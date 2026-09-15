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NEW GLOBAL ORDER

亚细安受气候变化影响尤为严重，但这也带来了机遇

投资可再生能源和发挥政治领导力可助该区域应对气候风险

    • 8月下旬，尼泊尔提姆雷在遭遇山洪和泥石流后的一张卫星图像。
    • 8月下旬，尼泊尔提姆雷在遭遇山洪和泥石流后的一张卫星图像。 照片：路透社

    Andrew Hammond

    Published Tue, Sep 15, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    亚细安秘书长Kao Kim Hourn在8月8日亚细安日致辞时，就气候变化问题敲响了警钟。他警告说，东南亚地区的社群正受到极端天气事件的威胁

    该区域大部分由热带国家组成，这使得气候变化的影响——包括气温上升、降水模式改变和极端天气事件频发——比平均水平更为严重。

    已有数据显示，海平面上升和风暴潮引发的全球洪水灾害中，有41%发生在亚细安及更广泛的亚洲地区。

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    Climate policyClimate-related financial disclosuresClimate changeAseanAsiaNew Global Order

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