亚细安受气候变化影响尤为严重，但这也带来了机遇

NEW GLOBAL ORDER

投资可再生能源和发挥政治领导力可助该区域应对气候风险

8月下旬，尼泊尔提姆雷在遭遇山洪和泥石流后的一张卫星图像。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

亚细安秘书长Kao Kim Hourn在8月8日亚细安日致辞时，就气候变化问题敲响了警钟。他警告说，东南亚地区的社群正受到极端天气事件的威胁。

该区域大部分由热带国家组成，这使得气候变化的影响——包括气温上升、降水模式改变和极端天气事件频发——比平均水平更为严重。

已有数据显示，海平面上升和风暴潮引发的全球洪水灾害中，有41%发生在亚细安及更广泛的亚洲地区。