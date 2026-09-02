美国国债收益率上升对新加坡投资者意味着什么？

收益率的上升反映了市场对美国财政前景和大规模债务发行等问题的担忧

【新加坡】在长期收益率经历了一个月的上行压力后，美联储主席 Kevin Warsh 于8月28日在杰克逊霍尔全球央行年会上发表了鹰派信息。本地投资者正在密切关注美国国债收益率走高对国内债券和股票市场的影响。

Warsh 对持续的通胀表示担忧，并暗示如果价格压力未能缓解，货币政策可能需要保持紧缩，甚至进一步收紧。

他的言论加剧了美国长期国债收益率的上行压力，该收益率在整个8月份已持续攀升，促使市场进行回购以支持流动性。 随后，10年期美国国债收益率于9月1日升至4.8%，创下自2025年1月以来的最高水平。 日本和英国等主要市场的政府债券收益率当天也创下新高。

近期收益率的波动，其大背景是美国国债收益率面临着更广泛的压力，这些压力从对美国财政前景和大规模债务发行的担忧，到人工智能投资热潮带来的日益增长的资本需求。最近，中东紧张局势再起也加剧了通胀担忧，进一步推高了收益率。

MKS Pamp研究与金属策略主管 Nicky Shiels 将过去一个月收益率的上行压力归因于与人工智能相关的发行为争夺资本以及美国的财政动态，尽管消费者通胀预期保持温和。

对于本地投资者而言，其影响可能并非一目了然。例如，美国国债收益率走高会给新加坡债券收益率和借贷成本带来上行压力，但国内流动性等因素可能会缓冲这种影响。

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与此同时，在股市方面，其影响在不同行业之间也可能存在差异：收益率上升往往会对房地产投资信托 (Reits) 等利率敏感型行业构成压力，但可能对银行的利润率构成支撑。

《商业时报》就美国国债收益率走高对新加坡债券、房地产投资信托、银行和黄金市场可能意味着什么，询问了分析师的看法。

对新加坡利率和债券的影响

对于新加坡债券收益率与其美国同行的关联紧密程度，尤其是在不同期限和时间范围内，分析师们的看法不一。

瑞联银行 (Union Bancaire Privee, UBP) 东南亚投资服务主管兼亚洲全权委托投资组合管理主管 Paras Gupta 指出，虽然美国国债收益率走高会拉动新元债券收益率上升，但这种传导效应是部分且滞后的。

Gupta 表示：“从日常来看，两者之间几乎没有关系，因为国内流动性和新加坡的‘AAA’评级往往主导着短期价格走势。”他指出，只有在较长的时间范围内，新加坡政府债券 (SGS) 的收益率才会跟随美国国债收益率的走势。

马来亚银行投资 (Maybank investment) 区域固定收益研究主管 Winson Phoon 也认为，新加坡政府债券与美国国债的关联度适中，而美国国债收益率高企的影响，因充裕的国内流动性和较低的银行同业拆息率而得到缓冲。

他说：“与美国财政部不同，新加坡不通过发行债务来为财政赤字融资，并且可以根据市场情况灵活调整债券供应。”

但并非所有人都认为这种关系是松散的。道富投资管理 (State Street Investment Management) 亚太区固定收益主管 Ng Kheng Siang 表示，中长期新元债券收益率与美元债券收益率保持着高度相关性。

利率压力也正传导至企业融资成本。安本投资 (Aberdeen Investments) 亚洲股票投资经理 Louis Lu 表示，持续的高收益率将使国内企业发行人的借贷成本居高不下。

他补充说，评级较低的借款人可能会在进入市场融资方面更为谨慎，而实力较强的发行人则可能青睐短期债务，并等待有吸引力的发行窗口。

对房地产投资信托 (Reits) 的影响

新加坡房地产投资信托 (S-Reit) 的估值通常以“无风险”的政府债券为基准，收益率差的收窄会使新加坡房地产投资信托对投资者的吸引力下降。

分析师指出，10年期新加坡政府债券收益率介于2.3%至3%之间，而新加坡房地产投资信托的派息收益率为5%至7%，这代表着差距比历史平均水平更小。

瑞联银行亚洲股票研究主管 Kieran Calder 表示，除非利率下降，否则新加坡房地产投资信托不太可能出现持续的估值重估。

马来亚银行证券 (Maybank Securities) 新加坡研究主管兼区域金融主管 Thilan Wickramasinghe 也预见到一些短期阻力，即较高的长期收益率会增加房地产投资信托估值中使用的贴现率。

然而，他指出，由于新加坡房地产投资信托的交易价格已较历史水平有显著折价，在本轮周期中进一步的下行空间可能有限。支撑因素包括每单位派息的增长、稳健的运营指标以及最新业绩中显示的较低融资成本。

他说：“凭借新加坡强劲的国内增长环境，我们认为该行业仍能为持续投资的投资者提供中期的复利回报。”

安本投资的 Lu 建议在未来6到12个月内对新加坡房地产投资信托采取选择性策略，青睐那些在新加坡资产集中度较低、在高增长的海外市场有敞口、拥有稳健资产负债表以及活跃资产回收渠道的房地产投资信托。

对银行的影响

至于新加坡的银行，它们在近年来推动了海峡时报指数的大部分涨幅。分析师认为，高利率将提供结构性利好，尽管高收益率与银行盈利能力之间的关系并非总是线性的。

马来亚银行证券的 Wickramasinghe 补充说，收益率“在更高水平持续更久”的环境对银行而言未必是负面的。

他说：“净息差可能比预期更具韧性，而持续的高利率可能有助于维持健康的净利息收入支持。”

Wickramasinghe 说：“虽然信贷需求可能在某些方面面临阻力……但由于新加坡国内建筑业的繁荣以及区域内对人工智能主题的持续投资，贷款增长的整体势头可能是积极的。”

安本投资的 Lu 也同意，只要贷款重定价的速度超过存款融资成本的增长，新加坡银行将从高利润率中受益。

然而，瑞联银行的 Calder 警告了银行股面临的主要风险：超出预期的经济放缓影响财富管理费、潜在的资产质量恶化，或流入新加坡的全球避险资金放缓。

黄金是避风港吗？

尽管较高的实际收益率传统上对无息的黄金构成不利因素，但分析师表示，这次情况有所不同，因为财政和地缘政治担忧削弱了这种关系。

MKS Pamp的 Shiels 指出，黄金在以下三种情况下会上涨，而这些情况在今天都存在：

当美联储似乎正在失去对长端利率的控制时；

财政主导风险较高时；以及

支撑美元的制度框架的信心受到质疑时。

马来亚银行证券的 Wickramasinghe 同意，当前的宏观背景“打破了传统规则”，他指的是利率与黄金价格之间典型的负相关关系。

Klay Group联席首席投资官 Uday Vikram 表示：“目前来看，收益率对黄金的影响不大，但我要提醒的是，这种情况不会无限期持续下去：在某个时点，如果实际收益率攀升得足够高，它们将重新成为真正的阻力。”

Vikram 说：“我们还没有达到那个水平，在此之前，结构性因素仍占主导地位。当无风险资产受到调控时，它就不再是真正的无风险资产，黄金则悄然接替了政府债券曾经扮演的压舱石角色。”

后市如何？

投资者将密切关注即将公布的美国经济数据，以寻找关于美联储立场及其对政策意味着什么的线索。

老虎证券 (Tiger Brokers) 市场策略师 James Ooi 表示，Warsh 对及时数据的强调表明，美联储可能会对即将到来的经济信号保持反应，这使得8月份的非农就业数据、消费者价格指数和生产者价格指数在9月15日至16日的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前成为市场焦点。

他补充说：“鉴于最近的就业增长令人失望，且Warsh的五个工作组仍在制定建议，立即加息的门槛可能仍然相对较高。”

与此同时，汇丰私人银行及卓越理财 (HSBC Private Bank and Premier Wealth) 投资策略董事 Abhilash Narayan 表示，尽管美联储主席Warsh在杰克逊霍尔会议上的基调略显鹰派，但他们的基本情景仍然是美联储将在2026年剩余时间内维持利率不变。

Narayan 说：“我们认为，较长期债券的收益率看起来越来越有吸引力，尤其是从实际收益率的角度来看。”他补充说，其团队更偏好五到七年的期限结构，并继续增持黄金作为投资组合的分散器和对冲工具。

Klay Group的 Vikram 指出，杰克逊霍尔会议的鹰派立场大部分已被市场消化，因此从目前来看，利率驱动的黄金下行空间似乎相当有限。

他补充道：“不过，我预计短期内黄金和长端利率将大体上维持区间波动，（其中）收益率的上限受限于财政部干预的意愿，下限则因市场未消化经济放缓的预期而获得支撑，而黄金则在鹰派重新定价后进行盘整。”