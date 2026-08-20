分析师：新加坡电信价格战挤压盈利，为星和与M1合并提供更强理由

分析师表示，行业整合必须发生在移动网络运营商之间，而不仅仅是虚拟运营商。

截至6月30日的上半年，星和（StarHub）的Ebitda（息税折旧及摊销前利润）——不包括与淡马锡（Temasek）的合资网络安全公司Ensign——下跌了23.8%。 照片：商业时报资料

【新加坡】分析师表示，本地移动服务收入疲软，以及星和（StarHub）与新电信新加坡（Singtel Singapore）日益加剧的盈利压力，正在为这个竞争激烈的国内市场进行行业整合提供更充分的理由。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师Chris Muckensturm表示，现有电信运营商若要改善其移动服务收入，行业整合势在必行。

她告诉《商业时报》：“如果行业未能进行有意义的合理化整合，我们认为现有运营商的移动服务收入增长要实现持续复苏，其空间有限。”

在截至6月30日的上半年，星和的移动服务收入同比下降10.5%，从2.741亿新元降至2.453亿新元。

新电信新加坡第一季度的移动服务收入从去年同期的3.03亿新元下滑4%，至2.9亿新元。

新电信新加坡的业务涵盖消费者和企业两大板块，其总收入从9.29亿新元下降3.1%至9.01亿新元。

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相比之下，新电信集团的运营收入则从去年同期的34亿新元增长4.9%，至36亿新元。

新电信管理层在7月举行的年度股东大会上透露，其企业业务占新电信新加坡总收入的一半以上，但并未公布确切的收入构成比例。

Maybank Research分析师Hussaini Saifee表示，消费者市场的激烈价格竞争是导致收入下降的关键因素。他指出，市面上有定价在10至12新元的移动套餐，以及低至每月30新元的宽带配套。

他表示：“运营商仍在将争取用户置于盈利能力之上。”

激烈的价格竞争已对电信公司的盈利造成拖累。

在截至6月30日的上半年，星和的Ebitda（息税折旧及摊销前利润）——不包括与淡马锡（Temasek Holdings）的合资网络安全公司Ensign——下跌了23.8%，至1.549亿新元。

CGS International分析师Prem Jearajasingam指出，不计Ensign在内，星和的基本净利润从去年同期的5190万新元暴跌76.1%，至1240万新元。

与此同时，在截至6月30日的第一季度，新电信新加坡的Ebitda从3.8亿新元下跌4.6%，至3.63亿新元。

Simba的澳大利亚上市母公司Tuas Limited预计将在9月的某个时候公布其2026财年的业绩。

盈利压力不仅体现在最新的业绩中。

星和截至2025年12月31日的2025财年Ebitda下降了12.3%，而新电信新加坡截至3月31日的2026财年Ebitda下降了6.8%。

标普全球评级（S&P Global Ratings）于周三（8月19日）将新电信的发行人信用评级从“A/A-1”上调至“A+/A-1”，理由是其资产负债表有所改善。

尽管评级有所提升，但该机构特别指出新电信在新加坡的电信业务是潜在的不利因素。

这家全球信用评级机构表示：“我们认为，未来几年新电信集团的业务基本面将略有改善，但这不包括其在新加坡的电信业务。”

“由于行业整合停滞不前，新电信在新加坡的消费者业务面临着价格压力。”

辉立证券研究（Phillip Securities Research）研究主管Paul Chew表示：“当运营商开始亏损时，这种不可持续性会变得更加明显。”

“在新加坡运营四家移动运营商只会给整个行业带来微薄的回报。”

另外两家运营商是吉宝（Keppel）的子公司M1和Simba，两者价值14.3亿新元的合并计划已于今年5月告吹。

星和与M1的交易是催化剂

但分析师表示，若要行业实现长期复苏，整合范围需要超越移动虚拟网络运营商（MVNO），延伸至移动网络运营商本身。

MVNOs是不拥有任何实体网络基础设施，而是依附于移动网络运营商网络的移动服务提供商。

MVNOs之间的整合意味着其数量将会减少。

RHB股票研究团队在一份报告中写道：“我们认为，星和与M1的潜在整合可能会扭转行业每用户平均收入（ARPU）持续低迷的局面。”

星和的混合ARPU从去年同期的21新元降至20新元；新电信新加坡的移动ARPU则从去年同期的23新元降至22新元。

一份2025年Maybank Research的报告指出，新加坡的移动ARPU水平比其亚太区发达市场同行低15%至40%。

MyRepublic移动用户计划迁移至星和网络，此举延续了自2022年以来的5G批发合伙业务。RHB指出，这加强了星和的多品牌战略，并“在潜在的合并前有效巩固了其地位”。

星和最近还将其MVNO redONE的客户迁移至其廉价品牌eight。

Muckensturm表示，将MyRepublic的4G批发业务经济效益从M1转移到星和，如果M1的估值基于随后较低的盈利，这将“适度改善”星和潜在的谈判地位。

她谈到两家电信公司共享5G独立组网（5G-SA）基础设施的合资企业Antina时说：“此举将通过星和与M1共享的5G基础设施，简化未来的网络合理化进程。”

她补充说，MyRepublic的迁移应能提升星和的高利润批发收入和Ebitda。

但辉立证券研究的Chew警告不要对此举做过多解读。他告诉《商业时报》，这项迁移工作“无论有无任何潜在收购”都会进行。

现金与成本节约

分析师表示，虽然整合可以稳定价格并可能提升本地电信公司的收入，但财务和监管方面的障碍都需要解决。

为给这笔潜在交易提供资金，星和拥有5.16亿新元现金，并可能将其在Ensign剩余的39%股份货币化，Saifee估计该股份价值约3.22亿新元。

CGS International的Jearajasingam则估计Ensign股份的价值为2.66亿新元。

星和管理层曾表示，计划在2026年底前出售其在这家网络安全合资企业中的剩余股份。

Muckensturm补充道：“这笔股权出售，加上额外的债务融资能力，将有助于其确保拥有进行大型并购交易的雄厚资本。”

星和与M1也都在努力降低其成本基础。

星和已承诺实施7000万新元的成本节约计划。其管理层表示，迄今已实现目标的10%。

另外，M1的母公司吉宝也制定了一项为期三年的商业计划，以提升该电信公司的盈利能力和竞争力。

M1也力求到2028年实现每年7000万新元的年度运营成本节约。

今年迄今，公司已实现每年400万新元的运营成本节约，并计划到2026年底实现每年1000万新元的目标。

Chew表示：“（成本节约）若能使其运营更具盈利能力和竞争力，将有助于（M1的）谈判。”

监管问题依然存在

更大的不确定性在于，监管机构是否会支持新加坡四家移动网络运营商之间的再次整合尝试。

今年5月，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）表示，已获悉Simba可能使用了未分配给它的无线电频段来提供移动服务。

新加坡数码发展及新闻部于7月表示，IMDA的调查仍在进行中。

彭博行业研究的Muckensturm表示：“监管机构的信号同样重要，特别是因为之前的M1-Simba交易是因Simba的特定问题而停滞，而非监管机构反对整合。”

分析师们也承认，更严格的监管条例也有助于缓解市场竞争。

Jearajasingam指出：“（星和）管理层认为，一旦第四家运营商Simba被要求遵守现有运营商必须遵循的网络安全及其他规则，竞争压力就有望缓解。”

他补充说，向5G独立组网的迁移也将使现有电信公司受益。已获得700兆赫兹频谱的星和，将从这一转变中获益。

Maybank Research分析师Saifee表示：“我们认为，更严格的网络安全、韧性和5G独立组网要求，可能逐步削弱小型运营商的结构性成本优势，并支持一个更合理的市场结构。”