黄金、人工智能及其他：解答投资者对2026年下半年的五大关键问题

专家称，亚洲股市估值“合理”，仍具强劲增长前景

对投资者而言，今年上半年是动荡的。 照片：路透社

[新加坡] 从中东战争爆发导致石油和能源价格剧烈波动，到持续的人工智能技术发展重塑全球科技股市场，投资者经历了动荡的2026年上半年。

《商业时报》探讨了投资者在今年下半年可能寻求答案的五个主题。

1. 人工智能资本支出激增——是福是祸？

分析师表示，今年下半年人工智能资本支出将大幅增加。

值得注意的是，根据彭博社和 Manulife Investment Management 的数据，Amazon、Oracle 和 Microsoft 等美国超大规模数据中心运营商的资本支出到2026年底将达到约7000亿美元，到2027年将达到约8000亿美元。

HSBC 在一份年中全球投资展望报告中指出：“如果人工智能资本支出保持强劲并持续商业化，盈利可以支撑市场并证明高估值的合理性。”

但 Amundi Investment Institute 的专家认为，这场人工智能支出热潮“不仅仅是股市的题材”。

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他们表示：“随着（人工智能超级周期的扩大）赢家和输家的出现，各行业和地区之间的分化将加剧，这使得多元化投资对投资组合的韧性至关重要。”

BlackRock Investment Institute 的一份报告指出，人工智能发展中的瓶颈领域——例如芯片、电力和数据中心——的机会值得关注。

尽管如此，对各方参与者而言，情况也可能同样容易地全面恶化。

HSBC 的分析师表示：“如果投资者开始质疑这笔支出的回报、商业化的持久性，或者在超大规模数据中心运营商触及融资和集中度限制时融资的可用性，那么市场最强劲的支撑点可能成为其关键的弱点。”

2. 在一连串供应冲击下，黄金还是可靠的对冲工具吗？

黄金是一种受欢迎的避险资产，但其近期的市场行为已引起一些投资者的担忧。

其现货价格在周一（7月13日）跌破每金衡盎司4000美元，延续了自6月以来的跌势。

与此同时，通货膨胀和持续的美伊战争导致能源价格上涨，加上加息可能性增加，削弱了黄金相对于固定收益等生息资产的吸引力。

然而，分析师们在今年剩余时间里仍然看好这种黄色金属——Amundi 的分析师设定了每盎司5000美元的目标价。

HSBC 的专家表示，黄金目前的疲软并不使其“脆弱”，而是表明它是一种“周期性风险资产”。

他们在该银行的年中全球投资展望中指出：“各国央行持续购买黄金，强化了其作为美元体系之外储备资产的角色。”

“黄金仍然具有通过传统金融资产难以复制的保险价值。”

Amundi 的分析师还表示，有限的矿产供应和不断增长的全球债务应该会支撑金价，因为投资者寻求多元化和可靠的价值储存手段。

在东南亚地区，新加坡因其能为投资者提供“防御性”仓位，仍是众多分析师的首选市场。 照片：商业时报资料

3. 投资亚洲股市在下半年是否是明智之举？

分析师认为，由于估值“合理”，亚洲股市存在强劲的增长前景。

此际，区域市场出现剧烈波动，焦点集中在主要芯片制造商SK Hynix 于7月10日在纳斯达克的首次亮相。在投资者激烈的获利回吐之后，其股价在周一暴跌超过15%，侵蚀了部分盈利乐观情绪。

但 Manulife Investment Management 亚洲股票主管 June Chua 认为，韩国作为一个市场仍有增长空间。

她指出：“尽管韩国是今年（亚洲市场中）表现最强的市场，但它仍然是最便宜的市场。”

“我们还看到包括中国、印度尼西亚、菲律宾以及马来西亚在内的许多市场，其交易价格远低于历史平均水平。”

在东南亚地区，新加坡也仍然是众多分析师的首选市场，因为它为投资者提供了“防御性”仓位。

Chua 表示：“股权市场发展计划 (Equity Market Development Programme)、健康的首次公开售股 (IPO) 渠道、强劲的区域资金流以及不断走强的新加坡元，都继续为市场提供了非常有利的支持。”

华侨银行 (OCBC) 股票分析师指出，由于成长股的强劲企业盈利，新加坡股票的估值处于合理区间。

新科工程 (ST Engineering) 、 胜科工业 (Sembcorp Industries) 和 吉宝 (Keppel) 等蓝筹股，以及包括 吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit) 和 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 在内的几只新加坡上市房地产投资信托 (Reits)，均在其下半年展望报告中获得“买入”评级。

4. 各国央行将如何转向？粘性通胀对固定收益意味着什么？

多位分析师表示，2026年下半年可能会开始出现更为鹰派的央行政策方向——尽管大多数人认为美国联邦储备局（美联储）的利率将维持到年底。

Franklin Templeton 在7月10日的一份报告中指出，这是在全球逆风和中东战争持续导致能源价格上涨的背景下发生的，其中高企的核心通胀是“主要担忧”。

因此，华侨银行 (OCBC) 财富咨询执行董事 Afdhal Rahman 对在利率将在更长时间内保持高位环境下投资长期债券持谨慎态度。

他在周二的一份报告中表示：“（这是因为）久期可能更多地成为投资组合的拖累，而不是稳定器。”

因此，他目前更青睐加权平均久期为三到七年的优质、短久期固定收益资产。

Manulife Investment Management 亚洲固定收益主管 Murray Collis 表示，在鹰派政策环境下，亚洲美元投资级和高收益债券可以提供更高的收益率和较低的利率敏感性。

他补充说：“现实情况是，（投资级债券的）风险溢价，尤其是在美国和加拿大，已经非常紧张。”

他还表示，如果投资者将目光投向北美市场以外，转而关注亚洲，他们的固定收益资产有望获得“更高的回报”。

“我们看到（私人信贷的）收益率非常诱人，具有吸引力。” Luke Browne, Manulife Investment Management 全球多资产解决方案主管

5. 在2026年剩余时间里，私募市场能否保持稳定？

《商业时报》采访的专家们对私人信贷领域未来的回报潜力看法不一。

Manulife Investment Management 全球多资产解决方案主管 Luke Browne 目前对私人信贷表现出“高度信心”。

他说：“我们在那里看到的收益率非常诱人，具有吸引力。”

Morningstar 的分析师也表示，中端市场私人信贷基本面持续走弱，反映出“利润率压力、不均衡的收入增长以及更高的偿债成本”。

Man Group 指出，信贷质量和审慎的管理人选择对于该资产类别的未来仍然“至关重要”。

至于私募股权，Browne 对该领域持“低配”态度，因为考虑到“我们现在所处的周期位置”以及“当前的估值水平”。

他说：“我们只是觉得（在投资组合退出方面）有点力不从心，私募市场其他领域有更好的机会。”