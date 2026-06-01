「新加坡不能再继续将客户流失给迪拜和香港」：业内人士称，加快客户引导流程对保持财富中心优势至关重要

随着对超高净值客户的争夺日益激烈，这个城市国家正加紧消除程序上的阻力

在为超高净值客户办理开户手续时，财富来源确认流程通常是最耗时的环节。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 随着亚洲超高净值客户争夺战愈演愈烈，新加坡正致力于解决富裕客户和家族办公室日益关注的一个痛点——冗长的客户引导流程，以提升其作为领先财富中心的优势。

新加坡金融管理局 (金管局) 正采取措施，将超高净值客户的私人银行开户时间缩短至一个月以内。

此举出台的背景是，在全球不确定性日益加剧的情况下，香港等竞争对手金融中心正加紧努力，以争夺更大的财富份额。

业内人士对此举表示欢迎，认为这不仅将增强新加坡对富裕客户的吸引力，同时也能保持其作为值得信赖的金融中心的声誉。

竞争压力日益增大，Boston Consulting Group 的研究发现，香港已超过瑞士，成为全球最大的跨境财富中心。新加坡在该报告中排名第三。

Fenergo 亚太区市场开发主管 Bryan Keasberry 表示：“新加坡不能再继续将客户流失给迪拜和香港了，因为客户首先遇到的就是私人银行要求的一大堆客户身份认证 (KYC) 文件，而这些文件与其实际风险状况并不相称。”

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他补充说：“我们自己的研究表明，包括新加坡在内，很高比例的银行正因为客户引导流程缓慢且效率低下而流失客户。”

“如果你想发展业务，这就是一个问题。”

Fenergo 是一家为金融机构提供数字解决方案的公司。其《2025年金融犯罪行业趋势》报告发现，76% 的新加坡银行表示，曾因客户引导流程缓慢或效率低下而流失客户。

相比之下，美国同业的这一比例为 65%，英国银行则为 72%。

Keasberry 还指出，地缘政治的不确定性激发了富裕人士在新加坡开设账户的兴趣，这给私人银行的客户引导和 KYC 团队带来了更大压力。

Bayfront Law 董事 Ryan Lin 表示：“过去几年，我们看到客户引导的时间线变长了，尤其是在全球和新加坡发生多起与反洗钱 (AML) 相关的案件、导致监管审查收紧之后。”

他补充说，如今开设一个私人银行账户可能需要大约六个月的时间。

在最近的一份通告中，金管局强调了财富来源确认流程应与风险相称的重要性，以确保新加坡的反洗钱机制“不会给合法企业和投资者造成不必要的负担”。

此举旨在提高效率，而非降低标准。

作为这方面努力的一部分，私人银行业小组已承诺改善客户引导实践。其目标是在2026年底前，将大多数客户的开户时间缩短至一个月以内。

客户引导流程为何耗时如此之久

业内人士指出，客户引导流程中最耗时的环节通常是收集和证实客户的财富来源。

尤其是在财富来自不同活动且积累时间较长的情况下，这一问题更为突出。

Citi Private Bank 新加坡和马来西亚市场主管兼南亚投资顾问负责人 Lillian Liao 表示：“主要挑战在于，由于时间久远，无法获得直接的（财富来源）证实证据，例如几十年前的工资单和投资交易报表。”

她补充说，银行届时将不得不采取其他方法来证实财富来源，例如通过行业基准研究，来全面评估客户财富来源的合理性和可信度。

Bayfront Law 的 Lin 表示，对于更复杂的财富结构——特别是那些需要金管局批准的结构，如13O条款基金结构——客户通常也需要通过受监管的私人银行和其他持牌中介机构来完成引导流程。

根据新加坡金融管理局的资格标准，13O条款基金结构适用于由新加坡基金经理管理、在新加坡注册成立的公司，且其在指定投资中拥有至少2000万新元的管理资产。

他表示，在这种情况下，还需要通过合规、反洗钱和资金来源审查，增加了一层额外的审视。

为了解决这类延迟问题，金融机构正转向先进技术和代理式人工智能。

例如，Liao 表示，Citi 正在探索使用人工智能 (AI) 来改进与财富来源程序相关的 KYC 流程。

这包括使用人工智能驱动的解决方案来撰写财富来源说明、从公开来源提取信息、对申报的收入和财富流进行合理性评估，以及评估客户资料的内部一致性和合理性。

该私人银行全球首席运营官 Jacky Ang 表示，Bank of Singapore 去年已将代理式人工智能引入其 KYC 流程。

此举标志着从将人工智能用作助手，转向利用该技术在受控范围内执行任务。

他指出，过去需要长达10天才能完成的任务，现在大约一小时就能完成，“显著”减少了人工操作，并实现了更无缝的客户引导和审核体验。

但他补充说，这项技术并不能取代人工监督。

他说：“客户关系经理和合规团队仍负责判断和最终批准。”

在速度与合规之间取得平衡

业内人士表示，银行应注重效率，而不仅仅是增加人手，并且必须将真正高风险的案例与主流客户区分开来，并以不同方式处理。

Keasberry 指出：“如果流程设计得当，速度和合规可以齐头并进。”

“那些做得好的银行利用技术来消除重复工作，这样客户就不会被反复要求提供相同的信息，同时又能保持清晰的审计线索，向监管机构展示做出某些决定的原因。”

Lin 强调，新加坡仍然具有吸引力，这得益于其政治稳定、健全的法治和强大的金融生态系统。

他表示，这一点很重要，因为高净值个人和家族办公室正在非常仔细地比较不同司法管辖区的政治稳定性、监管确定性、强大的法律机构和信誉良好的金融交易对手。

他补充说：“根据客户的初步反馈，他们对（金管局）的通告表示欢迎，并称赞这是朝着提高在新加坡设立财富结构效率的正确方向迈出的一步。”

“在我看来，金管局并非在放松反洗钱标准，而是在提醒金融机构避免采用过于僵化或一刀切的流程，因为这可能为合法投资者和企业带来不必要的阻力。”

业内人士也一致认为，在各方争夺更大全球财富份额的背景下，这项指令敲响了警钟。

正如 Keasberry 所说：“如果这里的客户引导流程比其他中心更困难，客户是会注意到的。”