大华继显看好新航第二季度前景 上调其目标价0.10新元

BROKERS’ TAKE

不过，该券商维持“持有”评级

大华继显的最新预测显示，新航2027财年第一季度的业绩将介于9000万新元的净亏损和1.1亿新元的净利润之间。 照片：YEN MEN JIIN，《商业时报》

【新加坡】大华继显 (UOB Kay Hian) 于周四（7月16日）小幅上调了对 新加坡航空公司 (SIA) 的目标价，主要因看好该航空公司第二季度的盈利能力将出现反弹。

这一预期的改善得益于“有效的成本转嫁”以及这家旗舰航空公司“稳健的燃油对冲仓位”。不过，该券商维持了“持有”评级。

在新航公布第一季度业绩之前， 大华继显也指出，该航空公司2026年6月的运营数据与预测“相符”。乘客和货物运载量同比分别增长了4.1%和5.1%。

大华继显分析师 Roy Chen 表示：“我们现在预测新航第一季度的净利润将处于盈亏平衡水平，这反映了美伊战争期间燃油成本的上涨以及印度航空公司 (Air India) 带来的主要拖累。”

尽管美伊停火协议实际结束后，霍尔木兹海峡的局势更加动荡导致燃油价格反弹，但 Roy Chen 仍对第二季度的盈利复苏持乐观态度。

调降对印度航空公司的亏损预估

该券商的最新预测显示，2027财年第一季度的业绩将介于9000万新元的净亏损和1.1亿新元的净利润之间。

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1000万新元的中点值意味着该季度基本实现盈亏平衡，这与此前预测的2000万至3亿新元的净亏损相比，是一个显著的上调。

大华继显表示，此次调整主要是因为调降了对印度航空公司的亏损预估，这反映出本季度印度卢比兑美元的贬值速度有所放缓。

尽管如此，与2026财年第一季度报告的1.86亿新元净利润以及同一财年第四季度的4.41亿新元净利润相比，这一盈亏平衡的预期仍标志着业绩下滑。

新航于周五回应了新加坡证券投资者协会 (Securities Investors Association (Singapore)) 的提问，称其对印度航空公司的投资为其提供了单一枢纽模式无法完全实现的增长机会。

该协会曾要求该航空公司详细说明其希望在印度航空公司的扭亏为盈过程中扮演的角色。

第二季度业绩反弹

尽管中东地区持续动荡，大华继显预计第二季度盈利将大幅反弹至约4.5亿新元。与2026财年第二季度录得的5200万新元低基数相比，这将是显著的同比增长。

预计此次复苏将得益于通过提高机票价格和货运费率进行的成本转嫁，以及新航与区域内其他航空公司相比更具优势的燃油对冲仓位。

这家国家航空公司已锁定其燃油需求，以缓冲航空燃油价格上涨的风险。大华继显指出，对于2027财年第二季度，新航已按有利价格对冲了49%的预计消耗量。此外，新航还对冲了第三季度预计燃油用量的50%，以及第四季度可能需要的32%。

估值与风险

大华继显将新航2027财年的盈利预测上调了22%，至约12亿新元，同比增长3%。

因此，其目标价从6.66新元上调至6.76新元，这是基于预测的2027财年1.28倍市净率计算得出的。

该券商强调，凭借其强劲的资产负债表、2027至2028财年预计介于4.6%至4.9%的收益率，以及久经考验的管理团队业绩，新航仍然是区域内航空业的首选股。

然而，考虑到当前市场的不确定性以及第一季度预期的盈利疲软，该券商倾向于等待更好的入场时机。

大华继显概述了几个可能对新航短期业绩产生负面影响的主要风险，其中包括中东地区的持续动荡导致燃油价格居高不下。

全球经济疲软也可能减少航空旅行和货运需求，而印度航空公司运营带来的长期财务拖累则可能是另一个风险——一些专家估计这种拖累可能持续到2030年。