下一次的转变可能会产生更为深远的影响。

人工智能可能很快会从一个我们与之对话的工具，转变为一个我们委托其办事的代理。这正是消费级人工智能代理所带来的前景。