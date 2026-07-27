特朗普策略不止关税：为亚细安需求力推美国解决方案

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美国官员将推广美国设备与技术的可靠性，以重新平衡贸易，使其有利于这个全球最大经济体

随着中美竞争加剧，贸易与安全已密不可分，美国正围绕国家安全利益重新调整其优先事项。 照片：路透社

[新加坡/华盛顿] 随着特朗普政府深化其务实的“美国优先”外交政策，亚细安料将在近期看到美国强硬的新一面。

除了近期任命新任美国驻亚细安大使外，美国官员还将推广其设备与技术的可靠性，力求重新平衡贸易，使其有利于这个全球最大经济体。这一策略也包括对贸易伙伴征收关税。

美国贸易和发展署（USTDA）代理署长兼首席运营官 Thomas Hardy 在7月9日于华盛顿外国记者中心的一场讨论中概述了这一转变，他表示：“我们的目标是推广美国的解决方案。”

Hardy 谈到他所在的机构时说：“过去，这纯粹是关于经济、就业、出口和发展。”自1992年成立以来，该机构已在亚细安各地支持了数百个基础设施项目活动。

他补充说：“从我们在全球新兴市场的投资中可以看到，现在有了更多战略性的国家安全利益考量，无论是港口基础设施、关键矿产，还是改变供应链路线，以确保美国工业在关键矿产方面获得更大的连通性。”

虽然推动美国企业发展一直是其使命，但随着中美竞争在中国全球实力增长的背景下日益加剧，贸易与安全已不再是两个独立的课题。在这样的地缘经济现实下，美国贸易和发展署（USTDA）正围绕美国的国家安全利益重新调整其优先事项。

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该区域组织内部的几项倡议也表明了这一转变。

其中之一是小型模块化反应堆，它为亚细安增长中的经济体提供了一条获得可靠、低碳能源的途径，并且比传统核电站部署得更快。

美国贸易和发展署（USTDA）正将其作为中国和俄罗斯反应堆的可靠替代方案进行推广。Hardy 对此目标直言不讳，称该机构正专注于“非常美国优先”地支持美国在亚洲的核能解决方案。

他说：“我们正努力排挤中国和俄罗斯的技术，以推广美国的解决方案，这对任何人来说都不会感到意外。”

太平洋岛国帕劳就是一个例子。2021年，该国国家电信运营商以国家安全和信任问题为由，在美国的资助下开始拆除中国的华为设备。到2026年初，该网络已采用美国及其盟国的4G/5G技术进行重建。

同样的推动力现在正延伸至整个东南亚的海底电缆、电信网络和数字基础设施领域。

在越南，美国贸易和发展署（USTDA）正在支持胡志明市的一个安全运营中心和一个私营数据设施。

在菲律宾，该机构正在支持吕宋经济走廊项目，包括苏比克-克拉克-马尼拉-八打雁铁路的设计工作，并支持为大马尼拉地区开发一个新的国际机场。

在泰国，该机构正在帮助一家泰国电子商务公司为其在线平台测试美国的人工智能工具。

Hardy 将此方法描述为一种选择。

他说：“这不是‘不买美国货就后果自负’。我们提供的是一个介绍和路线图，帮助我们的合作伙伴投资于值得信赖的解决方案。”

“我们不讳言，我们支持Cisco或Microsoft，是为了排挤华为、中兴以及其他提供不可信解决方案、构成潜在国家安全风险的公司。”

美国对决中国

这与新任美国驻亚细安大使 Kevin Kim 所说的务实主义风格相符，他表示这将是他行事方式的特点。

6月25日，Kim 在新加坡接受《海峡时报》采访时表示：“就美国提供的价值主张而言，关键在于提供本区域所寻求的东西。”他当时从雅加达的驻地前来新加坡进行首次访问。

他说：“关键不仅在于通过中美竞争的棱镜来审视一切，还要着眼于我们如何能加强美国与亚细安作为一个机构以及与亚细安成员国的关系。”

“我们希望亚细安成员国和本区域拥有自身的战略分量、能力和实力。”

Kim 还提到，计划深化美国与亚细安在区域标准方面的合作，这将构成双方在数码贸易、未来科技和其他新兴领域合作的基础。

一旦在今年11月的亚细安领导人峰会上获得成员国批准，《亚细安数码经济框架协定》将成为全球首个专注于数码经济治理的全面性、区域性协定。

然而，鉴于特朗普政府的关税制度和日益加剧的保护主义，东南亚国家发现，要在对中国的经济依赖和对美国的安全依赖之间取得平衡变得越来越困难。

7月23日，特朗普政府根据1974年《贸易法》第301条款，对60个贸易伙伴发动了新一轮关税，指控这些国家未能实施和/或有效执行禁止进口强迫劳动产品的禁令。

亚细安成员国柬埔寨、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南被征收12.5%的关税，印度尼西亚则被征收10%。

这些关税取代了最高法院在2026年2月否决的最初一批关税，以及特朗普政府在该裁决后实施的临时关税。由于对产能过剩的担忧，未来可能还会征收更多关税。

美国否认了总统 Donald Trump 与中国重启“两国集团”（G2）框架会影响到其他国家的说法。该框架承认北京的平等地位，以期华盛顿与中国寻求更好的关系。

美国国务卿 Marco Rubio 于7月23日在菲律宾出席多个区域会议时对记者说：“我们必须与中国保持关系。我们希望这种关系尽可能积极，但这不会以牺牲我们在该地区的盟友和伙伴为代价，也不会牺牲我们在这里的存在。”

美国是亚细安的第二大贸易伙伴，仅次于中国，而中国自2009年以来一直是亚细安的最大贸易伙伴。反之，自2019年以来，亚细安一直是中国最大的贸易伙伴。

美国仍然是亚细安最大的外国直接投资（FDI）来源国，占该组织2024年FDI总额的近19%。

东南亚的视角

一些分析师警告称，美国的这些经济优势可能很快就会消失。

退休的美国外交官 Scot Marciel 表示：“特朗普政府激进的关税政策、取消大部分援助以及其不可预测性，已经削弱了本区域对美国作为合作伙伴的信心。” Scot Marciel 于2008年成为首位美国驻亚细安特使。

他补充说，许多国家正在努力减少对美国的依赖，同时加强与他们认为更可靠的其他国家（如日本、韩国、印度、澳大利亚和中国）的关系。

Marciel 说：“他们也认识到本届政府对与亚细安本身的关系重视程度不高，这加深了他们对美国对本区域承诺的疑虑。”

特朗普政府偏好与东南亚各国进行双边贸易谈判是另一个痛点。批评者认为，这不仅表现出对亚细安的轻视，也更广泛地体现了对多边主义的蔑视。

布鲁金斯学会李光耀东南亚研究讲座教授 Lynn Kuok 表示，这或许是 Kim 的到任被一些人视为可喜进展的原因，因为它结束了长达18个月的职位空缺，而这一空缺加剧了外界对华盛顿对亚细安重视程度的质疑。

但这位大使面临着艰巨的任务。

美国-以色列对伊朗的战争给东南亚带来了直接的代价，导致能源和化肥成本上涨，并加剧了约三百万生活或工作在中东的东南亚人所面临的风险。这加深了一个已在应对美国关税问题的区域所受到的冲击。

Kuok 认为，Kim 应专注于两个优先事项：限制美国贸易措施造成的损害，并缓解当前的能源危机，同时建立一个长期的能源安全机制。

她指出，大使并不决定政策，但他可以帮助确保美国近期行动对区域造成的严重后果——及其对美国利益的代价——能够清晰地传达给华盛顿。

她说，尽管该地区将继续在战略和经济上与美国接触，但华盛顿未来可能仍难以获得对其倡议和合作请求的支持。

据报道，马来西亚因国内压力，在2026年3月停止允许美国海军部队舰船停靠港口，以回应伊朗战争，这表明对华盛顿政策的反对会如何限制战略合作。

Kuok 说：“美国的损失不一定自动成为中国的收益，但如果美国的行动继续给东南亚带来高昂的经济成本，而该地区国家又无法充分实现经济关系多元化，那么北京将处于最有利的受益位置。”

“当东南亚国家不仅拥有威慑和应对南中国海非法和胁迫行为的海上安全工具，而且还拥有这样做的经济空间时，美国在自由开放的印度-太平洋地区的利益才能得到最好的保障。”

华盛顿的观点

尽管美国在形式上频繁认可亚细安在区域事务中的中心地位，但在华盛顿，亚细安有时仍被以疑虑的眼光看待。

缅甸和南中国海的持续问题暴露了亚细安以共识为基础的决策机制的局限性。柬埔寨与泰国紧张关系的再现也损害了该东南亚组织的地位和信誉。

尽管如此，亚细安擅长在相对中立的环境中召集对立大国，在世界秩序发生巨变的时刻，这被证明是极其宝贵的。

这个东南亚区域组织将中国、欧盟、印度、俄罗斯和美国等都列为其众多对话伙伴。

东西方中心高级研究员兼前主席 Charles Morrison 说：“它并未真正处于任何主导地位，但我认为，作为一个在高度碎片化的地区建立秩序的机制，它已经取得了非凡的成功。”

在亚细安召集的最新一轮会议期间，Rubio 与多位对口官员举行了会外会，其中包括中国外交部长王毅和俄罗斯外交部长 Sergei Lavrov。

Kim 说：“在这个地区，出席本身就成功了一大半。”

“这是为了确保亚细安及亚细安成员国能从外交上感受到美国的存在，让他们知道我们美国在这里倾听他们的关切，确定合作领域并探讨可能的选项。” 《海峡时报》