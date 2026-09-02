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印尼、新加坡将推出人工智能咨询平台 助中小企业开拓新出口市场

初步成果预计明年1月出炉，2027年将全面推出

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Elisa Valenta

Elisa Valenta

Published Wed, Sep 2, 2026 · 08:56 PM
    • 印尼工商会主席 Anindya Bakrie（左）与新加坡工商联合总会主席 Mark Lee 9月2日在雅加达合影。
    • 印尼工商会主席 Anindya Bakrie（左）与新加坡工商联合总会主席 Mark Lee 9月2日在雅加达合影。 照片：KADIN

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【雅加达讯】印度尼西亚和新加坡即将推出一个由人工智能驱动的贸易咨询平台，计划于2027年全面启动。两国希望借此帮助印尼的小型企业识别出口市场，并寻找新加坡以外的潜在买家

    该计划由新加坡工商联合总会 (SBF) 和印度尼西亚工商会 (Kadin) 共同开发。双方正着手落实于7月6日新加坡-印度尼西亚领导人非正式峰会上签署的为期两年的谅解备忘录。

    该平台名为“贸易人工智能顾问”（Trade AI Advisor，简称Taia），旨在通过分析贸易数据，为企业提供可出口产品、潜在目的地市场和现有出口商等信息。

    在星期三（9月2日）于雅加达举行的一场高级别商业对话中，新加坡工商联合总会和Kadin讨论了这项合作的进展。该人工智能贸易计划已经启动，初步成果预计将在明年1月达成，并于2027年全面推出。

    新加坡工商联合总会主席 Mark Lee 指出，该项目旨在特别帮助微型和中小型企业（MSMEs）。这些企业通常较难获得市场情报和接触国际贸易网络。

    他说：“当（Taia）准备就绪时，我们希望有机会展示我们如何通过合作，为这里的中小企业和微型及中小型企业创造实际价值。”

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    这项计划推出的背景是，印度尼西亚正通过与欧盟、加拿大和澳大利亚达成的贸易协定，获得更多进入海外市场的机会。

    扩大的市场准入可为印尼企业创造机会，但企业仍需了解市场需求、贸易规则和潜在目的地等信息，才能善用这些机会。

    印度尼西亚的年贸易额约为3090亿美元，其中棕榈油、煤炭和钢铁等大宗商品占了很大比重

    Kadin主席 Anindya Bakrie 表示，他预计该平台将帮助更多企业识别和开拓海外市场，从而为印尼释放数十亿美元的额外出口潜力，甚至可能将贸易增长速度提升至经济增长速度的两倍。

    他补充说：“我们希望通过贸易协定向欧盟、加拿大和其他市场开放，将大致相同的产品销售到不同地区，从而增加出口。”

    新加坡工商联合总会副主席兼名誉财政 Chin Wei Jia 表示，这项贸易咨询服务是专门为印度尼西亚开发的，它源于两个商业团体之间的讨论。

    她指出，最终目标是为企业提供及时信息，以帮助它们做出更好的决策并拓宽市场。

    她说：“印尼的出口很大一部分来自其核心大宗商品以外的许多不同领域。”她补充说，更容易地获取有关自由贸易协定和潜在市场的信息，可以帮助企业扩大出口。

    随着新加坡准备在2027年接任亚细安轮值主席国，该计划也是深化经济合作的更广泛努力的一部分。

    新加坡工商联合总会和Kadin预计将重点关注区域互联互通、数码化、能源安全、粮食供应韧性以及为年轻员工创造就业机会等方面。

    新加坡工商联合总会正在雅加达进行为期两天的访问，代表团成员来自医疗保健、零售、大宗商品和种植等行业。

    除了Kadin的成员外，该联合总会还计划与印度尼西亚主权财富基金Danantara的官员会面。

    Lee 表示，新加坡工商联合总会在过去三个月内三度访问印度尼西亚，这反映了其对该国长期经济基本面的信心。

    这两个商业团体还计划于2027年中在雅加达举办第十届新加坡区域商业论坛。该论坛预计将展示商业机会，并促进两国公司之间的合伙业务。

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