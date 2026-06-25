“亚细安献给世界的礼物”：霍尔木兹海峡危机促使菲律宾加速推动南中国海行为准则

马尼拉的目标是在2026年完成拖延已久的《南中国海行为准则》。

【马尼拉】在世界另一端地缘政治紧张局势加剧的背景下，担任亚细安轮值主席国的菲律宾，其外交部长 Ma. Theresa Lazaro 明确阐述了为何完成《南中国海行为准则》（COC）的意义远不止于争议水域本身。

“我们不希望看到像霍尔木兹海峡那样的局面出现，那样的咽喉要道被扼住，”Lazaro 于6月22日在马尼拉接受《海峡时报》独家专访时表示。“我认为，如果我们能达成这项行为准则，全世界都会表示赞赏。这是亚细安献给世界的礼物。”

她对霍尔木兹海峡的提及，凸显了亚细安内部一个更广泛的担忧：即便是远离东南亚的干扰，也可能迅速威胁到本区域的贸易和能源安全。

这番言论凸显了菲律宾作为2026年亚细安轮值主席国所面临任务的紧迫性和艰巨性。马尼拉设定了在2026年完成拖延已久的南中国海行为准则这一宏伟目标，同时还需应对近期中东能源危机的教训，以及亚细安在解决缅甸内部冲突方面持续面临的困境。

二十多年来，亚细安和中国一直致力于制定《南中国海行为准则》（COC），旨在为南中国海的各方行为制定规则。四个亚细安成员国——文莱、马来西亚、菲律宾和越南——与中国在这些水域存在主权声索重叠。

自今年1月接任轮值主席国以来，在2026年完成COC一直是菲律宾的优先事项。Lazaro也多次重申，COC必须具有法律约束力，并明确援引《联合国海洋法公约》。

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今年2月涉及伊朗的中东冲突爆发后，紧迫感进一步加剧。霍尔木兹海峡的航运随之屡遭中断，导致油价在很长一段时间内突破每桶100美元，这也暴露了东南亚在面对其无法控制的海上危机时是何等脆弱。

这一局势为亚细安领导人提供了新的动力，以推动区域内更广泛的海事合作，从而确保航行安全与自由。

这场危机似乎为谈判注入了新的紧迫性。

“不仅是亚细安，中国方面也有完成（COC）的意愿或期盼，”Lazaro告诉《海峡时报》。“所以目前情况就是如此——以至于谈判代表们现在每个月都会会面，这在过去是从未有过的。”

然而，即使是基本的定义仍在争议之中。今年6月初在华盛顿的一个论坛上，Lazaro表示，经过近十年的谈判，COC中关于“自我克制”的定义仍未解决。

考虑到正在进行谈判的敏感性，Lazaro拒绝透露菲律宾的“不可谈判”项目，也未详细说明马尼拉愿意接受何种妥协。但她否认了亚细安和中国在该准则旨在实现的目标上存在根本分歧的说法。

“我认为不存在任何根本性的解读分歧，问题更多在于具体条款，”Lazaro说。她列举了四个仍未解决的核心问题：协议是否具有法律约束力、其地理范围、COC与2002年《南海各方行为宣言》（亚细安与中国达成的一项非约束性框架）之间的关系，以及职权范围。

尽管如此，Lazaro重申了菲律宾在2026年完成COC的目标。

当被问及她对于能否在12月前完成任务的信心时，她表示：“我是一个乐观主义者，同时也是一个务实主义者。”

亚细安的能源压力测试

在推动COC的同时，亚细安也在评估其对几十年来该地区所面临的最严重能源冲击的应对措施。

在5月于宿务举行的亚细安峰会上，领导人们再次呼吁批准《亚细安石油安全协定》（APSA）、建立区域燃料储备，并加快亚细安电网计划。

分析师们仍然不相信批准APSA能显著增强区域能源韧性，因为该协议下的燃料共享将基于自愿或商业原则。

菲律宾总统 Ferdinand Marcos Jr 事后也承认，许多操作细节仍有待解决，包括燃料储备的储存和共享方式，以及在短缺时期的优先分配权问题。

一个月过去了，Lazaro承认进展甚微：在该组织的11个成员国中，仍没有明确的时间表和批准进展的更新，尽管APSA已被列入菲律宾参议院的议程。

即便如此，她仍反驳了关于亚细安在危机时刻未能有所作为的批评。

“这或许有点不公平，”她说，并指出成员国之间的双边援助通常是低调进行的，并不总是公之于众。

Lazaro提到了今年3月一个体现亚细安团结的明确案例，当时一架新加坡共和国空军部队的航班在撤离新加坡公民后尚有空余座位，便将其提供给了滞留在中东的菲律宾人。

“所以，正是这种情谊以及亚细安国家之间的信任，在许多类似情况下发挥了作用，”她说。

缅甸：亚细安未竟的事业

在缅甸军事政变导致该国陷入内部冲突五年后，亚细安仍在寻找一种对这个东南亚国家行之有效的方针。

自今年1月起担任亚细安轮值主席国缅甸问题特使的 Lazaro，于当月晚些时候访问了首都内比都，成为首位这样做的亚细安外长，并会见了包括民族团结政府在内的多个团体。此后，她与无国界医生组织和世界粮食计划署等人道主义组织接触，以援助缅甸。

亚细安已实施五年的和平框架“五点共识”，仍然是该区域组织的参考基准，其中，停止敌对行动仍是对缅甸首要且最基本的要求。

“我们仍在追问……他们如何才能真正遵守五年前在印度尼西亚会议上他们也参与制定的‘五点共识’，” Lazaro说。

但一些分析人士质疑，亚细安的立场是否可能正在转变，尤其是在马来西亚和印度尼西亚两国外长近期访问内比都之后——这两个国家此前对军政府采取了更为强硬的立场。

“其他亚细安成员国就重新调整与缅甸的关系发表了一些声明。对此，我无法揣测，” Lazaro说。

“我不知道马来西亚和印度尼西亚的想法，但也许这也是他们了解局势的一种方式。因此，了解内比都新政府的动向也符合他们的利益，”她补充道。

缅甸于去年12月至今年1月间举行了一场全国大选，许多国家认为这场选举既不自由也不公平，其结果是与军方结盟的联邦巩固与发展党取得压倒性胜利。

Lazaro拒绝为亚细安与缅甸之间更深层次的接触设定条件。

“只有当我们对这个新政府将如何处理某些问题有了概念后，我才会对此作出回应，”她说。“目前仍处于探索阶段。”

外交与威慑之争

《海峡时报》的这次采访也揭示了当前菲律宾外交政策中最尖锐的矛盾：外交部对北京的“外交优先”方针，如何与国防部长 Gilberto Teodoro Jr 更具对抗性的立场相协调。

在5月于新加坡举行的香格里拉对话会上，Teodoro 批评了北京在争议水域的活动，并警告称，谈判可能会给北京带来战略优势，而非解决争端。

Lazaro并未否认这种分歧的存在。

“我所持的‘外交与对话非常重要’的立场，源于外交政策的擘画者。而这位擘画者就是菲律宾共和国的总统，”她说。“（国防）部长 Teodoro 可能有另一套处理事情的方式。正如我所说，安全机构有其自身的职责。”

当被问及马尼拉处理方式上的这种差异是否会使她与中方同行的会谈复杂化时，Lazaro表示，双边讨论仍然“聚焦于具体问题”，并围绕“基本问题的可能解决方案”展开。

这种紧张关系反映了菲律宾作为亚细安轮值主席国面临的更广泛挑战：在中国、缅甸和能源安全等相互竞争的优先事项之间取得平衡，同时还要在年内兑现其承诺。

对 Lazaro 而言，年底能否取得成功取决于以下成果：亚细安对中东危机作出可信的回应，以及完成南中国海行为准则。菲律宾希望在11月亚细安领导人马尼拉峰会期间展示这方面的进展。《海峡时报》