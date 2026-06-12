Maybank：因中国审查财富流动新规，新加坡银行股遭抛售属反应过度

Maybank：DBS、OCBC、UOB股价下跌提供买入良机

【新加坡讯】Maybank Research周四（6月11日）表示，近期因市场担忧北亚财富管理业务增长可能放缓而抛售新加坡银行股的行为“反应过度”。

过去一周，受中国收紧资金外流规定以及全球市场人工智能相关板块普遍回调的消息影响， DBS 股价下跌4.6%， OCBC 下跌5%， UOB 则下滑2.3%。

鉴于新加坡三大银行都将财富管理作为增长引擎——例如，DBS计划到2027年在亚太区开设18家新财富管理中心并升级36家现有中心——一些分析师因此担心，更严格的监管框架可能会阻碍这一战略。

Maybank的数据显示，从地理区域来看，北亚地区为DBS贡献了22%的税前利润，为OCBC贡献了18%，为UOB贡献了7%。

什么是第837号令

将于7月1日生效的中国国务院第837号令，可能会限制北亚的财富管理渠道。新规将首次把中国大陆境内的居民个人纳入境外投资备案和安全审查的官方范围。

此举促使JPMorgan在周三将DBS的评级下调至“中性”。

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然而，Maybank分析师Thilan Wickramasinghe维持对新加坡银行业的“积极”评级，他认为直接影响应该有限。

Wickramasinghe在报告中指出：“中国在岸财富并非新加坡银行的客户群体。作为北亚地区核心客户群的离岸资本，应该不会受到新规影响。”

该券商表示，这些法规似乎旨在封堵来自中国的非监管渠道资金外流，而非阻止所有的财富外流活动。

Maybank认为，其主要政策目标是将资金流引导至获批的合规渠道，这“有助于中国实现人民币国际化的雄心”。

Maybank表示，新规定主要针对居住在中国大陆的中国居民，而这是新加坡银行未获准服务的客户群体。

这些银行的业务重点仍然是离岸中国财富，包括财富源于中国境外，或在香港、新加坡或其他海外市场拥有业务、资产或家族办公室的客户，而非中国大陆居民。

Wickramasinghe说，中国大陆居民在将财富移出中国方面本已面临限制，因此这些规定“更多是现有管制的延伸，而非针对新加坡银行主要客户群体的全新限制”。

此外，尽管本地银行近期一直在扩大其在北亚的财富管理投资，但Maybank了解到，其管理资产的更大部分仍来自新加坡和东南亚。

总体而言，该行业基本面依然稳固，前景展望具有“强大的执行力、优良的资产质量和区域性增长”。Maybank将近期的股价疲软视为增持股票的机会。

报告称：“强大的执行力、优良的资产质量、手续费收入增长、净息差见底回升以及信贷需求上升等基本驱动因素，使我们维持积极的展望不变。”报告补充说，DBS和OCBC是首选股。

OCBC因在“一个OCBC”（One OCBC）战略下“实现协同效应”并将其战略重心转向亚细安而受到关注，该券商认为此举应能进一步限制来自北亚的不确定性。

与此同时，DBS因其持续提供“强大的资本回报可见性和规模驱动的执行力”而受到青睐。